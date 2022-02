Kan ik het maken om te gaan vliegen?

Ik ben klimaatactivist, ik neem mijn vrienden en familieleden dikwijls de maat over hun gedrag omtrent het milieu. Ik eet biologisch, geen vlees en zo min mogelijk zuivel, ga op vakantie in Nederland, of per trein en met meerdere passagiers in één auto, gebruik geen aardgas en ga de straat op voor het klimaat. Ik kijk met lede ogen naar iedereen die ‘even’ in een vliegtuig stapt voor een vakantie of een bezoekje. Nu heb ik een grote, eenmalige familiebijeenkomst in de VS en zijn mijn vrouw en ik uitgenodigd. Kan ik het maken om te gaan? Vrouw (31), naam bij redactie bekend

Ik was hetzelfde

Jaren geleden was ik hetzelfde. Ik ben gaan inzien dat mildheid ervoor zorgt dat ik zelf goed voor het milieu kan zijn, maar niet te streng ben voor mezelf en mijn omgeving. Het maakt me een leuker mens en het zorgt ervoor dat ik mijn streven naar een beter milieu kan volhouden. Familie is ook veel waard. Ik zou je adviseren een ticket te boeken! Joris Muskens (35), ’s-Hertogenbosch

Wat denken de buren

Gezien je leefstijl kun je best een keer vliegen; temeer omdat maatschappelijke problemen niet afgeschoven mogen worden op individuele schuldgevoelens. Vraag twee is of je aankunt dat jou de maat wordt genomen. Is je grootste probleem niet dat je sociale profiel inconsequent wordt door de vliegreis? Vroeger heette dat bij ons thuis ‘Wat moeten de buren daar wel niet van denken?’. Je snapt wel wat ik daarop antwoordde. Erik Mulder (67), Enschede

Reclame voor uw standpunt

Tot zeven jaar geleden vloog ik een enkele keer om een vakantiebestemming te bereiken. Vanaf toen niet meer, om dezelfde reden als u. Ik zou het niet doen. Bedenk, als u de reden van uw wegblijven bekendmaakt, dat u enorme reclame maakt voor uw standpunt. Misschien wel bij mensen die zich nog nooit met dit dilemma hebben beziggehouden. Hans Metz (77), Haarlem

Lange treinreis

Lieve activist, wat goed dat je zo bewust met de wereld omgaat. Anderen de maat nemen kun je volgens mij beter achterwege laten, maar dat was de vraag niet. Als de familiebijeenkomst belangrijk voor je is, kun je het zeker maken om erheen te gaan. Persoonlijk zou ik ervoor kiezen zo lang mogelijk in Amerika te blijven en er een lange treinreis te maken. Ik wens je een onvergetelijke reis waar je de rest van je leven met plezier op terugkijkt! Mireille Sampimon (48), Alkmaar

Maatschappelijk

De milieuproblematiek is een maatschappelijk probleem. Het is niet hypocriet daarvan overtuigd te zijn en onderwijl op persoonlijk niveau enkele uitzonderingen te maken – zeker niet als u zich bewust bent van wat u doet. Is de familiebijeenkomst voor u iets om echt niet te missen, maakt u dan vooral hiervoor een uitzondering. Wat mij betreft: veel plezier, heb het goed! Kas Molenaar (25), Rotterdam

Misvatting

Ik herken je gevoel. Er heerst een soort misvatting dat als je klimaatbewust en/of -activistisch bent, je het meteen zelf perfect moet doen. Maar helaas, dat gaat niet (al zouden we het graag willen). Zo te horen doe jij al ontzettend je best – we hebben meer mensen nodig zoals jij! Als deze reis echt belangrijk voor je is: gun het jezelf. Wees compassievol naar jezelf en anderen toe. En vooral: geniet ervan! Jip Vrooman (31), Wageningen

Heel veel schepen

Ga met een boot naar Amerika, kan op heel veel schepen, ga in Amerika met de Greyhound-bus of trein. Klaar en een prachtige reis waarop je ook je familie ziet. Jos Bons (65), Den Bosch

Gun het jezelf

Mijn beste vriend reageert op elke milieudiscussie met: ‘maar ik heb geen kinderen’. Tja, je komt er niet uit. Inspireer mensen liever met je positieve levensstijl. Je leeft heel bewust, dat is top. Niemand die het je dan nog kwalijk neemt dat je een keer het vliegtuig neemt. En gun het vooral jezelf ook. Niemand doet het ooit helemaal goed. Robin Mooijman (43), Wassenaar

