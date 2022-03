Kanye West is kwaad op de nieuwe lover van z’n ex, en Ellen DeGeneres stopt met haar show

Kanye West en zijn nieuwe vriendin Chaney Jones. Beeld Ronald Martinez / AFP

Goeiig

Kim Kardashian scheidde onlangs van Kanye West en nam daarna verkering met Pete Davidson. En toen werd West uitzinnig kwaad, zoals het een ziekelijke narcist betaamt – dit is een analyse van uw sterrenkijker, dat durft ze, want West leest deze krant niet.

Aanhoudend viel West zijn ex-vrouw aan via zijn sociale media, en ook maakte hij, dat is dan wel weer een originele manier van wraaknemen, een videoclip waarin Pete Davidson werd aangevallen door een mutant.

Davidson, die in het Vlaamse Nieuwsblad werd omschreven als ‘een kwetsbare komiek met een waslijst aan exen’, zweeg steeds, maar had er nu genoeg van. Via de Instagram van een goede vriend deelde hij een appconversatie met West. Die begon hij zo: ‘Kun je alsjeblieft even normaal en rustig doen? (…) Word eens fucking volwassen.’ West: ‘O, je gebruikt scheldwoorden. Kom maar naar de Sunday Service.’ (Dit zijn de uitzinnige kerkdiensten die West organiseert.)

‘Waar ben je nu?’ vroeg West erna. ‘In bed met je vrouw,’ antwoordde Davidson. Hij bood, goeiig, aan om ná de kerkdienst ‘van man tot man’ te praten, en liet weten dat hij West in bescherming had genomen door te zorgen dat Saturday Night Live geen sketch over hem maakte.

Maar West bleef erop hameren dat Davidson naar zijn kerkdienst zou moeten komen. Daar zouden ze praten, te midden van talloze beroemdheden die psalmen aan het zingen waren. Dat leek West het beste idee.

Het is geen goed idee. Maar uw sterrenkijker zou er graag een livestream van willen.

Mijmeren

De laatste gasten van Ellen: het zou de naam van een slecht toneelstuk kunnen zijn, maar het zijn de beroemdheden die in de laatste talkshows van Ellen DeGeneres zullen verschijnen.

Vorig jaar mei ontstond er een enorm schandaal rondom DeGeneres, bij wier talkshow Ellen er al jaren een giftige sfeer bleek te heersen, compleet met, jawel, seksuele intimidatie op de werkvloer. Flashforward naar 26 mei dit jaar: DeGeneres zal dan haar laatste talkshow uitzenden. Zelf zegt ze na negentien jaar zin te hebben in iets anders, zoals een filmrol. Maar het levensgrote schandaal heeft er wellicht ook wat mee te maken.

De laatste gasten gaan ‘een eerbetoon aan Ellen geven’ en ‘mijmeren over hun favoriete momenten in de show’. Michelle Obama komt, Diane Keaton, Serena Williams en DeGeneres’ eigen vrouw, Portia de Rossi.

Het zou nu makkelijk voor uw sterrenkijker zijn om te zeggen: boontje komt om zijn loontje, slecht mens, jok toch niet dat je het ‘tijd vond voor iets anders’ en geef toe dat je multimiljoenenbedrijf verziekt was. En dat ís ook zo.

Maar in de L.A. Times las uw verslaggever een mildere mening van cultuurcriticus Mary McNamara. Die schreef dat we door al die jaren Ellen, de show waaraan DeGeneres ‘met gouden ketens’ vastzat, een erg leuke actrice en comédienne verloren hadden, die straks weer tijd heeft voor precies dat: acteren en comedy maken.

En dat is óók waar. Misschien heeft ze zelfs een les geleerd.