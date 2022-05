Knetterlinkse kraker behoedde Zaanse monumenten voor de sloop en gaf ze een bruisend nieuw leven

Ruud Pauw. Beeld Menno de Haas

Ultieme Zaankanter, rasechte Zaankanter, monumentale Zaankanter. In een omschrijving van Ruud Pauw, hoe beknopt ook, mag het woord Zaankanter niet ontbreken. Als kraker en als gemeenteraadslid heeft hij tientallen jaren geknokt voor het behoud van het Zaans erfgoed. Veel monumenten en natuur zijn gered door Pauw en de mede door hem opgerichte politieke partij Rosa, waarvan de letters staan voor Rooie Saen.

Met zijn zangerige Zaanse tongval en fonkelende ogen bokste hij veel voor elkaar in de gemeenteraad van Zaanstad. Onverstoorbaar, duidelijk, gevat en streng als het moest. Nuchter (‘Wel jammer’, zei Pauw toen hij hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was) en pragmatisch. Hij had een hekel aan praatjes voor de bühne en kansloze moties. ‘Ruud was knetterlinks, maar op het persoonlijke vlak kon hij het ook met VVD’ers goed vinden’, zegt Hans Kuyper, die Pauw opgevolgde als fractievoorzitter van Rosa.

Recht was recht en krom krom. De nieuwe burgemeester moet ‘een beetje normaal’ doen, zei Pauw als voorzitter van de vertrouwenscommissie die vijf jaar geleden gesprekken voerde met kandidaat-burgemeesters. ‘Aan iemand die met zijn hoofd in de wolken loopt, hebben we hier niks.’

Wethouder is Pauw nooit geweest. Vier jaar geleden diende die mogelijkheid zich aan toen Rosa voor het eerst in het college kwam. Hij heeft ervoor bedankt omdat hij ook glazenier wilde blijven, en van half werk moest hij niks hebben. Eind maart nam hij afscheid van de raad zonder daarbij aanwezig te zijn. Hij was al te ziek om de vergadering bij te wonen. Het was de tweede keer in 24 jaar dat Pauw verstek moest laten gaan. Op 14 april overleed hij aan de gevolgen van kanker. Hij werd 61 jaar.

Feesten

In 1984 kraakte Pauw met vrienden de leegstaande gasfabriek aan het Weiver in Krommenie en doopte die om tot De Groote Weiver, analoog aan het Amsterdamse kraakbolwerk De Groote Keyser. Ze maakten er een woonwerkpand van met een sociale functie. De eerste kringloopwinkel van Zaanstad vond er onderdak, er werden buurtmaaltijden geserveerd, gereedschap werd opgeknapt en er werden feesten gegeven.

Wethouder en partijgenoot Natasja Groothuismink, die Pauw sinds die tijd kent: ‘Het was een bruisende gemeenschap die zijn tijd ver vooruit was. Ze wilden niet schoppen tegen de maatschappij, maar creëren wat ze wél wilden. Dat was Ruud ten voeten uit. De Groote Weiver is naar een ander pand verhuisd en is nog steeds belangrijk voor de Zaanse gemeenschap.’

Het uitgestrekte Hembrugterrein met zijn vijftig monumenten, waar vroeger vuurwapens, artillerie en munitie werden geproduceerd, is dankzij Pauw behouden gebleven. Het is uitgegroeid tot een creatieve hotspot met zestig ondernemers, het borrelt van de activiteiten en er zijn plannen voor veel meer. Ook de Zaandijkerkerk heeft hij voor sloop behoed. Kuyper: ‘Die is prachtig opgeknapt met woonunits voor jongeren met autisme. Het gebouw is weer de trots van Zaandijk.’

Donderdag 21 april maakte Pauw een laatste tocht over zijn geliefde Zaan met de monumentale, 23 meter lange tjalk Hubertus. Mensen brachten een laatste groet langs de kant en op bruggen. Enkele molens van de Zaanse Schans stonden in de rouwstand. De molenaars die wel draaiden, hadden ten teken van rouw een stormbord uitgenomen en zetten hun molens stil op het moment dat de Hubertus passeerde. Kuyper: ‘Typisch Zaans: er wordt oprecht gerouwd, maar er moet natuurlijk wel worden doorgewerkt.’

Pauw is begraven op de Oude Begraafplaats in Wormerveer, die al jaren niet meer in gebruik is, maar voor hem maakten burgemeester en wethouders een uitzondering. Honderden Zaankanters vergezelden hem in een langgerekt lint achter de witte bestelbus van zijn glazeniersbedrijf naar het kerkhof. Kuyper: ‘We zullen tot in lengte van dagen genieten van de monumenten die dankzij Ruud behouden zijn gebleven.’