Laat de hengel het werk doen, dat weten alle vliegvissers

Jeanette de Jong Beeld Jan Dirk van der Burg

Jeanette de Jong (49), Velsen-Zuid

Op de damesvisdag in Spaarnwoude – stijf uitverkocht – is er een clinic karpervissen, werpcursus, een meet & greet met de bekende visvouw Nathalie van den Berg van Vis TV en bij uw Fotograaf des Vaderlands de prangende vraag waarom er überhaupt gendergescheiden wordt gevist. Jeanette: ‘Dat snappen wij ook niet hoor. Maar in het vliegvissen, waar ik in zit, zijn de Nederlandse kampioenschappen gelukkig wel gemengd. Eigenlijk heel logisch want met vliegvissen gaat het ook niet om kracht, maar is het gevoel en techniek veel belangrijker.’ Dat heeft Jeanette van Dutch Women Fly Fishers ook net aan haar cursisten gedemonstreerd, die in de clinic met een verzwaarde lijn hebben staan proefzwiepen. De geheimtip: niet lomp doorzwaaien maar de hengel het werk laten doen. Jeanette kan dat met dezelfde souplesse waarmee Roger Federer tegen een tennisbal slaat. ‘Vliegvissen kan met heel simpele middelen: een hengel, nylon, een vliegje een knippertje en een zonnebril. Van alleen al de voerboot die karpervissers nodig hebben, daar kan ik acht hengels kopen.’ En het allermooiste: met vliegvissen hoef je niet aan de waterkant te blijven. ‘In mijn waadpak midden in de beek, dat geeft een gevoel waar ik geen woorden voor heb. Dan heb ik geen dorst, geen trek, bepaalde zintuigen schakelen uit, behalve je gehoor en zicht. Het jachtinstinct denk ik toch, haha. dat hebben vrouwen dus ook.’