Lara Rense: ‘Je hóéft niet te kiezen’

Lara Rense Beeld Frank Ruiter

Radiopresentator Lara Rense (49): ‘Sinds een tijdje kan ik woorden geven aan een gevoel dat ik al mijn hele leven heb: ik ben man én vrouw. Ik had altijd het idee dat ik tussen die twee moest kiezen, maar het afgelopen decennium zijn er gelukkig steeds meer termen gekomen voor mensen zoals ik, die zich tussen deze binaire uitersten bewegen. Je kunt non-binair zijn, je kunt zowel man als vrouw zijn en dat ook tegelijkertijd uitdragen, zoals schrijver Alok Vaid-Menon dat doet. Zulke dingen kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Niet óf, maar én. Het is gelijktijdigheid.

Er ging een wereld voor me open: je hóéft helemaal niet altijd te kiezen. Als je het niet doet, maak je ruimte voor meer. Ik nam het idee van gelijktijdigheid mee naar mijn dagelijks leven. Op een filosofische manier, je kunt bijvoorbeeld dankbaar zijn voor alles wat je hebt, en tegelijkertijd meer van het leven willen. Maar het kan ook heel simpel, ontdekte ik met mijn vriendin. Want waarom zou je ’s ochtends alleen koffie of alleen thee drinken? We drinken nu eerst een dubbele espresso (geen enkele, natuurlijk), en dan meteen een kop thee. Onze kinderen mogen pindakaas met hagelslag op hun boterham. Als we in een restaurant eten, nemen we een voorgerecht én een toetje.

In 2022 wil ik gelijktijdigheid nog meer omarmen dan ik al deed: naast Lara ga ik een extra voornaam gebruiken die de gelijktijdigheid benadrukt. Zo wordt mijn nieuwe, volledige naam een uitdrukking van mijn mannelijk- en vrouwelijkheid. Het kiezen van de nieuwe naam voelde als een soort wedergeboorte. In huis oefenen we al. Soms noemen de kinderen me Lara, de andere dag gebruiken ze de andere naam. Of allebei tegelijk – ze hoeven uiteraard niet te kiezen.’