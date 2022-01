Kopsterke Sparta-spits was bang om vergeten te worden, ten onrechte

Wout Holverda in 2014, als hij met de supporters van Sparta tegen de MVV-supporters heeft gespeeld. Beeld Jiri Büller

Nadat bij de oud-spits alzheimer was gediagnosticeerd, en hij dreigde te vereenzamen in een verzorgingsflat in Leiden, besloot een groepje fans hem om toerbeurt op te halen voor de wedstrijden van Sparta, uit en thuis. Peter van der Zwan, voorzitter van ‘De Sparta Supporter’ herinnert zich hoe Holverda na weer een kansloze nederlaag achter in de auto verzuchtte: ‘Godzijdank ben ik dit morgen alweer vergeten.’

Met koppen begon de ellende

Holverda, zoon van een verkoper van gasflessen in Leiden, stond te boek als een kopsterke spits. Klein van stuk, maar beschikkend over een sprongkracht alsof er springveren onder zijn voetbalschoenen zaten. Er bestaat een foto waarin hij, tegen de achtergrond van de voormalige Schie-tribune op Spangen, hoog boven Feyenoord-doelman Joop Hiele uittorent.

Mede vanwege zijn kopspecialisme werd Holverda in 1984 geselecteerd voor het Nederlands Elftal, omdat Marco van Basten voor het duel met Denemarken geblesseerd was. Hij speelde die avond niet, maar het oranje shirt met 14 hing nog altijd als relikwie in zijn verzorgingsflat. Van der Zwan: ‘Het enige in zijn kamer dat níet rood-wit was.’

Met al dat koppen begon ook de ellende, zegt zijn zoon Robin. ‘In het ziekenhuis heeft hij onder een mri-scan gelegen. Artsen konden het niet met honderd procent zekerheid vaststellen, maar zeer waarschijnlijk heeft hij door die kopballen hersenschade opgelopen. Vroeger had je nog van die zware ballen, die zich met regen volzogen.’

Aansteker kwijt, telefoon vergeten – het leek in eerste instantie allemaal tamelijk onschuldig wat Holverda overkwam. Maar toen hij in Spanje bij het appartement van zijn broer volledig verdwaald raakte, gingen de alarmbellen af. Terug in Nederland kreeg hij het slechte nieuws te horen: alzheimer.

Beste club van Nederland

Lang kon hij nog zonder al te grote problemen op stap met de Sparta-fans. Maar in 2019 maakten zijn pretoogjes steeds vaker plaats voor een holle blik. Hij raakte kwijt in de Kuip en stapte bij PEC Zwolle in de verkeerde supportersbus, waarna er paniek ontstond. Van der Zwan: ‘Een keer belde een vrijwilliger ’s avonds huilend op. Ze zei: ‘Het gaat niet meer, Peet.’ Met pijn in ons hart hebben we toen moeten besluiten om Wout niet meer mee te nemen.’

De fans noemden hem een icoon. Toch was zijn grote angst om vergeten te worden, zegt zijn zoon. ‘Mijn vader liep nog heel vaak in een volledig afgedragen Sparta-shirt. Met stift had hij zelf ‘Holverda’ op de achterkant geschreven. Bij Sparta wist iedereen wie hij was, maar als ik met hem door de stad liep, zag je mensen soms kijken: wat is dat voor een rare? Dat is het pijnlijke van alzheimer: aan de buitenkant zie je er niets van.’

In de laatste fase van zijn leven, toen hij nauwelijks meer kon praten, vroeg zijn zoon, in de hoop nog een snaar bij zijn vader te raken: ‘Pa, wat is de beste club van Nederland? Lang bleef het stil. Daarna prevelde hij: ‘Sparta’.

3 december overleed Wout Holverda, 63 jaar oud. Hij stelde zijn hersenen ter beschikking aan de wetenschap. Artsen gaan nu verder onderzoeken of zijn ziekte verband hield met zijn voetbalverleden.