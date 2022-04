Kunstschilder kwam uit de schaduw van haar man en werd een hit in de kunstuitleen van Bergen

Gerda Berkhout-Vosman (1930-2022)

Nee, het was geen vergissing van de afdeling Familieberichten van deze krant. ‘Hierbij zeg ik mijn Volkskrant-abonnement op’, de opmerkelijke regel die prijkte boven aan de overlijdensadvertentie van Gerda Berkhout-Vosman, was geheel de bedoeling. Haar zoon Hubert had hem bedacht na het overlijden van zijn moeder, in de wetenschap dat Twentse humor geheel in de geest van de overledene was. Missie geslaagd: er is volop om gelachen op sociale media.

Achter die regel gaat een opvallende vrouw schuil. Een ‘kleurrijk kunstenaar’ en ‘lieve moeder’, én echtgenote van Nico G. Berkhout, kunstschilder die bekender was dan Gerda. Dat laatste is onterecht, zegt hun dochter Juliette Berkhout. ‘Mijn vader stond bekend als ‘de laatste bohemien van Bergen’, mijn moeder werd vaak gezien en behandeld als ‘de vrouw van die kunstenaar, die ook leuk schildert’. Maar ze deed echt meer dan leuk schilderen, ze was gewoon goed.’

Dat laatste bevestigt Eric Schurer, jarenlang uitbater van de kunstuitleen van Bergen. Daar was haar werk een hit. ‘Ik heb vele tientallen van haar kleurrijke gouaches en aquarellen verkocht. Mensen kwamen ervoor uit het hele land. Het waren schattige, lieve landschapjes, maar dat zeg ik zonder ironie. Ik was gek op dat werk.’

Knalrood haar

Zelf was Gerda te verlegen of te bescheiden om zichzelf in de kijker te spelen. Dat had veel te maken met haar afkomst, zegt dochter Juliette. Dat Gerda zou gaan schilderen, was bepaald niet vanzelfsprekend in het streng christelijke dorp Rijssen (Overijssel) waar ze werd geboren in een iets vrijzinniger burgergezin. Gerda had een oudere zus en was de helft van een twee-eiige tweeling. Juliette: ‘Zij week af met knalrood haar, terwijl haar tweelingzus een bos zwarte krullen had waar het hele dorp op viel. Dat maakte mijn moeder wat onhandig en verlegen.’

Na de hbs restten Gerda in de gegoede burgerij van toen slechts twee keuzen: apothekersassistent of kleuterleider worden. Ze koos voor het laatste, omdat ze van kinderen hield.

Ze hield ook van tekenen, onderdeel van de opleiding voor kleuterleiders. Pas als volwassen vrouw nam ze tekenlessen bij het echtpaar Brugman in Almelo. ‘Dat week al af van het gangbare’, zegt Juliette. Het was dan ook daar en toen dat Gerda’s verlegenheid omsloeg in eigenzinnigheid.

Nadat haar moeder op haar 22ste overleed, verliet Gerda Rijssen voor het Noord-Hollandse Schagen. Ze nam tekenles in Bergen, toen kunstenaarsdorp bij uitstek. Daar ontmoette ze de vijftien jaar oudere Nico Berkhout, de flamboyante kunstenaar (lokaal bekend om zijn opvallende kleding en zijn eeuwige Solex) die wél een goed oog had voor haar rode haar.

Ze vonden elkaar in eenzelfde afkomst en ontwikkeling: Nico kwam uit een timmermansgezin te Hillegom, waar een bestaan als kunstenaar evenmin bon ton was.

Juliëtte: ‘Toen ik kunstgeschiedenis studeerde, vond ik mijn ouders in mijn jeugdige nuffigheid niet avant-gardistisch genoeg. Nu denk ik: wat zijn ze van ver gekomen, wat maakten ze mooi werk en wat leken ze in hun ontwikkeling op elkaar.’

Handschrift

Na de dood van Nico in 1999 volgde een depressieve periode waarin Gerda niet meer schilderde. Juliette spoorde haar aan het penseel weer ter hand te nemen. Ze maakte ‘een enorme sprong in haar handschrift’ en vond met wat abstracter werk waardering die ze lang had moeten ontberen. ‘Ze had geen grote mond en onvoldoende gevoel voor pr om zichzelf aan te prijzen’, zegt Juliette. Dat Gerda een vrouw was, speelde ook een rol, zegt ze.

De grootste waardering kwam van Nico. Vlak voor zijn overlijden had hij tegen Gerda gezegd: ‘Je bent mij voorbijgestreefd.’

Gerda leed de laatste jaren aan dementie en andere klachten. Op 20 maart overleed ze, 91 jaar oud. Het Volkskrant-abonnement is inmiddels stopgezet. Juliette: ‘Er ging gejuich op aan de telefoon toen de afdeling Klantenservice doorhad dat ze iemand aan de lijn hadden van die advertentie waarom ze zo gelachen hadden.’