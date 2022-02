Kon ik weten dat al onze artiesten op het moment suprême in het gevang zaten?

Hoe vaak heb ik me niet stiekem een voorstelling gemaakt van het doldwaze volksfeest waartoe het einde van alle coronamaatregelen zou leiden. Iedereen hossend naar het Malieveld, waar een keur aan artiesten belangeloos vreugdevolle liederen zou zingen, waar alles zou zuipen en naaien, en Jaap van Dissel onder luid gejuich op de bek zou gaan met Willem Engel, totdat baard en dreadlocks samensmolten, druipend van elkaars niet langer beangstigende speeksel.

Kon ik weten dat al onze artiesten op het moment suprême in het gevang zouden zitten of naar verre oorden zijn gevlucht, dat lukraak naaien er maatschappelijk gezien even niet zo best op staat, en dat twee stormen sowieso iedereen binnen zouden houden? Dus zit ik hier op de bank en kijk naar Jeroen Dijsselbloem, die met zijn zuinigste mondje opsomt wat er de afgelopen twee jaar allemaal mis is gegaan. Wat hij zegt is belangrijk en moet worden gehoord. Maar mijn fantasie was ook niet slecht.