‘Kennelijk geeft mijn verhaal inzichten. Het nuanceert het beeld van vreemdgaan een beetje’

Johan van Omme uit Delfzijl kampeert momenteel op een afgelegen terrein in Schotland. Beeld Eva Roefs

Meerdere mails kwamen er voor Johan van Omme (72) nadat hij begin februari reflecteerde op zijn ervaring met alleenwonen, allemaal van vrouwen. Wat hij deelde over eenzaamheid op de ene schouder hebben en vrijheid op de ander maakte indruk. Zijn situatie als weduwnaar was herkenbaar, schreven ze. Een aantal kwam graag met hem in contact, ‘gewoon van gedachten wisselen’, een kop koffie drinken, een wandeling maken. In elk geval wilden ze hem laten weten dat ze veel aan zijn berustende woorden hadden gehad.

Hij ontving ook een aantal brieven, zegt Van Omme. Ongeveer een jaar geleden verhuisde hij van een grote pastorie in Holwierde naar een serviceflat in Delfzijl. Voor zijn gevoel liep hij daarmee een beetje op de ouderdomszaken vooruit, maar het was ook een bevrijding van lasten. ‘Er staat maar één serviceflat in Delfzijl, dus het adres is online zo te vinden. In mijn omgeving zeiden een paar mensen: dat had je toch wel kunnen voorzien, als je je etaleert als een alleenstaande man die gezond en actief is? Maar ik heb daar geen seconde aan gedacht.’

In het interview ging het over zijn caravan, het verlengstuk van zijn hervonden woongenot. Hij vertelde dat hij in april de nachtboot van IJmuiden naar Newcastle zou nemen, om van daaruit Schotland in te trekken. Een maand onderweg logeert hij nu op een afgelegen kampeerterrein in Egremont, aan de Ierse Zee, waar hij al een aantal dagen de enige gast is en zich vermaakt met een volle e-reader. ‘Ik kan het water net niet zien, maar wel horen.’ Het is er bar slecht weer – tot zover de minnen. Belangrijkste plus: ‘Toen ik vanmorgen wakker werd, realiseerde ik me hoe heerlijk het is dat deze reis geen einddatum heeft. Ik kan zoveel tijd verspillen als ik wil.’

Het interview en en de publicatie ervan hebben hem ‘versneld geholpen met het me losweken van gisteren’, zegt hij. ‘Ik was daar natuurlijk al volop mee bezig, maar het artikel opende het gesprek met de mensen om mij heen. Het ongemak dat ik nog voelde bij wonen in een serviceflat is ook helemaal weg sinds ik het op straat heb gegooid. Ik ben blij met mijn keuze en ik denk zelfs dat het in maatschappelijke zin niet verkeerd zou zijn als meer mensen over deze woonvorm zouden nadenken.’

Op de brieven en mails van onbekenden die zich verwant voelden met zijn verhaal besloot hij niet te reageren. ‘Ze waren niet opdringerig hoor, die vrouwen, helemaal niet. Maar de meesten hadden toch wel een ondertoon van: misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen. Als ik de belangstelling had om nieuwe vrienden of vriendinnen te maken, had ik er misschien met andere ogen naar gekeken. Nee, ook in romantische zin ben ik er niet nieuwsgierig naar. Ik zou bijna zeggen: integendeel.’

In Egremont overheerst het tevreden gevoel dat hij net zo goed op deze camping kan zijn als thuis, al is het heus niet een en al fleurigheid. ‘Het einde, de eenzaamheid, de dood, zij roepen soms dat zij ook bestaan. Ik besteed er niet veel aandacht aan.’

Als hij straks naar Liverpool vertrekt en zijn kampeerverblijf moet afrekenen – een kwestie van geld in een trommeltje doen – zal hij even moeten nadenken hoeveel dagen hij hier nu ook alweer heeft geslapen. ‘Ik wil niet meer naar plannen leven, naar lijstjes van wat ik allemaal nog wil of moet doen. Hoe vrijer ik daarvan ben, hoe fijner het is. Gewoon doen wat me voor de voeten komt.’

