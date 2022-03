Kunstenaarsduo L.A. Raeven voelt zich thuis in de rebelse Rotterdamse vrijplaats AVL Mundo

L.A. Raeven Beeld Jordi Huisman

Wie? Tweeling Liesbeth en Angelique Raeven (50). Waar? Stichting AVL Mundo in Rotterdam, een werkplaats voor kunstenaars, opgericht door Joep van Lieshout. Wat doen ze? Samen vormen ze het kunstenaarsduo L.A. Raeven.

Waarom wilden jullie hier gefotografeerd worden?

Liesbeth: ‘We hebben een performance opgenomen in AVL Mundo. Toen we op zoek gingen naar een geschikte plek in het gebouw, kwamen we deze mooie ruimte tegen. Voor de performance was deze ruimte helaas te klein, maar het is zo’n fotogenieke plek. Moderne architectuur zegt ons eigenlijk vrij weinig, we houden meer van oude gebouwen die een verhaal vertellen. Dit gebouw straalt vintage uit, je ziet de afgebladderde muren, de historie.’

Angelique: ‘We houden ook erg van Joep van Lieshout, van de manier waarop hij met zijn werk rebelleert. Dit is een soort vrijplaats om iets in de wereld te veranderen, een plek waar andere regels gelden dan in de rest van de maatschappij. Wij zijn deels in België opgegroeid en hebben daar in allerlei krotten gewoond. Dit gebouw doet ons aan België denken, aan van die oude, kloosterachtige ziekenhuizen, of aan hoe het er in Wallonië uitziet: heel trashy. Dat straalt voor ons avontuur uit.’

Op welke manier vertelt jullie kleding een verhaal?

Angelique: ‘Toen ik vroeger bij Jean-Paul Gaultier werkte, werd ik kwaad van de manier waarop voor vrouwen alles cute moest zijn. Bij mannen maakten ze bijvoorbeeld handige zakken en bij vrouwen deden ze dat niet. Toen ik zelf een collectie wilde maken, was ik erg mager en wilde ik kleding maken die op mijn lichaam was afgestemd, kleding die geleefd leek. Ik wilde een jasje maken waarin de vorm van mijn knokige schouders achterbleef. Als je een jeans elke dag draagt, neemt die na verloop van tijd je identiteit aan. Mensen met een klompvoet moeten schoenen op maat laten maken. Het heeft iets heel triests, maar wanneer je van iemand houdt, is het juist mooi om de ziel van die persoon in diens kleding te zien. Ik ga dus graag op zoek naar geleefde kledingstukken.’

Zijn jullie smaken op elkaar afgesteld?

Liesbeth: ‘Angelique heeft mode gestudeerd, zij had altijd al een heel goede smaak. Ik studeerde op dat moment verpleegkunde en was een beetje een grijze muis. Angelique heeft me in feite opgevoed wat mode betreft. Toen ik uiteindelijk naar de kunstacademie ging en stage ging lopen in New York, heeft Angelique me gestyled.’

‘Angelique draagt altijd zwart. En als we iets samen doen, kleden we ons allebei in het zwart, ook omdat dat verwijst naar de zwarte raaf.’

Schoenen

Angelique: ‘Liesbeth heeft maat 36 en ik heb maat 38. Deze tabi-boots van Maison Margiela zijn maat 37, want we wilden ze allebei hebben maar niet allebei kopen. Ik krijg pijn aan mijn voeten als ik ze draag, maar dat heb ik ervoor over.’

Beeld Jordi Huisman

Kawaii

Liesbeth: ‘Ik houd van de Japanse cultuur. Madame Mo is een interieurontwerper die ook tassen maakt in de stijl van Japanse gordijntjes. Traditioneel zijn zulke gordijntjes nogal serieus, maar zij maakt ze met leuke kleurtjes en figuurtjes. Het is een beetje kawaii, daar houd ik erg van, maar Angelique vindt dat ik daar vaak in doorsla.’

Beeld Jordi Huisman

Shirt

Liesbeth: ‘Dit is een shirtje uit de Japanse Hema. De mangashirts die je op internet vindt, zijn nogal vrouwonvriendelijk, dus ik heb zelf een tekening ontworpen. ‘Don’t eat’, dat past bij ons werk.’

Beeld Jordi Huisman

Jurk

Angelique: ‘Deze jurk is van Sandrine Philippe, een Frans merk dat erg populair is in Japan. De jurk is gemaakt van bewerkt leer, waardoor die er oud en versleten uitziet. Voor mij moet kleding een beetje stoer zijn, ik houd niet van dat tuttige vrouwelijke.’

Beeld Jordi Huisman

Eyeliner

Liesbeth: ‘Al sinds het begin van onze samenwerking dragen we allebei zwarte eyeliner, omdat het bij onze amandelvormige ogen past. We dragen nooit andere make-up, want we zijn eigenlijk voor alles allergisch en houden niet van een dichtgeplamuurd gezicht.’

Ring

Liesbeth: ‘Deze ring (op de foto van het shirt te zien, red.) is gemaakt van kunststof en is ook een beetje kawaii, je zou hem makkelijk in Japan kunnen kopen.’

Robotzusje

Angelique: ‘Ons robotzusje, Annelies, wilden we zo tijdloos mogelijk houden. Daarom draagt ze een wit shirt en bootcut jeans. Ze draagt geen schoenen, omdat je op die manier de kleine bewegingen van haar voeten goed kunt zien.’