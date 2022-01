Koningin van het levenslied droeg haar fans op handen en deed alles om hen kippenvel te bezorgen

Stella Bos Beeld Astrid Tuinsma

Stella Bos, die goed was voor zestien albums en tientallen singles, vierde haar grootste successen in de jaren tachtig en begin jaren negentig. Jacques Herb, die nummers voor haar componeerde en soms de tweede stem zong: ‘Stella geloofde in de teksten, dat maakte haar zo goed.’

Ze werd als Adrie Pot geboren in een arm vissersgezin in Den Helder. Toen ze 13 jaar was, stierf haar moeder en bleef ze achter met haar vader en drie oudere broers. Muziek zat er al vroeg in. Vader op de accordeon, een broer roerde de trom, een tweede speelde mondharmonica, de derde zong ‘hoempapa hoempapa’, terwijl Adrie zong en met pollepels op een deksel sloeg. Zingen kon ze al toen ze amper kon staan.

Ze trouwde met Frans Tuinsma, die bij de marine werkte, en kreeg twee dochters en een zoon; alle drie zijn ze muzikaal. In 1958 won ze een talentenjacht met een vertolking van Net als toen van Corrie Brokken. De prijs was twee pakjes sigaretten.

Aanvankelijk trad ze op onder haar eigen naam, later als De Onbekende Zangeres en droeg ze een masker. Bekend werd ze toch, als Stella Bos. De naam is verzonnen door Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer, die toen een hit hadden met De Bostella.

Een keer te veel (ben ik door jou bedrogen), Met Kerstmis alleen, Mooie uren tellen dubbel, De geboorte van mijn kleinkind – het leven kwam in al zijn aspecten voorbij in het repertoire van Stella Bos, tot en met Oh, was ik maar dood. Met Over een uur scoorde ze een Top 40-hit.

‘Echte nostalgie, nog steeds mooi’, ‘Ze zingt de waarheid’, ‘Was het maar zoals vroeger’, zijn enkele reacties op YouTube. Een fan op haar site: ‘Uw prachtige lange brieven, kaarten, liedjes en gedichten, uw mooie gedachten, uw bijna bot brekende knuffels, echt alles zal ik missen.’

Bloembollen eten

Behalve ouderen en gehandicapten hadden vooral kinderen een speciaal plekje in haar hart, zegt Peter Tuinsma. ‘Ze heeft het in de oorlog zwaar gehad, honger geleden en bloembollen moeten eten. Om de ellende te ontvluchten, is ze ondergebracht in een gastgezin in het al bevrijde België. Ik denk dat het daarmee te maken heeft, maar nu ben ik aan het psychologiseren.’

Popparlement, Hitbingo, Nederland Muziekland, Op Losse Groeven, Op Volle Toeren – in welk muziekprogramma heeft ze niet opgetreden? In dat laatste programma was ze kind aan huis, zegt hartsvriendin Nel van Baaren. In De schreeuw van De Leeuw kon Paul de Leeuw nog zo mallotig doen, gekke bekken trekken en rare dansmoves maken, Stella Bos zong onverstoorbaar door.

Veel heeft ze er niet aan verdiend. Peter Tuinsma: ‘Mijn moeder was niet zakelijk. Het ging haar om het zingen. Als ze de mensen maar kippenvel kon bezorgen. Soms zong ze alleen tegen een onkostenvergoeding.’ Bovendien had ze niet veel nodig. ‘Ze was blij met niks en tevreden met alles.’

In de jaren negentig was Stella Bos een tijd uit de roulatie vanwege borstkanker. Herb: ‘Vlak daarvoor had ze Nog eenmaal wil ik zingen uitgebracht. De zin erop luidt: nog eenmaal voor ik ga. Gelukkig heeft ze daarna nog lang kunnen zingen.’

‘Niemand ontloopt de dood, maar ik blijf geloven dat er voor ons een weerzien zal zijn daarboven’, zong Stella Bos in Vaarwel, tot ziens. ‘Daarom zeg ik... tot ziens!’ Ze overleed op Nieuwjaarsdag, op 86-jarige leeftijd.