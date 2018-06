Lange tijd werd Dershowitz op handen gedragen door links Amerika. Nu verdedigt hij Trump

Rechtsgeleerde Alan Dershowitz is een omstreden figuur geworden in de VS nu hij president Trump verdedigt.

1. Hij is een graag geziene gast bij het rechtse Fox News en CNN

Als rechtgeaard liberaal lijkt Dershowitz het meest thuis bij de tv-zender CNN, maar de laatste tijd duikt de beroemde Amerikaanse staatsrechtgeleerde steeds vaker op bij Fox News in het programma van Sean Hannity, een persoonlijke vriend van president Trump. Daar levert hij krtiek op de ‘heksenjacht’ op Trump, al moet hij van diens beleid niets hebben.

2. Hij was een van de advocaten die O.J. Simpson vrij kreeg

Als strafpleiter maakte Dershowitz naam met de verdediging van een reeks beroemdheden, onder wie de Britse societyfiguur Claus von Bülow. Die werd ervan beschuldigd dat hij had geprobeerd zijn vrouw te vergiftigen. Dershowitz kreeg hem vrij. De New Yorker maakte ook deel uit van het ‘Dream Team’, het advocatenteam dat O.J. Simpson uit de gevangenis hield, hoewel er een stapel bewijzen tegen de voormalige football-ster lag. Simpson werd later in een civiele procedure wel veroordeeld tot het betalen van tientallen miljoenen aan smartegeld wegens de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend.

3. Hij stond aan de wieg van een tijdelijk verbod op executies

Nog vóór zijn benoeming als hoogleraar aan Harvard – hij was toen pas 28 jaar – drukte Dersho­witz al zijn stempel op het Amerikaanse rechtsstelsel. Als juridisch assistent van Arthur Goldberg, destijds een van de rechters in het Hooggerechtshof, stelde hij een memo op dat de basis vormde voor een tijdelijke stop op de uitvoering van de doodstraf. Van 1972 tot 1976 zagen alle Amerikaanse staten af van executies. Daarna gaf het hof weer toestemming voor het uitvoeren van de doodstraf.

4. Hij pleitte voor het platwalsen van Palestijnse huizen

Dershowitz maakte naam als een van de vurigste pleitbezorgers van burgerlijke vrijheden, maar volgens zijn critici is hij niet helemaal consequent als het om Israël gaat. Hij pleitte ooit voor het platwalsen van Palestijnse dorpen die als uitvalsbasis voor terreuraanslagen worden gebruikt. Dat leidde tot een hooglopende ruzie met de Amerikaanse politicoloog Norman Finkelstein, eveneens van Joodse afkomst.

5. Hij kwam eerst op voor president Clinton, nu verdedigt hij Trump

Lange tijd werd Dershowitz als voorvechter van de burgerrechten op handen gedragen door links Amerika. De afzettingsprocedure tegen president Clinton in 1998 deed hij af als een klopjacht door puriteinse Republikeinen. Maar nu hij ook zijn bedenkingen uit over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de banden tussen de Trump-campagne en de Russen, heeft hij het verbruid bij veel Democraten. ‘Het juridische equivalent van een kijkonderzoek naar de dikke darm’, noemde hij dat onderzoek. Volgens Dershowitz heeft Trump het volste recht Mueller te ontslaan als hij dat wil. Daarom zijn er volgens hem ook geen gronden voor een impeachmentprocedure tegen Trump. Hoe kan er sprake zijn van belemmering van de rechtsgang, als de president Mueller mág ontslaan?