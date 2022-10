Kan ik mijn man dwingen zijn rijbewijs te halen?

Mijn partner heeft geen rijbewijs, deels omdat dit vroeger niet kon door zijn epilepsie en deels omdat het nooit nodig was. We hebben er ruzies over gehad omdat ik het prettig zou vinden niet altijd te hoeven rijden. Ook is het voor noodgevallen handig. We spraken af dat hij zijn rijbewijs zou gaan halen. Maar door de komst van onze baby, de wachtlijsten bij het CBR, covid en drie keer zakken voor zijn theorie wil hij niet meer. Kan ik hem dwingen het toch te gaan halen of moet ik me hierbij neerleggen?

Vrouw (33), naam bij de redactie bekend

Dwingen werkt averechts

Ik heb in dezelfde situatie gezeten. Dwingen zal averechts werken. Hoe meer goedbedoelde argumenten, hoe groter de weerstand zal worden. Je hoeft je er niet bij neer te leggen, maar leg je er wel bij neer dat jij niets kunt veranderen. Het moet nu vanuit hemzelf komen. Vertel hem nog een keer hoe belangrijk dit voor jou en jullie gezin is, laat hem de voor- en nadelen van een rijbewijs op papier zetten en laat het daarbij. Als het onderwerp op tafel komt luister vooral, probeer hem te begrijpen en zie af van goedbedoelde adviezen of argumenten. Alleen dan zal hij het halen.

Evert-Jan Schouten (34), Nijmegen

Gevaarlijk

Een collega van mij had door medicatie al jaren geen epileptische aanval meer gehad toen hij er plots tóch weer een kreeg achter het stuur. Hij reed zichzelf in de sportauto van zijn schoonvader met 120 kilometer per uur de vangrail in. Het liep goed af, maar waarom was hij na al die tijd in vredesnaam toch weer achter het stuur gekropen? Zijn vriendin wilde niet altijd hoeven rijden.

Lennard van der Vaart (28), Amsterdam

Dwingen is nodig

Een calamiteit kan zich altijd voordoen. Ik had zo’n ervaring in het buitenland, mijn partner had als enige een rijbewijs en werd onderweg hondsberoerd. Ik ben lopend het dorp in gegaan naar een apotheek. Toch moest zij de auto terugrijden naar het logies. Daarom ben ik rijlessen gaan nemen. En dat ging niet ‘even’. Ik rij nu veertig jaar en in die tijd deden zich meerdere malen omstandigheden voor dat het van pas kwam. Mijns inziens is een rijbewijs altijd te halen en daarvoor is geen excuus te accepteren.

Anton Jansen (90), Doesburg

Leef zonder auto

Misschien is dit een gelegenheid voor jullie om een experiment aan te gaan: een leven zonder auto. In Nederlandse steden is prima openbaar vervoer. Verder is een fietskar een vondst voor mensen met baby en zonder auto. Je kunt een fietskar afkoppelen en als kinderwagen gebruiken. De boodschappen achterin. Mijn man en ik hebben twee (inmiddels oudere) kinderen en nooit een auto gehad. Dat kan gewoon. We gaan op vakantie met de trein. En wat noodgevallen betreft: als er écht nood is, bel je 112. Floor van Dammen (35), Hilversum

Is hij bang?

Nee, u kunt uw man niet dwingen zijn rijbewijs te halen. Natuurlijk is het gemakkelijk als hij er een heeft, maar iemand die niet gemotiveerd is, heeft grote moeite om dingen gedwongen te leren. En waar u misschien niet bij stilstaat is dat er een diepere reden is waarom hij niet wil rijden. Onvermoede rijangst. Angst voor het onbekende. Niet willen ‘falen’ in de ogen van de rijinstructeur en/of andere weggebruikers. In mijn leven als rijinstructeur heb ik alles voorbij zien komen. En ja, wachttijden bij het CBR zijn lang, maar je hebt ook niet in een paar weken voldoende niveau om af te rijden.

Krista de Witt (60, rijinstructeur), Westervoort

Over twee weken: Wat doe ik aan een neuriënde huisgenoot? Mijn huisgenoot, tevens goede vriend, is een leuke, praatgrage en energieke jongeman. Ik kan altijd met hem lachen. Maar als hij in een vrolijke bui is, bijvoorbeeld als we samen aan het werk zijn in de woonkamer, neuriet hij heel veel. De laatste tijd begin ik me daar steeds meer aan te ergeren, en ik weet niet goed wat ik ermee moet. Tot nu toe heb ik er nog niets van gezegd, want ik vind het lastig hem te beperken in zijn vrolijke persoonlijkheid. Bovendien kan hij slecht tegen kritiek. Hoe pak ik dit aan?

Man (32), naam bij de redactie bekend