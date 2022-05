Kunnen we niet apart blijven slapen?

Mijn man en ik zijn al ruim dertig jaar heel gelukkig met elkaar. Nu heeft hij al wekenlang ’s nachts veel last van hevige hoestbuien en besloot hij zelf om in het logeerbed te gaan slapen om mij niet uit mijn slaap te houden. Hij zegt steeds dat hij er zo naar uitziet om weer naast mij te slapen, maar ik merk dat ik veel beter slaap nu ik alleen slaap. Hoe lossen we dit op? Vrouw (59), naam bij redactie bekend

Beste optie

Mijn man en ik zijn al 35 jaar gelukkig samen en slapen sinds vijftien jaar apart, omdat mijn man door een ongeluk alleen maar op zijn rug kan slapen en daardoor altijd heel hard snurkt. Ik kon door zijn snurken niet slapen en hij werd weer wakker door mijn gewoel. Wij kwamen erachter dat apart slapen de beste optie is. Een goede nachtrust is heel belangrijk voor je gezondheid en uiteindelijk ook voor je relatie. Elke zaterdag- en/of zondagochtend zoeken we elkaar op – in mijn of zijn bed – zodat we nog een gezellig uurtje samen hebben. Carla Putter (60), Amsterdam

Woest omdraaien

Koop een lits-jumeaux en oordopjes en je kunt gezellig en rustig naast elkaar slapen. Helpt tegen: woest omdraaien, hoesten, snurken, vaak uit bed vanwege plassen, etc. Ria Bol (71), Heemskerk

Bijwerking?

Niet op het logeerbed gaan liggen. Achterhaal de oorzaak van de hoestbuien. Longfoto? Gebruikt man bepaalde bloeddrukpillen met hoestbuien als bijwerking? Dan wijzigen of stoppen en bij elkaar gaan pitten. Eugène Quadekker (76), Breda, ex-huisarts

Wereld van verschil

Wat u zou kunnen doen is twee losse bedden tegen elkaar schuiven. Zelfs ieder een eigen dekbed kan al een wereld van verschil maken. Marloes Veerkamp (33), Utrecht

Trek conclusies

Evalueer samen de periode dat u apart sliep en trek conclusies. Na dertig jaar mag u ervan uitgaan dat uw huwelijk dit wel aan kan, toch? Wat maakt dat u er onzeker over lijkt? Speelt er toch meer dat niet eerder bewust werd of is uitgesproken? Bertus Veldhuis (62), Den Haag

Ontdekking

Mijn man en ik slapen al jaren apart en de kwaliteit van het leven is hierdoor wezenlijk verbeterd. Hoewel hij er eerst flink over mopperde, wil ook hij nu niet meer anders. Zo te lezen is bij u de geest uit de fles en gaat hij er niet weer in. Vertel hem dat u ernaar uitziet om voortaan alleen te slapen. Want u heeft ontdekt wat u al ruim dertig jaar mist: een weldadige en goede nachtrust. Af en toe een nachtje samen is fijn voor de afwisseling. Annita Lageweg (57), Oentsjerk

Zonder verantwoording

Hier geldt de afspraak: wie om welke reden ook (moe, ziek, zin om te lezen) behoefte heeft aan apart slapen, gaat in de logeerkamer liggen. Zonder zich te hoeven verantwoorden. Ieder stel heeft zijn eigen regels en het is niet omdat u het de ene nacht zo doet, dat het de volgende nacht niet anders kan. Marlene Mooy (62), Den Haag

Gezellig in een van de bedden

De eerste drie jaar van ons inmiddels 25-jarig samenzijn sliepen we onrustig en slecht op een tweepersoonsbed. Daarna kochten we twee boxsprings met apart topdekmatras, en zetten we de bedden 5 tot 10 cm uit elkaar. Aparte dekbedden hadden we al. Op die manier voelen we elkaar niet bewegen ’s nachts, wat onze slaapkwaliteit enorm bevordert. Voordat we gaan slapen liggen we gezellig bij elkaar in één van de bedden, daarna gaan we ieder naar onze eigen helft. Tegen eventuele snurkgeluiden gebruiken we oordopjes. Voor ons werkt dit perfect. Een goede nachtrust is zo belangrijk, en op deze manier lig je toch samen. Marianne Dijkstra (48), Hoorn

Vroeger

Vroeger sliepen mensen die het zich konden veroorloven altijd apart. Brigitte Cottaar (55), Almere

Over twee weken: Drinken door tieners faciliteren? Mijn zoon van 16 spreekt regelmatig af met zijn groep vrienden. Ze gaan dan bij een van hen thuis zitten en er wordt dan ook redelijk veel alcohol gedronken. Ik ben het daar niet mee eens. Thuis krijgt hij geen alcohol. Hij weet ook dat ik niet wil dat hij drinkt. Andere ouders faciliteren het wel. Om deze reden zit hij nooit met de vriendengroep bij ons thuis. Ik vind dat erg jammer, we zijn altijd gastvrij, er wordt regelmatig meegegeten en gelogeerd. Wat moet ik doen? Vasthouden aan principes of overstag gaan? Vrouw (52), naam bij redactie bekend