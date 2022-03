Klokkenluider van hbo-fraude liet zich niet piepelen door ‘die gasten’ van het ministerie

Peter de Jong Beeld .

De rapen waren gaar toen Peter de Jong in de zomer van 2001 naar de Tweede Kamer en de pers stapte met zijn verhaal over hbo-instellingen die met aantallen studenten sjoemelden. Maandenlang had het ministerie van Onderwijs hem aan het lijntje gehouden, de Kamer stond op haar achterste benen. De affaire staat te boek als de hbo-fraude en heeft minstens één topambtenaar de kop gekost.

De Jong, oprichter en eigenaar van een Engelstalige privéhogeschool voor buitenlandse studenten, had aan de bel getrokken omdat hogescholen (veelal buitenlandse) studenten van commerciële masteropleidingen inschreven als gewone hbo’ers. Daarvoor kregen ze tien mille per student van de overheid. Een canard, liet minister Loek Hermans van Onderwijs zich ontvallen. Een parlementaire onderzoekscommissie stelde vast dat er voor bijna honderd miljoen euro was gefraudeerd.

‘Peters handel ging failliet door de oneerlijke concurrentie. Hij was krachtig genoeg om zich niet door die gasten van het ministerie te laten piepelen’, zegt Koos de Vos, oud-collega en vriend van De Jong. ‘Peter was zeer aanwezig, een bouwer, een patriarch, een out-of-the-box-denker die zijn eigen plan trok’, zegt Mariëtte van Leeuwen, zijn derde vrouw, die met De Jong de privéschool leidde.

Gîte in een wijndorp

De bejegening door het ministerie van Onderwijs heeft hem aangegrepen, zegt De Vos. ‘Hij is gerehabiliteerd, maar op het ministerie hebben ze wel een tijdje een hekel aan hem gehad.’ De Jong vertrok naar Zuid-Frankrijk en later ook naar Zuid-Afrika, waar hij zich stortte op onroerend goed. Sinds 2002 woonde hij in het wijndorp Sarrians in Zuid-Frankrijk, waar hij een gîte runde en zijn gasten onderhield met verhalen en anekdotes.

De Jong studeerde sociologie, begon aan een proefschrift over de subcultuur van de vrachtwagenchauffeur, was docent, organisatieadviseur en onderwijsbestuurder, werkte bij de Optiebeurs in Amsterdam en leidde de Rotterdamse olietermijnmarkt.

Als hbs-scholier richtte De Jong met Bas Adriaansen de band Test op. Hij speelde bas, Adriaansen was zanger/slaggitarist. Met een allegaartje aan instrumenten, radio’s als versterker en deels zelf in elkaar geknutselde instrumenten wonnen ze een talentenjacht. Niet veel later toerden ze met professionele apparatuur door het land en hadden ze een eigen fanclub.

Podiumbeest

‘Peter was de blikvanger, hij was niet bang om rare fratsen uit te halen op het podium’, zegt Adriaansen. ‘Hij sprong in het rond en ramde met zijn gitaar tegen zijn versterker.’ Het verhaal wil dat ze op een festival The Outsiders compleet hebben weggespeeld. ‘Het was kort en heftig’, zegt Adriaansen. Na vier jaar was het voorbij.

Ze speelden nummers van Bob Dylan, The Doors, The Animals, The Kinks, Ferre Grignard (Drunken Sailor) en veel eigen werk. Twee singles brachten ze uit, waarmee ze de tipparade haalden. Een nummer staat op de verzameldubbel-lp Behind the Dikes 2, die in de zomer van 2021 uitkwam.

In januari 2020 werd een zeldzame vorm van lymfeklierkanker bij De Jong geconstateerd. Nadat hij in eerste instantie genezen leek, kwam de ziekte in de zomer van 2021 terug. Op 25 januari overleed hij, met twee van zijn vier zonen en Mariëtte aan zijn zijde. Hij werd 71 jaar. Zijn as is uitgestrooid over de wijngaarden van Vacqueyras, tien minuten rijden van zijn huis.

‘Hij heeft een harde strijd gestreden’, zegt Mariëtte. ‘Na elke kuur was hij een paar dagen flink ziek, dankzij zijn ijzeren wil krabbelde hij telkens op. Op 31 december kwam hij ’s middags uit bed, nog flink misselijk en zwak van zijn op een na laatste chemokuur, om oliebollen te bakken, want geen Oud en Nieuw zonder oliebollen, zei hij.’

De Jong had nog niet zo lang geleden zijn wijnvoorraad aangevuld. Een heer sterft met een volle wijnkelder, vond hij.