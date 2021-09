Kate Middleton draagt een jurk als een Bondfilm en Ali B airfryt graag plant-based frikandellen

Kate Middleton bij de James Bond-première in Londen. Beeld Getty

Jurk

Dat premières van Bondfilms reuring opleveren voelt een beetje ouderwets: niet zozeer als pre-corona, maar haast 20ste-eeuws. De tijd dat films over schietende mannen die half uit een helikopter hingen een enorme buzz creëerden, voelt als oude politiek.

Maar goed, dat is misschien alleen het gevoel van uw sterrenkijker; de halve wereld stond op zijn kop toen deze week (na lang uitstellen) de nieuwe James Bondfilm werd gelanceerd. Er was vooral veel aandacht voor de gouden jurk die Kate Middleton naar de première aanhad.

Mensen waren werkelijk helemaal koekiewaus van die jurk, en hij stond haar prachtig, maar verder was het gewoon een strakke gouden jurk, daar is niets spannends of vernieuwends aan – een jurk als een James Bondfilm.

Wat er in rapportages over de kleding van Middleton en Meghan Markle altijd bewonderend bij gehaald wordt, is hun schoonmoeder die ze nooit gekend hebben, Lady Di. In dit geval dook er ook meteen een foto op van Diana in hetzelfde model jurk, maar dan in het zilver. Dat wordt altijd als een prachtig eerbetoon gezien: extra punten voor Middleton.

Dit lijkt ons vermoeiend. Er komt een moment dat je als bijna 40-jarige vrouw beoordeeld wilt worden op je eigen modekeuzen, en niet elke keer wilt horen dat je verscheiden schoonmoeder in 1981 óók zo’n jurk droeg.

Maar dat is het lot van Kate Middleton.

Ali B Beeld Brunopress

Leip

Het was een opmerkelijke advertentie in de app van onlinesupermarkt Picnic: ‘Altijd al willen weten hoe ‘die leipe mocro flavour’ smaakt? Probeer de vega kipstukjes van Ali!’

Ali B blijkt, behalve rapper, jurylid, fitnessinfluencer, eigenaar van het platform Ik wil groeien en ongetwijfeld nog een paar dingen, ook het brein achter een eigen lijn vleesloze kipstukjes bij vegavleesproducent LikeMeat.

Op de site Culy lezen we dat B al langer speelde met het idee om minder vlees te gaan eten: ‘Omdat ik het gevoel heb dat de hele vleesindustrie niet supertransparant is.’ En omdat B altijd groot droomt, heeft hij sinds de kipstukjes meteen een nieuwe ambitie. Of eigenlijk twee. ‘Koken en voetbaltrainer worden: dat zijn mijn ambities.’ O, en een restaurantketen. ‘Vegan soulfood overal: dáár ga ik mijn missie van maken.’

B blijkt in het interview een grote voedselaficionado. ‘Als ik eet, dan is dat gewoon mijn momentje, mijn pauze, mijn vakantie.’ Vervolgens wijdt hij uit over de eindeloze bakken Thais eten die hij tijdens tournees bestelt, en over plant-based frikandellen: ‘Die stop ik graag in de airfryer.’

Natuurlijk zit de Marokkaanse kruidenmix ras el hanout door zijn kipstukjes: ‘Die mocro flavour zonder ras el hanout, da’s als de Champions League-finale zonder bal!’ Een mooie zin voor een man die binnenkort naast rapper ook kok en voetbaltrainer is.