Stannie Stoter kreeg veel bewondering voor haar openhartigheid. Beeld Eva Roefs

‘Ik vond het spannend wat mijn dochter ervan zou denken’, zegt Stannie Stoter (64). ‘Ze was in Zuid-Amerika en ik dacht: ik zeg gewoon niks over dat stuk, want zij kan zo uitgesproken zijn.’ Stoter vertelde uitgebreid hoe zij, die er sterk de voorkeur aan geeft om alleen te leven, de laatste tien jaar gelukkige relaties heeft met gebonden mannen via Second Love. Haar dochter was daarover altijd behoorlijk sceptisch geweest. ‘Maar ze was de eerste die het online las en zei: wat heb ik toch een stoere moeder en ik ben trots op je. Dat was de grootste verrassing. Dat soort dingen zeg je normaal niet zo snel tegen elkaar. Daarna kon het me eigenlijk niets meer schelen.’

‘Ik denk dat mijn dochter door mijn uitleg anders over mijn relaties gaat denken. Net als meer mensen – ik heb ontzettend veel reacties gekregen. Het heeft verschil gemaakt dat ik zei: ik houd van die mensen. Zo hadden anderen dat niet gezien.’

Stoter heeft een vriend met wie zij normaal gesproken maandelijks een weekend weg gaat, maar hij is nu voor langere tijd in het buitenland. Ze heeft hem nog niet uitgebreid gesproken over het interview en dat doet ze binnenkort liever live dan via de krant.

‘De artistiek leider van Toneelgroep Oostpool, waar ik als kassajuffrouw werk, zei tegen me: ik wil later een Stannie worden. Nou, hoe vind je nou zo’n uitspraak? Ik voel me heel gevleid. Kennelijk geeft mijn verhaal inzichten of ideeën. Het verlegt een beetje het beeld van vreemdgaan.’ Veel mensen bewonderen haar om haar openhartigheid, merkte ze.

‘En ik heb een grote bos bloemen bezorgd gekregen van Second Love. Ze belden me en zeiden dat ze aan het aantal nieuwe profielen het effect van mijn verhaal konden zien.’

Sevgi Yilmaz uit Schiedam is de eerste vrouw uit haar familie die op zichzelf is gaan wonen. Beeld Eva Roefs

Sevgi Yilmaz (29) heeft sinds een paar dagen een kitten in huis. Vlak nadat ze in november alleen was gaan wonen, was het schrikken. Daarna werd het juist fijn, maar de laatste twee maanden voelde ze zich eenzaam. ‘Chewy heet de kat, naar Chewbacca uit Star Wars én omdat hij overal op kauwt. Zo heb ik gezelschap. Als ik veel met hem bezig ben, ben ik minder met mezelf bezig.’

Yilmaz is de eerste vrouw uit haar familie die op zichzelf is gaan wonen en vertelde hoe zij zich wel moest losmaken uit haar familie omdat ze – hoe hecht ze ook met die familie is – te veel voor anderen leefde. ‘De laatste tijd ging ik vaker naar mijn familie terug. Vrienden heb ik genoeg hier in de buurt. Maar iemand die constant bij je is en aan wie je die typische loyaliteit hebt, die mis ik. Zoals mijn zusje met wie ik een heel goede band heb.

‘Ik heb enorm veel reacties gekregen. Allemaal positief. Alleen één buurman wees me erop dat ik wél had verteld dat hij me had aangesproken op een verslonsde achtergevel en niet dat hij spontaan mijn dakraam had gerepareerd. Daar had hij wel gelijk in.

‘Mijn vader, die raadslid is in Alblasserdam, liet het interview aan zijn collega’s en partijgenoten lezen. Ik had niet verwacht dat hij zo blij zou zijn. Hij is toch meer van mening dat je familiedingen niet zo moet delen.’ Yilmaz verhaalde van haar conservatieve en dwingende grootmoeder en de druk waaronder haar moeder met haar vader was getrouwd. ‘Ik dacht dat hij daar boos over zou worden. Integendeel, hij stuurde me allemaal hartjes. Hij is trots.’

‘Op mijn werk bij de gemeente is het interview overal rond gegaan in appgroepen. Er zijn mensen die het inspirerend vonden… o, maar ik haat dat woord zo, hè. Het benauwt me. Omdat het voor mijn gevoel het beeld oproept van de vrijgevochten allochtone vrouw. En zó interessant is het ook weer niet. Al vond ik het dan weer wel leuk dat sommige biculturele vrouwen het verhaal herkenden en zich gemotiveerd voelden om ook uit huis te gaan.’