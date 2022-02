Kom, ik ga online gokken, dacht ik, wie weet raak ik zo gegrepen dat ik van dat stomme Candy Crush afkom

Ik zie de laatste tijd voortdurend reclames voor onlinecasino’s. Er ligt een man in bed met een laptop, je hoort iemand hijgerig ‘ja... ja... jááá!’ roepen en dan spuit er opeens een enorme hoeveelheid confetti uit die laptop. Ik ben nogal traag van begrip, dus in eerste instantie dacht ik: wat een rotzooi, die confetti in je bed, wie zit daarop te wachten? Maar algauw begon het toch te dagen: je kunt tegenwoordig gokken vanuit je bed. En winnen, dus.

Ik ben weleens in een casino geweest. Ik verloor in 10 minuten 100 euro en hield het toen voor gezien. Huisgenoot P. daarentegen speelde de hele avond door, met puilende ogen van opwinding. Ik dacht aan Dostojevski en pakte zijn portemonnee af zodat de schade beperkt bleef. Daarna leek het me beter om geen casino’s meer te bezoeken.

Maar ja, die man met die spuitende laptop bleef maar voorbijkomen, op alle schermen in mijn huis. En ik ben dol op dingen die je vanuit bed kunt doen. Zo ben ik al jaren tragisch verslaafd aan het spelletje Candy Crush, een stom spel waar je niet eens iets mee kunt winnen. Ja, ‘lollyhamers’ en ‘kokoswielen’, ammehoela.

Dus dacht ik gisteravond: kom, ik ga online gokken. Wie weet raak ik zo gegrepen dat ik van dat stomme Candy Crush afkom. En als ik een heleboel geld win, dan koop ik eindelijk zo’n grote wereldbol die je kunt openklappen en dat hij dan vanbinnen een drankkast is. Met een zilveren ijsemmertje en een spuitwaterfles van ribbeltjeskristal.

Ja, ik begon nu echt warm te lopen. Ik klikte op die confetti-site. ‘Registreren is zo gepiept!’, stond er. ‘Speel meteen supersnel!’ Het bleek net zo’n leugen als ‘de perfecte lasagne in 15 minuten’ van Jamie Oliver. Ik moest mijn bank invullen en doorklikken naar een nogal enge site die foto’s van mijn rijbewijs wilde hebben. De foto’s waren onscherp en moesten opnieuw. En nog eens. Ik moest mijn ‘burgerservicenummer’ invullen. Dat staat in onvoorstelbaar kleine cijfertjes op je rijbewijs. Ik vulde het verkeerd in. Ik pakte er een vergrootglas bij en deed het nog eens. En nog eens.

Na drie kwartier gepriegel leek er eindelijk schot in te komen: ‘Verifieer je account. We hebben je een code per email en sms gestuurd’, stond er op mijn scherm. Vol verwachting klikte ik op mijn telefoon. Niks. Een uur later: nog niks. Nu, de volgende ochtend: nog steeds niets.

Ik wacht vol spanning af. Intussen speel ik Candy Crush. Daar ben ik tenminste niet te stom voor.