Kijk naar de ogen, zegt deze poppenmaker. Daaruit spreekt de liefde

Jannie den Herder Beeld Jan Dirk van der Burg

Jannie den Herder (63), Houten

Op de internationale teddyberenbeurs staat Jannie na twee jaar coronatijd eindelijk weer achter haar kraam met het snoezigste dat ze de afgelopen twee jaar op haar zolderkamer in Spijkenisse bij elkaar heeft gebeerd. ‘Ja dat is bij ons een werkwoord. Als de telefoon gaat en ik zeg ‘ik zit te beren’ weet iedereen hoe laat het is.’

En dat gebeurt nogal eens, want er pronkt vandaag een hele collectie in haar stand: beertjes, hazen, olifantjes, hondjes, konijnen en één muis met opvallende grote oren. ‘Die heette eerst Edwin, naar Van der Sar maar is onlangs omgedoopt tot Pieter, die Van Vollenhove. Kan ook hè? Voor het geld hoef je het trouwens niet te doen hoor, het beetje dat ik ermee verdien gaat meteen in de berenpot.’ En wat daarmee weer wordt gemaakt heeft één grote overeenkomst: ‘Alles móét lief zijn bij mij. De stand van de ogen is essentieel. En ik gebruik veel viscose voor de buitenkant en granulaat als vulling, dat is veel zwaarder en dan valt het veel mooier dan fiberfill, daar wordt het heel plompy van. Maar dat is de techniek, het belangrijkste is je creativiteit. Laatst had ik thuis een bos narcissen staan, nou, dan maak ik er een meteen een zooitje kuikens omheen. Heb je gelijk een leuk tafereeltje.’