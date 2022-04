Kunstenaar Remy Jungerman: ‘Het is rijkdom dat ik me niet aan één stijl hoef te conformeren’

Remy Jungerman Beeld Jordi Huisman

Wie? Remy Jungerman (63).

Wat doet hij? Hij is beeldend kunstenaar. Zijn solotentoonstelling Behind the Forest is tot 10 april te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Waar zijn we? Bij een gebouwencomplex met atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Sinds 1988 is het complex, dat woon- en werkruimten voor beeldend kunstenaars huisvest, een rijksmonument.

Waarom deze plek?

‘Ik vind dit gebouw een feest om te aanschouwen. Vooral de achterzijde spreekt me aan, met zijn vlakke gevel en gridstructuur. In mijn eigen werk is die structuur ook belangrijk. Ik werk veel met Surinaamse textielsoorten, die lijken op doeken gemaakt door marronvrouwen of stoffen die gebruikt worden in wintirituelen. Ik heb een voorliefde voor bijzondere, geometrische patronen. Die is ontstaan door de marronesthetiek waarmee ik opgroeide en versterkt door de jaren waarin ik werktuigbouwkunde studeerde. De essentie van geweven structuren is geometrie.

De gridstructuren waarmee ik werk, roepen verschillende associaties op. Je ziet zo’n raster bijvoorbeeld ook terug in de inrichting van plantages: dat was een soort gevangenissysteem waarin je, als je één plantage ontvluchtte, gewoon in de volgende terechtkwam. Het gekaderde patroon kan dus ook een gevangenisstructuur vormen. Er zijn veel verhalen in mijn kunst te vinden: kunstbobo’s zullen er modernistische invloeden in zien, Surinamers zullen de materialen herkennen.’

Waar komt die liefde voor contrast vandaan?

‘Ik ben geboren in Moengo, een Amerikaans bauxietstadje midden in het regenwoud, en opgegroeid tussen de marrons. Op de Surinaamse kunstacademie lag de focus niet alleen op het Westen, maar op de hele wereld. Zo heb ik geleerd buiten grenzen te kijken, ook doordat ik in Nederland altijd een andere positie heb: dat leef ik, ben ik, draag ik met me mee. Ik kan dingen op andere manieren benaderen, door me aan verschillende contexten aan te passen, door een soort kameleon te zijn.

Zomerdijkstraat Beeld Jordi Huisman

Ik sta tussen werelden in. Dat kan alleen voelen, maar uit eenzaamheid ontstaat ook creativiteit. Ik heb altijd parallellen gezocht, en zo vernieuwing teweeggebracht. Het is rijkdom dat ik me niet aan één stijl hoef te conformeren. Toen ik De Stijl leerde kennen, zag ik meteen verband met de marronesthetiek. De spirituele lading van marrontextielen raakt bijvoorbeeld aan de geest van Mondriaan, die ook op een dieper niveau over abstractie nadacht.’

Zijn dat je grootste inspiratiebronnen?

‘Ik heb uiteenlopende inspiratiebronnen. Dat zijn Amerikaanse minimalisten als Sol LeWitt en aanhangers van De Stijl, maar ook onbekendere werken, zoals de quilts van vrouwen uit het Amerikaanse Zuiden, geometrische schouderdoeken van Surinaamse marrons of de hard edge-schilderijen van Carmen Herrera. Qua kleding is mijn droomstijl die van de sapeurs: Congolese mode met een Franse inslag – Europees modernisme met een Afrikaanse attitude en uitbundige, kleurige textielcultuur. Ik durf mezelf nog niet zo extravagant te kleden, maar maak er een bescheiden benadering van.’

Wat voor kleding draag je wel?

‘Mijn kledingsmaak is, net als mijn visie op kunst, constant gebleven. Als jonge man vond ik een casual look al cool; ik heb vroeger veel achter de naaimachine gezeten om die zelf te creëren. Ik maakte bijvoorbeeld jeans met patchwork erop, meestal strak gesteven en gestreken. Mijn stijl is beïnvloed door de plek en tijd waarin ik opgroeide: het Suriname van de jaren zeventig. De mensen om me heen droegen jeans, sokken die matchten met hun T-shirt en witte patta’s. Zo ontstond mijn stijl: ‘casual met een knipoog’.’

Broek:

‘Ik ben net overgestapt op een iets wijdere stijl: minder strakke broeken, meer baggy jeans. Ik ben blij dat ik met die trend kan meegaan, want baggy zit lekker en oogt casual. Ik kijk naar trends, maar maak daarin mijn eigen combinaties, bijvoorbeeld jeans met een stropdas. Ik wil niet op iedereen lijken.’

Hemd:

‘Dit overhemd heb ik al meer dan vijf jaar. Het heeft lang in mijn kledingkast gehangen, en ik heb het pas herontdekt. Het was dus toch een goede aankoop: het is nu mijn favoriete overhempie. Het ziet er up-to-date uit, maar heeft een klassieke stijl die ver teruggaat, met een smoking touch.’

Stropdas:

‘Ik vind het cool om dingen op vernieuwende manieren te combineren, dus draag bijvoorbeeld graag een stropdas met jeans of een sweatshirt. Voor andere mensen is een stropdas een verplichting, maar voor mij niet: ik kan er chique elementen en bijzondere details mee in een casual outfit verwerken. Dit is bijvoorbeeld niet een gewone knoop, maar een zogenoemde Prince Albert knot.’

Remy Jungerman Beeld Jordi Huisman

Bril:

‘Een bril is eigenlijk een sieraad dat je constant draagt. Hij moet dus niet alleen werken, maar ook echt passen. Ik vond het belangrijk om een goed montuur te hebben en had daar wel wat geld voor over. Na heel lang zoeken heb ik deze bril in New York bij Anne & Valentin uitgezocht. Hij is niet heel uitgesproken, maar wel aanwezig.’

Remy Jungerman Beeld Jordi Huisman

Schoenen:

‘Deze schoenen van Adidas zijn een speciale editie. Die zijn altijd snel uitverkocht, dus toen ik ze online tegenkwam, heb ik ze meteen besteld. Ze hebben wel de karakteristieke driesterren, maar niet in your face, je moet goed kijken om de ‘superstar’ erin te ontdekken.’

Remy Jungerman Beeld Jordi Huisman

Muts:

‘Deze muts heb ik in New York van mijn partner cadeau gekregen. Ik hou erg van okergeel en vind het leuk om in mijn kleding wat uitgesproken kleuren te verwerken. Ik heb hem uitgezocht in een hipster-achtige winkel in Brooklyn die tegelijkertijd een kapperszaak is. Die koopervaring alleen al was heel leuk.’

Armbanden:

‘Ik hou van sieraden dragen, niet heel uitbundige, maar als een extraatje om mezelf mee te versieren. Ik heb één belangrijke armband: een heel simpele, met kraaltjes. Die heb ik met mijn vriendin op een strand in Mexico gekocht. We hebben twee soortgelijke en hebben ze allebei altijd om.’