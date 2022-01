Van het KNMI moesten we binnen blijven, maar betutteling maakt tegendraads, dus daar liep ik al door de storm. Na twee minuten waaide er een zeiknatte kerstboom tegen me aan, zodat ik mijn weg vervolgde met naalden en lametta in mijn haar. In het park trof ik de gebruikelijke taferelen: afgerukte takken, rondtollend afval, een enkele onverschrokken hardloper en de obligate man-met-hondje.

Het was een onduidelijk hondje. Laag op de pootjes, een vleugje Jack Russel, een scheutje corgi, wit met bruine oortjes. De onbevangen oogopslag en hopserige levensvreugd deden een jong dier vermoeden. Zijn baas was 50, in wapperende regenjas, en leek, in al zijn doodgewoonheid, op Anton Dingeman.

‘Kom op, Mattie’, zei de man. Het hondje scharrelde snuivend van de ene boom naar de andere, waarbij hij telkens door de windstoten van zijn pootjes geblazen werd. De man greep naar zijn bril, die van zijn neus dreigde te waaien. ‘Toe nou Mattie...’, vleide hij. ‘Dóé nou eens wat...’

‘Kan zo’n hondje niet wegwaaien?’, vroeg ik, want dat zie je weleens in tekenfilms. ‘Geen idee’, antwoordde hij. ‘Ik weet sowieso niks van honden. Ik heb ’m pas een paar weken. Ik was eten bij vrienden die buiten wonen. Die hadden een hondje over, uit een nest. Hij was al vergeven, maar die mensen waren niet op komen dagen, of zo. Toe nou, Mattie...’

De storm kalmeerde wat. ‘Dus we zaten daar te eten, en drinken natuurlijk’, zei de man. Het was gezellig. En dat hondje kwam telkens bij me zitten. Ik aaien, hij flikflooien. Kop op mijn schoot. En mijn vrienden maar roepen hoe goed hij bij me paste. Het werd laat. Ik ben daar blijven logeren. En de volgende ochtend bleek ik dus gezegd te hebben dat ik ’m wel wilde hebben. Mattie. Zo had hun dochtertje ’m genoemd. Goed zo Mattie!’

Het hondje piste tegen een struik, trillend op 3 pootjes. ‘Nou ja, beloofd is beloofd hè?’, vervolgde de man. ‘Ik heb ’m meegenomen. Ik hoefde thuis niet te overleggen, want ik ben gescheiden. Een jaar, nu zowat. Schuldloos gescheiden, heette dat vroeger. Mijn vrouw had er geen zin meer in. Dus, nou ja.’

De storm stak weer op. De man greep opnieuw naar zijn bril. ‘Ik doe ’m maar af’, zei hij. ‘Er valt nou toch niks te zien’. Het hondje sprong kwispelend tegen hem op. ‘Mattie. Mijn broek’, zei de man. Hij beklopte de moddervlekken, terwijl het dier geboeid toekeek.

‘Dus ja’, besloot hij met een spottende glimlach. ‘Nou ben ik een man met een hondje.’