Keith Richards en Ron Wood leken te versmelten met Rembrandts bijbelse echtpaar

Rolling Stones Keith Richards en Ron Wood brachten een bliksembezoek aan het Rijksmuseum. Lang staarde ik naar een foto waarop ze poseren voor Rembrandts Joodse bruidje. Terwijl zakelijk directeur Erik van Ginkel in het midden heel 21ste-eeuws staat te wezen, lijken de oude rockers te versmelten met het bijbelse echtpaar op het schilderij. Hun tijdloze, verweerde gezichten, Woods halflange haar en ook Richards’ muts, eigenlijk meer een ‘kap’ of een ‘bonnet’, die Rembrandt zonder blikken of blozen had gedragen – het vloekt niet, het matcht.

Rembrandt rockte het Bruidje circa 1665, de Stones schiepen hun meesterwerken rond 1971. In het licht der eeuwigheid zijn het minieme verschillen. Toen het fotomoment voorbij was, en de zakelijk directeur vertrokken, schijnt een en ander nog geleid te hebben tot een bescheiden fuif, met druiven en fazanten, een elektrische luit en shotjes Jim Beam uit houten nappen. ‘Pleased to meet you, Isaak en Rebekka.’