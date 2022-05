Langzaam drong tot Piet door dat hij zijn eigen naam had gehoord

‘Nee, voor hem is het ook niet makkelijk’, zuchtte de barvrouw die me een koffie voorzette in het nog stille café. ‘Voor wie niet?’ vroeg ik. ‘Voor Piet niet’, zei ze, en wees met haar krullen naar een man in de hoek, een zestiger op wie ooit het woord ‘gedistingeerd’ van toepassing was geweest, maar dat was al even geleden. Nu staarde hij mismoedig in een rijkelijk vroeg biertje, terwijl langzaam tot hem door leek te dringen dat hij zijn eigen naam had gehoord.

Het was half elf, een streep ochtendzon viel door het raam. Piet keek op en zag de barvrouw behendig een terrastafel voor zich uit rollen. ‘Wat is er?’ wilde hij nu weleens weten.

‘Dat je het niet makkelijk vindt’, antwoordde ze korzelig.

‘Wat niet?’

Ze hield haar pas in en keek hem strak aan. ‘Het leven niet, Piet.’ Waarop Piet zijn blik weer richtte op zijn bierglas. ‘O’, mompelde hij. ‘Dát niet.’