‘Kinderen interesseren mij niks. Ik hou niet van hun gehuil en chagrijn’

Ali de Zwart: Ik ben geen zeurpiet. En ik heb altijd gezond geleefd, nooit gerookt. Ik neem wel af en toe een advocaatje.’ Beeld FAurélie Geurts

Ali de Zwart-Zorgman zit op haar favoriete plek, bij het raam in het nisje van haar appartement in Deventer. Haar uitzicht is kleurrijk met talrijke bomen en een bladerdek in herfsttinten. In haar vensterbank staan beeldjes van eekhoorns, een hond en een vos. Aan de wand, in haar blikveld, hangt een ingelijst portret van een egel. Waar sommige ouderen niet uitgepraat raken over hun kinderen en kleinkinderen, komt in veel scènes uit het leven van deze kranige 100-jarige dame opvallend vaak een huisdier voor.

Heeft u het gevoel al heel lang te leven, of zijn de afgelopen 100 jaar omgevlogen?

‘Als je gaat rekenen, ben ik natuurlijk al heel lang op de wereld. Ik ben 100 jaar en…’ (Met haar rechterwijsvinger telt ze op haar linkerhand hardop de maanden na haar 100ste verjaardag:) ‘... tien maanden! Het is niet zo dat ik denk: oh wat is mijn leven een langdurige geschiedenis, wanneer is het eindelijk afgelopen? Wel denk ik vaak: het schiet nu op, zolang zal het toch niet meer duren? Ook al voel ik mij nog prima en verveel ik mij nooit.’

Wat is het geheim van uw hoge leeftijd?

‘Ik ben geen zeurpiet. En ik heb altijd gezond geleefd, nooit gerookt. Ik neem wel af en toe een advocaatje of een boerenjongens, maar nooit meer dan één. En ik wandel elke dag de laan hier op en neer. Doordat ik altijd dagelijks ben blijven wandelen, gaat het nog steeds.’

In wat voor een gezin bent u opgegroeid?

‘In een gewoon gezin in Gouda, niks bijzonders. We waren doopsgezind, dus vrijzinnig. We gingen zondag vaak naar de kerk, maar het was geen plicht. Mijn elf jaar oudere zus en ik gingen naar een openbare school. We hadden het niet royaal, maar ook niet arm. Mijn vader was timmerman bij de Nederlandse Spoorwegen. In de crisisjaren dertig kwam hij zonder werk te zitten, zoals zo veel mensen. Er viel voor hem niets meer te timmeren. Hij kreeg wel een uitkering. Het was die jaren voor ons schraalhans keukenmeester. Ik herinner mij dat mijn moeder uit een oude broek van mijn vader een rok voor mij maakte.’

Wat doet armoede met een kind?

‘Als kind groei je in de situatie. Ik zag dat iedereen in onze omgeving arm was. In de oorlogsjaren die volgden, hadden we het geluk dat mijn zus elke werkdag twee flessen melk mocht meenemen van de melkfabriek waar ze werkte. We hadden ook genoeg te eten. Dat kwam zo: voor de oorlog was mijn zus getrouwd met een boerenzoon. Als officier zat hij alle oorlogsjaren gevangen. De Duitsers moesten hem hebben omdat hij vóór de bezetting NSB’ers had opgepakt. Zijn ouders zeiden: we zullen ervoor zorgen dat zijn vrouw geen honger hoeft te lijden. Dus kregen wij gedurende de hele oorlog aardappelen, ook voor onze hond. In de Hongerwinter mocht onze hond absoluut niet naar buiten, want dan kon hij worden gevangen en opgegeten. Dat was de hond van onze buren overkomen.’

Kreeg u als meisje de kans om te studeren?

‘Mijn moeder wilde beslist niet dat ik, net zoals zij, al jong een dienstmeid zou worden. Dat is veel geploeter en als je geen aardige bazin treft, kun je een moeilijk leven hebben. Ik mocht na de lagere school naar de mulo en daarna naar de middelbare handelsschool, om een baan op een kantoor te kunnen zoeken. Ik wist niet beter of dat was het enige werk dat ik als vrouw kon doen. Ik heb tot mijn pensioen op het kantoor gewerkt van een groothandel in glaswerk en porselein, in Gouda. Ik nam onze hond weleens mee naar kantoor. Dan ging hij onder mijn bureau liggen. Op een zeker moment kwam de directeur langs om mij iets te vragen. Schoot die hond ineens naar voren. De directeur schrok zich dood’ (lacht smakelijk).

Hoe keek u naar het huisvrouwenbestaan van uw moeder?

‘Als kind had ik er geen erg in dat ze altijd druk was met het huishouden. Uit school hielpen mijn zus en ik haar vaak. Maandag was wasdag en op vrijdag werd de vloer gedaan. Wassen deed mijn moeder in een kuip, met de hand, op zo’n ribbelbord. Mijn taak was de was, eenmaal gedroogd, te strijken. De ijzeren strijkbout liet ik eerst heet worden in de kolenkachel. Met een haak haalde ik hem er weer uit, veegde de bout schoon met een doek en ging aan de slag.’

Foto van Ali de Zwart-Zorgman gemaakt in haar jonge 20-jaren in Gouda, waar ze met haar ouders woonde. Beeld Aurélie Geurts

Wat vindt u de mooiste verworvenheid van de afgelopen 100 jaar?

