Kourtney Kardashian gaat een panchakarmakuur doen en Melissa Gilbert is terug naar de prairie

Zaden

Binnenkort zal iedereen wel een panchakarmakuur gaan doen. Al weten we nu nog niet wat het is, zo gaan die dingen, want Kourtney Kardashian en haar prille echtgenoot Travis Barker gaan er een doen.

De Kardashians hebben een nieuwe serie opgenomen nadat ze vele jaren alleen maar bezig waren met Instagram, make-up, scheiden en TikTok. In een van de komende afleveringen, zo werd in een preview al onthuld, zullen Kardashian en Barker een panchakarmareiniging doen, wat volgens Kardashian inhoudt: ‘Geen cafeïne, geen alcohol, geen seks.’

Alleen beroemdheid Aaron Rodgers, quarterback bij de Green Bay Packers, ging ze hierin voor, en in zijn geval kwamen bij de kuur ook overgeven, aderlaten, ‘gif’ uit je neus halen en een klysma kijken.

Het interessante uit de preview vond uw sterrenkijker een scène in de keuken van Kardashian en Barker. Zoals alle interieurs van de Kardashians is die volledig uitgevoerd in gradaties van beige, en op de planken staan alleen maar potten vol met zaden. Een kleine vrouw met mondkap en parelketting serveerde het echtpaar een lichtbruine substantie uit een kan. Het stel zelf zat er verslagen bij, achter bakjes yoghurt met nog meer zaden, volledig in het zwart gekleed en wit weggetrokken.

Ze doorlopen momenteel ook een ivf-traject in de hoop dat Kardashian zwanger wordt. Hoe dit samengaat met de panchakarmakuur weet niemand, maar in de wereld van de Kardashians kan er veel, heel veel.

Prairie

In de categorie ‘nieuws dat op heel particuliere belangstelling van uw sterrenkijker mag rekenen’ hier het nieuwtje dat ex-Little House on the Prairie-ster Melissa Gilbert terug naar de prairie is gegaan! Of in ieder geval de natuur! En daar een boek over heeft geschreven! Back to the Prairie: A Home Remade. A Life Rediscovered!

Sorry voor de uitroeptekens.

Net als iedereen die in de jaren tachtig en negentig is opgegroeid, werd uw sterrenkijker bovenmatig geïnfluencet door Little House, een tv-serie over een pioniersgezin op de Amerikaanse prairie. De hoofdrol van dochter Laura werd gespeeld door Melissa Gilbert, die, blijkt nu, daarna de weg is afgegaan die vele kindsterren bewandelen: drank, foute mannen, neusverkleiningen, borstvergrotingen en op een dag wakker worden in een hondenmand en niet meer weten hoe je daar beland bent. (Allemaal feiten.)

Ze besloot na een midlifecrisis alles om te gooien en met haar nieuwe man Los Angeles te verlaten, en ze wonen nu in de Catskills, een bergketen in de staat New York, in een huisje van 98 duizend dollar. Tijdens de lockdown bakte Gilbert tonnen zuurdesembrood en begon ze haar eigen aardbeien te telen. Ze nam kippen. Ze verft haar haar niet meer, woont in een tuinbroek, en heeft elke vorm van botox en fillers uit haar lichaam geband.

Uw sterrenkijker vindt dat goeie ontwikkelingen, want hoe dichter Melissa Gilbert bij dat volledig geromantiseerde leven op de tv-prairie staat, hoe beter. Misschien gaat ze nog vlees pekelen in een oude holle boom, samen met Ma en Pa. Dan is de fantasie compleet.