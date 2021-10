Kan ik hem vragen te stoppen met emotioneel vreemdgaan?

Mijn man heeft een goede vriendin met wie hij regelmatig afspreekt en veel appt. Ze delen hun dagelijkse wel en wee. Hij is een graag geziene gast in haar gezin (ook door haar man). Hij appt ook af en toe met haar kinderen voor felicitaties of complimenten. Hij is er open over en ziet er totaal geen kwaad in. Voor mij voelt dit als ‘emotioneel vreemdgaan’. Ik vind het moeilijk dat hij zo sterk betrokken is bij een ander gezin. Hij weet al maanden dat ik dit niet fijn vind, maar gaat er toch mee door. Kan ik van hem vragen met deze relatie te stoppen? Vrouw (47), naam bij redactie bekend.

Ervaring

Jaloezie is hardnekkig, weet ik uit ervaring. Je richten op wat je zelf wil en dit realiseren geeft een beter gevoel. Er zit verschil in ‘de ander iets niet gunnen’ of ‘het jezelf ook gunnen’. Probeer voor jezelf duidelijk te krijgen waar jij behoefte aan hebt en wat jíj wel of niet met hem – of een ander – zou willen. Jeanet de Vrie (63), Amersfoort

Elke week aandacht

Het lijkt erop dat u beiden nog wat extra intimiteit kunt gebruiken in uw eigen relatie. Vraag uw man om elke week tijd en aandacht te besteden aan jullie tweeën. Vertel elkaar wat er zoal speelt, luister zonder oordeel. Dat lost veel op. Nathan Vos (50), Amsterdam

Hart delen

Ik verkeer in een vergelijkbare situatie en zal het vertrouwen dat ik krijg niet snel verprutsen. Mijn langdurige relatie biedt daar ruimte voor. Ons motto is dat we niet van elkaar zijn maar dat we ons hart met elkaar delen. Deel met elkaar wat je voelt, luister naar elkaar en naar wat er geraakt wordt. En heb daar zo weinig mogelijk oordeel over. Ingmar Zondervan (60), Tuitjenhorn

Rijkdom

Mijn man en ik hebben naast onze 29-jarige relatie altijd intensieve vriendschappen onderhouden, ook met mensen van de andere sekse. En juist doordat we beiden uit ervaring weten dat vriendschappen met iemand van de andere sekse mogelijk zijn zonder dat er verliefdheid bij komt kijken, is dat nooit aanleiding geweest voor wantrouwen en jaloezie. Ik ervaar dat als een enorme rijkdom. Anne Pek (54), Amsterdam

Niet offeren

U kunt hem beter niet vragen zijn goede vriendin op te offeren. Zoiets doet een leven lang pijn bij alle betrokkenen. Ik ben zelf mijn beste vriend verloren doordat zijn vrouw het niet aankon dat hij naast haar nog iemand vertrouwde. Maar ieder mens behoeft naast liefde ook vriendschap. De vriendin vormt geen bedreiging voor u. U hoeft en kunt niet de enige zijn bij wie uw man zich op zijn gemak voelt. Dat kunt u ook beter niet willen, laat staan opeisen. Judith Eiselin (51), Haarlem

Oorzaak pijn

Misschien heb je (onbewust) last van trauma uit het verleden, iemand die je verlaten heeft of een afwezige ouder? Het vinden van de oorzaak van je pijn zou kunnen helpen bij het accepteren van de vriendschap van je man – als hij immers ook genoeg aandacht heeft voor jouw gezin is het toch vooral mooi dat hij zoveel liefde kan delen? Veerle Kasel (23), Leeuwarden

Doosje

Ja hoor, dat kunt u van hem vragen. U kunt hem helemaal inkapselen en in een doosje doen. Niemand anders kan hem pakken want hij is alleen van u. En als u uw man af en toe uitlaat, bepaalt u hoever u de lijn laat vieren en met wie hij wel en niet mag praten... Annelies Jacobsen (64), Dordrecht