‘Dat we nu in grote weelde leven. In mijn jeugd hadden we maar één kachel in huis, de kolenkachel in de keuken. Nu hoef ik de thermostaat maar even op 21 te zetten en binnen een paar minuten is mijn hele huis warm. Uit de kraan komt tegenwoordig óók warm water. Dat is fantastisch.’

Wie is uw grote liefde?

‘Pieter de Zwart, mijn man. Ik heb hem op kantoor ontmoet.’ (Ze begint te stralen.) ‘Na de oorlog zouden we met 13 à 14 jongelui van kantoor naar de film gaan, naar De Jantjes. Het was zo’n leuke avond, dat we besloten nog een keer met zijn allen naar de bioscoop te gaan. Maar dit keer bleken er maar twee belangstellenden te zijn: Pieter en ik. Samen gingen we naar Op hoop van zegen. Pieter bracht mij na afloop naar huis. Bij het afscheid zei ik: ‘Bedankt’, en gaf hem een dikke pakkerd. Een paar dagen later kreeg ik een groot boeket – en toen was het aan. Het ging allemaal vanzelf. We konden het in alles goed met elkaar vinden. Ik vond Pieter betrouwbaar, een harde werker, een flinkerd. Hij dronk niet en verwaarloosde mij niet. We hebben een gelukkig huwelijk gehad.’

Had u last van de woningnood toen u een zelfstandig leven wilde opbouwen?

‘Voor jonge mensen was er geen woonruimte te vinden in de jaren na de oorlog. Mijn zus had beloofd dat Pieter en ik na ons trouwen op de bovenverdieping mochten wonen in het huis van haar en haar man. Dat dreigde helemaal mis te lopen toen begin 1947 het woningbureau in Gouda een verdieping in hun huis vorderde voor een woningzoekende. ‘Dat kan niet’, zei mijn zus, ‘ik heb de etage al beloofd aan mijn zusje en haar man die over een paar maanden gaan trouwen.’ Voor hen zoeken we tegen die tijd wel wat anders, reageerde de ambtenaar. Dan gaan we toch gewoon veel eerder trouwen, bedacht Pieter, en zo konden we alsnog bij mijn zus intrekken. Na drie jaar waren er voldoende nieuwe huizen gebouwd om er een te kunnen kopen, met financiële hulp van mijn ouders.’

Er is nu weer grote woningnood, vindt u het vorderen van een kamer of etage van ruim bemeten huizenbezitters een goede, tijdelijke oplossing?

‘Ja, maar alleen als je goed met elkaar kunt opschieten.’

Wat is een van de belangrijkste besluiten die u in uw leven heeft genomen?

‘Geen kinderen op de wereld te zetten. Pieter en ik voelden dat allebei hetzelfde. Dus de Lieve Heer heeft er goed aan gedaan ons samen te brengen.’

Had u een bepaalde reden om kinderloos te willen blijven?

‘Ik heb niks met kinderen, nooit gehad. Buurmeisjes gingen de huizen langs om te vragen of ze met de baby in de kinderwagen mochten wandelen. Ik klopte aan met het verzoek of ik de hond mocht uitlaten.’

Heeft u zich later weleens afgevraagd of het een juist besluit was?

‘Nee, nooit. Kinderen interesseren mij niks. Ik hou niet van hun gehuil en chagrijn. Als ik vermoeide ouders met hun kroost zie, denk ik vaak: oh god, daar lopen ze weer met die kinderen te sjouwen. Ik ben nooit jaloers geweest. Het is maar goed dat niet iedereen er zo over denkt als ik, want dan blijft er niemand meer over.’

Kreeg u commentaar? De bestemming van uw generatie vrouwen was immers huismoeder zijn

‘Nee hoor, ik heb er nooit wat over gehoord. Mijn zus had ook geen kinderen. En enkele zwagers en schoonzussen ook niet. Pieter en ik trokken veel op met mijn zus en haar man, we lagen elkaar goed. Zij hadden een boxer en wij een herdershond. We gingen vaak met zijn vieren op vakantie naar de Veluwe, wandelen met onze honden.’

Bent u meer een dieren- dan een kinderliefhebber?

‘Ja, ik houd van katten en honden. Ik heb mijn hele leven huisdieren gehad, ook bij mijn ouders thuis. Dieren zijn heel aanhankelijk en pikken alles van je.

‘Trix, onze herdershond, had een mand in onze slaapkamer. Zodra het donker en stil was, sprong hij altijd op ons bed en ging dan aan het voeteneind van mijn man liggen. Daardoor kon Pieter zich niet meer bewegen. Mijn vader kwam met een oplossing en timmerde een opklapbed voor Trix met gordijntjes ervoor, in de nis van onze slaapkamer. Toen het bed klaar was, keek ik Trix diezelfde avond in de ogen en zei: ‘Daar mag jij voortaan slapen.’ Ik wees naar de nis en hij begreep de boodschap, sprong op zijn eigen bed en ging languit liggen. Nooit meer is hij op ons bed gesprongen. Geen gezeur dus, zoals je met kinderen hebt.’

Zodra pen en notitieblok zijn opgeborgen, vraagt Ali de Zwart: ‘Wil je wat fris of liever een borrel?’

Ali de Zwart-Zorgman geboren: 7 januari 1922 in Gouda woont: in een aanleunwoning in Deventer beroep: kantoormedewerker familie: zeven neven en nichten weduwe sinds: 2005