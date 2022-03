Noah de Haas Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je en waar?

‘Ik woon met mijn moeder Mascha (50), vader Jeroen (51) en broers Levi (17) en Samuel (15) in Haarlem. We hebben ook een kat, die heet Joep.’

Wie zijn je beste vrienden?

‘Sees en Aiden. Ik ken ze al heel lang, Sees al sinds de peuterspeelzaal en Aiden sinds groep 1. We spelen vaak samen buiten, of we gaan logeren.’

Wat is je grootste hobby?

‘Dat is voetbal. Doelpunten scoren vind ik geweldig, maar ik kan ze ook goed tegenhouden. En Rijk, een andere goeie vriend van me, zit bij dezelfde club als ik. Dat maakt het nog leuker. We zijn allebei keeper en staan dan ieder een halve wedstrijd op doel. Om de week krijg ik speciale keeperstraining, zodat ik nog beter word.

‘Naast voetbal zit ik op gitaarles. Ik leer nu Old Town Road van Lil Nas X, maar ik kan ook wat oudere nummers spelen, zoals Imagine van John Lennon. Klassieke muziek speel ik niet, dat vind ik niet stoer.’

Wat is je mooiste herinnering?

‘Op vakantie in Frankrijk ben ik gaan paragliden. Mijn moeder wilde dat altijd al een keer doen. Samen met een instructeur loop je van een hele hoge berg af en dan vlieg je de lucht in. Het is supervet wat je dan allemaal kunt zien, maar aan het begin vond ik het wel eng, hoor. Wie weet zit er een gat in je scherm en val je naar beneden. Maar ik dacht ook: stel ik stort nu neer, dan heb ik het tenminste meegemaakt.’

Zijn er dingen die je vervelend vindt om te doen?

‘Huiswerk en klusjes, want dat is saai. Op school huiswerk maken vind ik prima, maar thuis raak ik afgeleid door leukere dingen. Klusjes hoef ik gelukkig niet vaak te doen, maar soms moet ik de vaatwasser uitruimen of de tafel dekken. Ik ruim wel graag mijn kamer op. Dan kom ik weer speelgoed tegen dat ik kwijt was. Dat heb ik met de vaatwasser nooit, daar kom ik alleen borden tegen.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan ben ik acteur. Maar alleen in films, want op het toneel staan vind ik een beetje spannend. Dan kijkt er een zaal vol mensen naar je. Bij films is dat anders. Als ik 20 ben, heb ik al in twee films gespeeld. Ik wil alleen maar leuke rollen, zoals in Harry Potter of de nieuwe Spiderman. Het liefst bijrollen, maar als ik de hoofdrol krijg, is dat ook goed. Behalve bij Harry Potter, ik lijk namelijk helemaal niet op Harry. Ik zie er veel meer uit als Draco Malfidus. Hem vind ik irritant, maar ik zou hem goed kunnen spelen.’