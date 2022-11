Klikken bij de havenmeester over onnodig energieverbruik?

Sinds kort heeft de eigenaar van een buurboot in de jachthaven op zijn achterdek, uit het zicht van voorbijgangers, een elektrisch verwarmde hottub staan. Het ding staat dag en nacht te stomen. De buurman is er blij mee en al helemaal omdat de energie gratis is. Elektriciteitskosten zijn inbegrepen in het liggeld. Het ergert mij om in deze tijd energie zo te verspillen. Als de havenmeester zou weten van het gedrag van de buurman, zou er zeker een eind aan worden gemaakt, maar het stuit me tegen de borst om te klikken. Ik heb al eens gezegd dat ik zijn hottub verspillend vind, en ook dat die energie niet gratis is, maar dat komt niet over. Wat zal ik doen: de buurman nog eens aanspreken of toch de havenmeester informeren?

Man (62), naam bij de redactie bekend

Geregistreerd naar verbruik

In mijn huidige haven en de havens waar ik heb gelegen, wordt stroomgebruik van ligplaatshouders geregistreerd. Iedereen betaalt wat hij/zij heeft verbruikt. Willem de Heus (73), Almere

Wees eerlijk

Je hebt je mening toch al gegeven? Zie in wat de ware reden van je ergernis is: je buurman trekt zich niks aan van jouw standpunt. Eén energieslurpende hottub meer of minder gaat het verschil niet maken. Wees een vent en vertel je buurman eerst dat je van plan bent te gaan klikken. Twan Timmermans (62), Zwolle

Pijn in de portemonnee

Geef uw moralisme geen kans om de relatie met uw woonbootburen te verstoren. Gooi het over een andere boeg. Wanneer mensen pijn in de portemonnee voelen, komen ze in actie. Maak uw buurman duidelijk dat niets in het leven gratis is en dat het liggeld ook explosief kan stijgen als het energieverbruik van het arkenpark dat verlangt. Misschien mag u als dank voor de tip in de tub. Jasper Nagtzaam (43), Amsterdam

Lekker zelf inzitten

Als ik u was, zou ik er lekker zelf in gaan zitten. U betaalt immers mee aan de stroom. Eva Koop (14), Haarlem

Opkomen voor generatie na u

Het is 2022 en we zijn met z’n allen hard op weg om de wereld naar de klote te helpen. Uw buurman doet een goede duit in het zakje. Een hottub die dag en nacht aanstaat, is op zijn minst genant. Klaarblijkelijk steken zijn waarden anders in elkaar, maar dan mag hij zelf voor de kosten opdraaien. Misschien laat hij de hottub dan vaker uitstaan. Vraag de havenmeester naar de regels voor energiegebruik en haal uw buurman aan als voorbeeld. Dat is geen verklikken, dat is opkomen voor mijn generatie. Hilde Scholten (19), Nijmegen

Recept voor burenruzie

Verspil uw energie niet aan het oordelen over, of het bekritiseren van uw buurman. Of, als het u echt zo dwarszit, ga een gelijkwaardig gesprek aan over wat u beiden belangrijk vindt in het leven. Verklikken is hét recept voor een burenruzie, waar zowel u als uw buurman niets mee opschieten. Lara Hogendoorn (31), Zeist

Anoniem briefje

Natuurlijk meldt u dit aan de havenmeester. Hoewel het vreemd is dat die dit niet weet: hij/zij loopt toch af en toe over de haven? Bent u bang voor een negatieve reactie, dan meldt u het anoniem op een briefje. De energie is niet ‘gratis’, maar inclusief. De inclusief-prijs is gebaseerd op gemiddeld gebruik. Dit soort verspilling wordt later doorberekend aan alle gebruikers. Waarna er weer een volgende komt, die meent: ‘Ik betaal toch al zo veel, ik ga het er eens goed van nemen.’ Het feit dat de energie ‘gratis’ is, wil niet zeggen dat je het moet verspillen. Kom dus voor uzelf op, ook het milieu is erbij gebaat. Puck Sonnevelt (48), Amsterdam

