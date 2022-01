‘Ken je Guus Kuijer persoonlijk?’, vroeg ze met een devotie alsof ik Jezus wel eens had ontmoet

In september vroeg een Oostenrijkse kinderboekenschrijver, ze heette Sarah, of ik wist hoe je Guus Kuijer uitsprak. Kuijer had haar leven veranderd, beweerde ze.

‘Dat is toevallig’, antwoordde ik, ‘ik heb onlangs een stuk over hem geschreven.’

‘Ken je hem persoonlijk?’, vroeg ze en ze keek me aan met een devotie alsof ik Jezus wel eens had ontmoet.

Het gesprek vond plaats tijdens een receptie op een Arabisch cultureel instituut in Berlijn, waar de geheime paden van de diplomatie zich subtiel verbonden met de minder geheime paden van de literatuur. Er liepen mannen rond met onduidelijke functies en ook na gesprekken die je noodgedwongen op recepties aanknoopt – het leven van de beschaafde burger bestaat uit sociale verplichtingen – werd mij niet duidelijk wat hun functie zou kunnen zijn. Neef van de directeur, entertainer, uitvreter, sluipmoordenaar. Alles was mogelijk en precies dat maakt het leven draaglijk.

Kort voor mijn vertrek klopte Sarah op de deur van mijn hotelkamer.

In haar hand hield ze een cadeautje. Ze kwam binnen en ging zitten.

‘Wil je mij of Guus Kuijer?’, vroeg ik. Directheid kan gevaarlijk zijn, maar soms moet er helderheid worden geschapen.

Sarah vertelde dat ze gelovig was en dat ze haar man nooit zou bedriegen – waaruit ik concludeerde dat ze dat wel zou doen als ze minder gelovig was geweest – maar of ik een pakje aan Guus wilde overhandigen.

Door omstandigheden duurde het tot 31 december tot ik in staat was dat te doen. Guus woonde op een afgelegen boerderij in een weiland. De taxichauffeur had gevraagd: ‘Wonen hier echt mensen?’

Er was gebak en koffie.

Ik las de brief van Sarah voor.

‘Ik schrijf nog maar weinig’, zei Guus. ‘Altijd daarboven.’ Hij wees naar de hooizolder.

‘En steevast bij vijftien graden.’

Meer hoefde ik niet te weten. Het geheim zat in de temperatuur.