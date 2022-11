Kinderen zijn vroeger dan u denkt bezig met het ontdekken van hun lichaam

Als 4-jarige kreeg actrice Joy Delima op haar kop voor een onschuldige ontdekkingstocht langs lichaamsdelen. Wat haar betreft is er niks mis met vroege seksuele voorlichting.

Ik heb een heldere herinnering aan de poppenhoek in groep 1, waar ik tijdens de pauze met een groepje van vier jongens zat. We mochten niet naar buiten omdat we niet goed hadden opgeruimd. (Wat ik vrij heftig vond; het enige moment van frisse lucht afpakken.)

Toen iedereen weg was besloten wij, vijf kinderen van 4 jaar, in de inmiddels opgeruimde poppenhoek onze geslachtsdelen te vergelijken. We zaten in een kringetje en zij floepten zo hun piemels eruit en ik hield mijn mini-vulva een beetje verborgen onder mijn rok.

‘Huh, wat heb jij?’

‘Wat?’

‘Dat heeft de mijne niet, jij mist iets.’

Iedereen keek vol verbazing naar de piemel van het jongetje die, weet ik nu, besneden was. Ik keek sowieso met grote ogen de kring rond, want ik had nog nooit zoveel piemels gezien.

‘Wat heb jij, Joy?’

Terwijl ik opstond om mijn rok uit te trekken en met mijn hoofd boven de poppenhoek uittorende, liep de conciërge voorbij. Ze zag me, dacht waarschijnlijk: O mijn god, wat doet dit kind nog binnen tijdens het enige moment van frisse lucht op de dag, en kwam het klaslokaal binnen. Ik zag haar niet aankomen en trok net mijn rok omhoog. Daar trof ze dus vijf halfnaakte kleuters aan in een kring, wat er echt absurd uit heeft moeten zien.

‘Mijn god! Wat doen jullie?! Trek je kleren aan!’

We voelden ons zo betrapt en waren zo geschrokken, dat we niet eens iets durfden te zeggen.

‘Dit mag niet, horen jullie? Niet meer doen!’

Ik was 4 en had echt geen idee waarom zij zo boos werd, maar door haar reactie dacht ik direct: dit mag niet en ik schaam me. Maar waarom? Geen idee.

Eerlijk gezegd zou ik in haar positie, in 1998, waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan, want wat zeg je in vredesnaam als je dat aantreft? Wat doe je? Zij zag vanuit haar volwassen blik ongetwijfeld een seksuele handeling, maar wij wisten toen nog helemaal niet wat seks betekende. Wij wilden gewoon, onschuldig en zoals veel kinderen, weten wat er bij de ander in z’n broek zat. Wij kregen op onze kop, maar we wisten niet waarom en daarom deden we het gewoon weer, maar dan wel als we gingen spelen bij de klasgenoot wiens moeder ons nooit in de gaten hield.

Kinderen zijn vroeger dan u denkt bezig met het ontdekken van hun lichaam en dat van anderen. Toch duurde het nog zeven jaar voordat we onze eerste seksuele voorlichting kregen, in groep 8. Dat was één les over hoe je zwanger wordt, daarna hebben we het er nooit meer over gehad, terwijl we toen al meisjes met borsten en jongens met stoppelbaardjes waren met gierende hormonen in ons lijf.

Gelukkig zie ik steeds meer scholen waar kleuters ook voorlichting krijgen, waarbij ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun grenzen aangeven en dat ze die van een ander moeten respecteren, dat aan jezelf zitten (want dat doen kleuters ook) oké is, maar dan wel als je alleen bent. Of ze leren op een pop waar je wel en niet aangeraakt mag worden door een vreemde.

‘Seksuele voorlichting’ en ‘kleuters’ in dezelfde zin doet mensen vaak tegensputteren, maar het is juist cruciaal dat we kleine kinderen, die nog geen woorden kunnen geven aan een nare (of leuke) ervaring, leren wat juist is en wat niet.

Laten we dan ook meteen stoppen kinderen te dwingen dat ene familielid een knuffel of een kus te geven als ze dat echt niet willen. Laat ze merken dat hun grenzen worden gerespecteerd en neem het onderbuikgevoel van een kind dat geen knuffel wil geven serieus. Als we kinderen leren over consent op een non-seksuele manier, kunnen ze dat later veel makkelijker toepassen als ze wél klaar zijn voor seks. Zo voorkom je heel wat schade.

joy.delima@volkskrant.nl