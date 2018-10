Katharina Schulze; Beierse Groene-politica die uitblinkt in biertentredes

Katharina Schulze (33) is zo’n opgewekt mens dat alleen ophoudt met praten als ze slaapt. Ze is een van de twee lijsttrekkers van De Groenen in Beieren, de partij die zondag de grote winnaar was van de verkiezingen.

Iedereen heeft ze weleens ontmoet, van die mensen wier onstuimige opgewektheid hen vooruitsnelt als een jonge hond; mensen die alleen ophouden met praten als ze slapen. Zo iemand is Katharina Schulze (33), een van de twee lijsttrekkers van De Groenen in Beieren, de partij die zondag de grote winnaar was van verkiezingen.

In alledaagse situaties kunnen mensen als Schulze door hun overdaad aan energie en enthousiasme best irritant zijn, maar in de Beierse verkiezingscampagne was de jonge politica een gouden greep, de troefkaart van haar partij.

Op het eerste gezicht lijkt ze een soort Beierse Bridget Jones te zijn, met haar geblondeerde piekhaar, bolle roze wangen en armen die bij het praten wat chaotisch in het rond wapperen. Maar wie naar haar luistert, hoort een voor haar leeftijd opvallend routineuze politica, die in glasheldere bewoordingen kan uitleggen waarom en hoe haar partij de hegemonie van de CSU wil doorbreken.

Persoonlijke sneren

Daarbij schuwt ze de persoonlijke sneren niet. Over CSU-leider en minister Horst Seehofer zei ze, tijdens een van de talloze campagneoptredens in een biertent, dat de politieke uitdagingen van deze tijd gewoonweg te groot zijn ‘om nog tijd te besteden aan de ijdelheden van oude mannen.’

Haar kennismaking met de politiek vond plaats op de middelbare school, waar ze zitting nam in de leerlingenraad, omdat ze naar eigen zeggen toch nooit haar mond kon houden. Discussiëren en debatteren bleken te bevallen, zozeer dat ze sindsdien zonder veel omwegen afkoerste op een toekomst in de politiek.

Als student politicologie, psychologie en communicatie reisde ze tien jaar geleden naar de VS om campagne te voeren voor Barack Obama. Daaraan heeft ze de overtuiging overgehouden dat verandering mogelijk is, zelfs in Beieren. Haar lievelingshashtag is #rettediewelt, red de wereld.

Lobby tegen Winterspelen

Eenmaal terug ging ze bij de toenmalige voorzitter van de Jonge Groenen in het studentenhuis wonen, en vijf jaar later volgde ze hem op. In datzelfde jaar, 2013, werd Schulze verrassend in het deelstaatparlement gekozen, waar ze al snel het gezicht werd van de succesvolle Groenen-lobby tegen het organiseren van de Olympische Winterspelen in München, in 2022. Vorig jaar werd Schulze gekozen tot fractievoorzitter.

Katharina Schulze en haar partij weten dat ze in schril contrast staan met de politici die normaal gesproken de dienst uitmaken in Beieren. Oudere mannen, zelden vrouwen, die vooral veel praten over het behoud van Beierens unieke waarden en tradities.

Met Schulze als lijsttrekker surfen De Groenen op de golf van veranderingszin die over Beieren rolt, en zij gaat voorop – en toch is het ook Schulze, meer dan haar medelijsttrekker Ludwig Hartmann (40), die ervoor zorgt dat de overloper van de CSU zich welkom voelt in de schoot van De Groenen.

Dirndl

En niet alleen omdat ze, naar goede Beierse traditie, in een dirndl op het Oktoberfest in München verschijnt. Ook omdat ze uitblinkt in het houden van zogenaamde biertentredes, een van de belangrijkste voorspellende factoren voor het succes van een politicus in Beieren. Een biertentrede is doorgaans informeel en bevat flauwe grappen over de tegenstanders, en heeft daarmee een hogere kroegpraatfactor dan een normaal campagneverhaal. Volgens het Beierse ‘Gezelschap van Speechschrijvers in de Duitse taal’ beheerst Schulze dit genre zelfs beter dan de huidige minister-president Söder (CSU).

Maar het belangrijkste is dat Schulze niet traditioneel links is, zoals veel Berlijnse Groenen. Behalve over vluchtelingen en het klimaat praat ze ook veel over het belang van een goed politieapparaat en heeft ze het om de haverklap over haar liefde voor de Heimat.

Regeren

En ze wil dat De Groenen gaan regeren, desnoods met de CSU. En hoewel ze nog lang geen 40 is en volgens de Beierse wet daarom nog geen minister-president mag worden, zei ze laatst wel dat Beieren rijp is voor een vrouw aan de top.

Waarop CSU’er Söder zei dat dat wat hem betreft ‘nog minstens tien jaar duurt’. Alleen al het feit dat Söder zich geroepen voelt om op de opmerking van Schulze in te gaan, legt de verschuivende machtsverhoudingen in Beieren bloot.