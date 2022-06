Kan ik mijn zwager vragen niet te drinken op mijn verjaardag?

Binnenkort vier ik mijn verjaardag en ik wil mijn zus graag uitnodigen. Haar vriend is verschrikkelijk en als hij alcohol op heeft wordt dat erger. Hij gedraagt zich dan luid, onaangepast en doet allerlei vrouwonvriendelijke uitspraken. Ik wilde hem niet uitnodigen, maar mijn zus vroeg of hij ook welkom is. Ik wil een gezellig feestje, waarvan ik kan genieten. Kan ik zeggen dat hij welkom is, mits hij niet drinkt? Vrouw (27), naam bij redactie bekend

Uw feestje

Het is uw feestje en u bepaalt wie er komt. Dus alleen uw zus uitnodigen en uw zwager vertellen waarom u hem niet uitnodigt. Dan is het probleem uit uw hoofd en uw zwager zal dit, met een beetje zelfkennis, begrijpen. Bovendien zullen andere gasten uw stap bewonderen en waarderen. Ric Willemsen (70), Duiven

Kies voor uzelf

Heel Nederlands om uit beleefdheid dingen niet te benoemen en alles op zijn beloop te laten en te hopen dat het goed komt. Dat schept verwachtingen die vaak niet uitkomen. Kies voor uzelf en zorg dat u het krijgt zoals u het wilt. Carla Beeres (65), Haarlem

0.0-feestje

Bedenk dat hij misschien binnenkort wel de man van je zus is en ook nog eens de vader van je toekomstige nichtjes en neefjes. Word een trendsetter en hou een 0.0 verjaardagsfeestje. Vergelijk het maar met de jaren zeventig toen het normaal was om overal glaasjes met sigaretten neer te zetten op een feestje, nu ondenkbaar. Fijne verjaardag. Frans de Vries (62), Emmen

High tea

Jazeker kunt u dat bespreken. Liefst met uw zwager zelf. En als u de confrontatie liever niet aangaat, denk dan eens aan een alcoholvrije high tea. Want zo belangrijk is die alcohol toch niet? Gerrit den Broeder (47), Dordrecht

Mond vol kluifjes

Maak er een virgin cocktail- en barbecuefeestje van: alcohol is echt niet nodig voor een gezellig feestje. Uw zwager krijgt geen alcohol binnen, en wellicht is hij gek op spareribs? Met de mond vol kluifjes is het lastig om luidruchtig te zijn. Frank Bouwmeester (43), Wageningen

Zus niet belasten

Benader hem persoonlijk zodat u uw zus niet hoeft te belasten met het overbrengen van de boodschap. Praat over zijn gedrag op feestjes en leg uit dat u zich hieraan stoort. Hij mag kiezen: gezellig komen en niet drinken of beledigd zijn en thuisblijven. Aimée Duisenberg (53) Utrecht

Stiekem

Je zwager klinkt als iemand die op zo’n verzoek zal reageren door juist meer of stiekem te gaan drinken, of flink aangeschoten te arriveren. Bespaar jezelf een bak ellende en zeg je zus dat hij niet welkom is omdat je hem verschrikkelijk vindt. Wie weet, misschien is het wederzijds en is hij blij dat hij niet mee hoeft. Ture Eijsbouts (38), Vlaardingen

Vaardigheid

Zolang uw zus kiest voor deze relatie, maakt hij deel uit van uw familieleven. Zie het als een kans om te oefenen in omgaan met luide, onaangepaste en vrouwonvriendelijke mensen. U zult ze in uw leven vaker tegenkomen, ook in situaties waarin u ze niet kunt vermijden. Leren omgaan met deze mensen op een manier waarop u er zelf geen last van heeft, is een vaardigheid voor het leven. Atie Jaspers (41), Amersfoort

Belerend

De vriend van je zus uitnodigen op voorwaarde dat hij niet drinkt is belerend en leidt tot vragen. Dan kun je beter direct tegen je zus zeggen dat je een hekel hebt aan haar vriend. Waarschijnlijk voelt zij zich dan gekwetst, wat ongemakkelijk is voor jezelf, en dan heb je alsnog geen gezellig feestje. Vraag je af: Is hij echt zo verschrikkelijk? Ligt het ook een beetje aan mezelf? Wat is het waard om de band met mijn zus om zeep te helpen? Pieter Nieuwesteeg (43) , Haarlem

