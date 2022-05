Kijk naar Abdels gezicht als zijn klimmetje in de bouldergym is gelukt, en je weet wat heerlijk genieten is

Abdel Charaf Beeld Jan Dirk van der Burg

Abdel Charaf (31), Amsterdam

Abdel staat vaak om half 6 naast zijn bed voor zijn werk in de wereld van kachelplaten, warmtepompen en convectorputten, maar ’s avonds rijdt hij naar de bouldergym om een paar uur tegen de muur op te klauteren. ‘Als ik moe ben kan ik soms beter klimmen, het eerste uur is dan moeilijk maar daarna gaat het dan juist supergoed.’ Dat kan dan weleens een sessie van vijf uur worden. En als je Abdel soepeltjes tegen de wand op ziet klimmen, beetje magnesiumpoeder op de handen, hophophop, dan snap je wel waarom deze exercitie in het genieten-segment valt. ‘Het is soms een kwestie van één centimeter naar links of één centimeter naar rechts, en een route lukt wel of een route lukt niet. Het is dan echt wiskunde. Ik ben weleens van plan geweest foto’s te maken van gezichten van klimmers op het moment dat ze het wel of niet hebben gehaald. Dan zijn ze of euforisch of enorm teleurgesteld.’ Volgende maand is het tijd voor het echie: een klimvakantie in Fontainebleau, het bouldermekka met een bos vol klimrotsen. ‘Ik sprak vorige week een vriend die zei: ‘Oh leuk, ik ben daar met één klim al veertien jaar bezig. Veer-tien jaar. Ik ben benieuwd.’