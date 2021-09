Laat het stoppen: confessies die eigenlijk helemaal geen confessies zijn

Niet alle moderne verschijnselen hoeven we goed te keuren. Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen, nee móéten verzetten. Zoals ‘stiekem’ toegeven dat je heel normaal bent.

‘Hee, leuk dat je er bent!’

‘Nou leuk… Weet je wat het met zo’n borrel is? Ik zie daar stiekem best wel heel erg tegen op. Kijk, een borrel: oké, de borrel zelf, bedoel ik. Maar al die mensen! En wat ik dus heel ingewikkeld vind, is dat ongemak bij de begroeting. Volgens mij ben ik de enige die dat heeft. Helemaal met corona: geef je iemand een hand, een boks, afstand houden, omhelzen, zoenen, en hoeveel dan? Vreselijk.’

‘Ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, maar corona was natuurlijk wel lekker overzichtelijk.’

‘Nou, dat vond ik ook. Ik vind trouwens sowieso dat je alles moet kunnen zeggen. Dat is voor mij best wel dat je zegt een kernwaarde.’

‘En wárm ook vaak, op borrels. Benauwd. En dan ga ik zweten, en dan krijg ik een rood hoofd, en, het klinkt misschien gek, maar dat vind ik dus helemaal niet prettig.’

‘Maar fijn dat je tijd kon maken op zaterdagavond.’

‘Ik durf het bijna niet te zeggen, maar op zaterdagavond hang ik eigenlijk gewoon het liefst op de bank, voor de buis.’

‘O god, ja, tv-kijken, dat vind ik ook heerlijk. Al houd ik het liever stil. En kijk je dan goeie films, en documentaires en zo?’

‘Nou, als je belooft dat je het niet doorvertelt: ik kijk het liefst slechte tv. Erg hè? Ik bedoel: ik kijk het natuurlijk niet alsof het goeie tv is, maar ik kijk het wél. En dom zappen, hè? Heer-lijk.’

‘Herkenbaar. Ik wil wel best een goeie smaak hebben, maar dat kost zo veel energie. Dan liever meezingen met Borsato en Hazes.’

‘Hazes! Hazes en een domme schietfilm, gelukkiger kun je me niet maken.’

‘Vroeger deed ik nog weleens een spelletje met anderen, maar, en dit geloof je niet, maar ik kan dus niet tegen mijn verlies. Erg hè? Dat is ook de reden dat ik niet aan sport doe. Ik zou wel willen, maar het gaat gewoon niet.’

‘Ik ga je iets opbiechten nu: sport interesseert me niks. Echt: niks.’

‘Wauw, heftig. Helemaal nul?’

‘Nog minder. Ideaal voor wie flink in een sociaal isolement wil raken. Als Nederland de WK-finale speelt, zou ik het liefst goed uit eten gaan. Maar in een beetje restaurant krijg je vaak van die kleine porties en dan zie je die prijzen en denk je: een patatje is eigenlijk net zo lekker. Gek hè, maar zo ben ik gewoon.’

‘Weet je waar ik ook slecht tegen kan?’

‘Onrecht?’

‘Kinderen.’

‘Nou! En volwassenen. Die kunnen zo muf ruiken. Ik vind muffe mensen vaak erg muf.’

‘Kijk, dol op kinderen hoor, schátten zijn het, allemaal, maar gewoon niet al-tijd, de hele tijd, snap je? Bijvoorbeeld als ze heel penetrant huilen of gillen dicht bij je oor, je vindt me misschien een onmens, maar ik ervaar dat gewoon niet als aangenaam.’

‘Sowieso komen heel harde geluiden bij mij vaak extra hard binnen.’

‘Bellende mensen in een stiltecoupé!’

‘O! Vreselijk! Bekentenis: ik vind het dus helemaal niet leuk om die mensen erop te wijzen dat ze stil moeten zijn. Andere mensen doen dat gewoon, maar voor mij is dat echt de hel.’

‘In mijn omgeving reizen mensen de hele wereld over. Trein, vliegtuig, noem maar op. En dan denk ik: maar Nederland is toch ook mooi?’

‘Maar dat zeg je natuurlijk niet hardop.’

‘Ben je mal!’

‘Nu je het vraagt: ik denk wel eens bij mezelf, als ik al mijn to-dolijstjes zit bij te werken, en ervaar hoe alle prikkels ongefilterd bij me binnenkomen, dan denk ik dat het best zou kunnen dat ik een of andere psychische afkorting heb.’

‘Weet je, en nu laat ik mezelf echt even in mijn diepste binnenste kijken: weet je dat ik soms een pijntje voel en dat ik dan gerust een hele avond zit te googelen om te zien op wat voor vreselijks dat allemaal kan wijzen?’

‘Het is afschuwelijk, maar ik vind het gewoon prettig om een beetje ritme in mijn leven te hebben, gezond te eten, op tijd naar bed te gaan. Búrgerlijk gelukkig zijn. Da’s toch diep triest?’

‘Zeer deprimerend. Heb ik je trouwens al eens verteld dat ik als de dood ben voor clowns?’