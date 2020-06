Kellyanne en George Conway: een huwelijk waar ook Trump niks van snapt

Kellyanne Conway en George Conway. Beeld Reuters

‘Er wordt gerouwd in Amerika. Tot vandaag zijn meer dan 60 duizend Amerikanen gestorven aan een dodelijk virus dat Donald Trump negeerde. We zien een economie die in duigen ligt: ruim 26 miljoen Amerikanen zitten zonder werk. De slechtste economie sinds tientallen jaren. Trump heeft Wall Street opgebouwd, maar niet Main Street.’

Dat is de harde boodschap van een televisiespotje van The Lincoln Project, een politiek actiecomité (PAC) van Republikeinen die zich Never Trumpers noemen. Een van de gangmakers van de anti-Trumpbeweging is George Conway, de echtgenoot van Kellyanne Conway, de vrouw die Donald Trumps verkiezingscampagne vier jaar geleden nieuw leven inblies. Ze is ook de uitvinder van de term ‘alternatieve feiten’, kortom de wereld volgens Trump.

Het televisiespotje Mourning in America is een toespeling op het optimistische campagnespotje Morning in America dat het team van de Republikeinse president Ronald Reagan in 1984 lanceerde. Toen hadden de Amerikanen nog iets om trots op te zijn, is de boodschap. Nu zitten ze met een ‘narcist’ die volgens het spotje volstrekt onbekwaam is het land te leiden.

Getikte echtgenoot

‘Ik weet niet wat Kellyanne gedaan heeft met haar getikte, mislukte echtgenoot, vollemaansgezicht, maar het moet heel erg zijn’, sloeg president Trump in een tweet terug. Kellyanne Conway zelf deed het spotje af als het werk van een stelletje campagneadviseurs ‘dat nooit heeft bereikt wat ik heb gedaan. Ze hebben hun kandidaat nooit zover gekregen als waar mijn kandidaat nu is: in het Witte Huis’.

Kellyanne en George Conway, die partner is bij een gerenommeerd advocatenbureau, zijn al bijna twintig jaar getrouwd. Ze hebben vier kinderen en wonen, ondanks hun politieke geschillen, al jaren gelukkig samen in een kapitaal pand in de ambassadewijk van Washington DC. ‘Ik heb wel eens het gevoel dat George denkt dat ik voor Trump heb gekozen boven hem. Maar dat is onzin. Het ene is mijn werk, het andere mijn huwelijk’, zei Kellyanne in een interview metThe Washington Post.

De Conways worden wel vergeleken met James Carville en Mary Matalin, ook een beroemd politiek koppel met volstrekt tegengestelde opvattingen. Carville was Bill Clintons campagneleider, terwijl de conservatieve Matalin de verkiezingscampagne van de oude George Bush leidde. Op televisie zag je ze luidruchtig bekvechten, maar in het politieke klimaat onder Trump gaat er nog veel harder aan toe.

Geen krimp

Trump noemde George Conway ooit een ‘echtgenoot uit de hel’ en een ‘totale mislukkeling’ nadat deze hem ‘geestelijk gestoord’ had genoemd. Kellyanne gaf geen krimp. Ze verdedigde haar baas tegen de kritiek op wat sommigen zagen als ongepast gestook in hun huwelijk. ‘Mag hij geen weerwoord geven als iemand zonder enige medische opleiding hem ervan beschuldigt dat hij geestelijk gestoord is?’, reageerde zij.

Er gaan wel geruchten dat Kellyanne Trump als persoon eigenlijk niet mag. Maar daarvan heeft ze nooit blijk gegeven. Ze is altijd bereid door het vuur te gaan voor haar baas, zelfs op de lastigste momenten. Toen Trump in het nauw raakte door het uitlekken van zijn schunnige opmerkingen over wat hij met vrouwen kon doen, verdedigde zij hem door te zeggen dat ze van zijn critici in het Congres wel ergere dingen had meegemaakt. ‘Als Kellyanne er niet was geweest toen die storm losbarstte, weet ik niet of we het hadden gered’, zei Steve Bannon, Trumps voormalige politieke adviseur, achteraf.

Ironisch genoeg leerde ze Trump kennen via haar man George. Die werd ooit door Trump gevraagd in het bestuur van Trump Tower in New York waar de Conways een appartement hadden gekocht. Toen hij daarvoor bedankte, nam Kellyanne het baantje. ‘Als gevolg van mijn luiheid ontmoette zij Trump’, stelde haar man later met enige spijt vast.

Gewiekst

In 2016 liet Kellyanne zien dat ze een gewiekste campagneleider was, toen ze voor Trump ging werken. Door haar afkomst – ze groeide in arbeiderswijk in Atco, New Jersey, waar haar moeder in een casino werkte – had ze een goede neus voor wat er onder de gewone Amerikanen leefde. Met Bannon en Stephen Miller, een andere havik, moedigde zij Trump aan bij zijn campagne in te spelen op de angst voor immigranten onder de ‘vergeten witte Amerikanen’. ‘Bouw die Muur!’ werd de slogan van Trump.

George Conway hielp de Republikeinen als jonge advocaat nog bij de voorbereidingen voor het impeachmentproces tegen president Clinton en was, toen Trump in 2016 de verkiezingen won, een echte fan van de nieuwe president. Er was zelfs even sprake van dat hij een hoge positie op het ministerie van Justitie zou krijgen, maar Conway bedacht zich toen Trump FBI-chef James Comey ontsloeg. Sindsdien nam zijn afkeer van de president met de dag toe. Tijdens het impeachmentproces tegen Trump maakte hij er geen geheim van dat hij vurig hoopte dat de baas van zijn vrouw zou worden afgezet als president.

Nu voert hij in kranten en op Twitter dag in dag uit campagne tegen Trump, die hij deze week nog een ‘man zonder ziel’ noemde, een narcist die ‘niet in staat is tot berouw of een gevoel van schuld’. Kellyanne Conway bekende tegenover The Washington Post dat ze vindt dat zijn publieke aanvallen op Trump van weinig respect tegenover haar getuigen. Maar dat vond haar man onzin. ‘Als mijn vrouw voor de baas van Pepsi werkte, zou ik gewoon mijn Coke drinken en mijn mond houden. Maar dit is iets heel anders’.