Kamerlid Lisa van Ginneken: ‘Mensen reageren heftig op transgender rechten vanuit het gevoel dat hun iets wordt afgenomen’

Lisa van Ginniken hoorde wat Baudet allemaal uitkraamde en dacht: ‘Nu is het klaar met die onzin, ik ga me ermee bemoeien.’ Beeld Ernst Coppejans

Lisa van Ginneken (50) was een jaar of acht toen ze op een zaterdagavond met natte haartjes en een bakje chips op schoot voor de televisie zat. Samen met haar ouders en twee zussen keek ze naar een programma over, zoals het werd genoemd, ‘een man die vrouw wilde worden’.

De kleine Lisa, die toen nog een jongensnaam, jongenskleren en bijpassend lichaam had, keek haar ogen uit. Ze had nog nooit zoiets gezien. Maar één ding voelde ze meteen, daar in die huiskamer in het Brabantse Oosterhout: dit gaat over mij.

Dat besef was nog niet ingedaald, of haar vader bromde ‘vieze flikker’ naar de tv. En dus besloot ze haar mond maar te houden en rustig haar bakje chips leeg te eten. De boodschap was duidelijk: wat ze voelde was vies en kon beter diep worden weggestopt.

Voortrekkers In een zesdelige zomerreeks spreekt de Volkskrant met mensen die verandering van dichtbij meemaken. Wat inspireerde hen? En wat drijft ze? 16 juli: Fotograaf Cigdem Yuksel vindt het beeld van de migrantenvrouw te eenzijdig

Met deze herinnering aan haar jeugd begon Van Ginneken haar maidenspeech in de Tweede Kamer, waar ze sinds maart 2021 voor D66 in de bankjes zit. Een speech waarin ze zich teweerstelde tegen een samenleving waarin ‘anders zijn vaak genadeloos wordt afgestraft’. Dat ze die woorden uitsprak, als politicus, als Lisa, als zichzelf, mocht een mijlpaal heten op de lange weg die ze sinds die bewuste zaterdagavond heeft afgelegd. Van Ginneken gaat de geschiedenisboeken in als het eerste openlijke transgender Kamerlid in het Nederlandse parlement. Namens haar fractie voert ze het woord over onder meer digitalisering, mobiliteit, en personen- en familierecht.

Hoewel het maar een klein onderdeel van haar werkterrein vormt, trok ze sinds haar komst in de Kamer de meeste aandacht met haar inspanningen voor transgender en intersekse personen. Zo diende ze een amendement in waarin ze ervoor pleitte dat jongeren onder de zestien zonder tussenkomst van de rechter bij de gemeente hun geslachtsregistratie kunnen aanpassen. Ook werkt ze aan een initiatiefwet om non-binaire en intersekse personen de mogelijkheid te bieden zonder rechterlijke bemoeienis een ‘x’ te laten opnemen in hun paspoort.

Stuk voor stuk voorstellen waarmee ze veel lof oogstte in lhbti-kringen, maar ook woede wekte bij groepen die ageren tegen wat sommigen ‘gendergedram’ of ‘woke terreur’ noemen. Zoals Van Ginneken het zelf samenvat: ‘Twitter is geen fijne plek meer voor mij.’

Toch laat ze zich niet afremmen door de onversneden haat die ze regelmatig over zich krijgt uitgestort, vertelt ze op een terras in Amsterdam-Oost. ‘Mijn belangrijkste motivatie om door te gaan is de fundamentele ongelijkheid in Nederland. Er zijn groepen in onze samenleving die minder kansen en minder ruimte krijgen dan andere, en soms ook actief worden tegengewerkt. Als je dat ter sprake brengt, krijg je vaak te horen: ‘Je mag ook niets meer zeggen in dit land.’ Daar wil ik iets aan veranderen.’

Voorafgaand aan uw maidenspeech stak PVV’er Martin Bosma een betoog in de Kamer af over de ‘naargeestige genderideologie’ en de vermeende bedreiging van mannelijkheid. Wat deed dat met u?

‘Ik werd er heel boos van, het was discriminerend. Hoezo ‘genderideologie’? Bestaat er dan een genderbijbel? Kan iemand mij die toesturen? Toch heb ik me ingehouden. Ik had natuurlijk naar de interruptiemicrofoon kunnen lopen en kunnen zeggen: ‘Voorzitter, dit is een grof schandaal!’ Maar ik dacht: dan geef ik hem precies de aandacht die hij wil. Dus heb ik het gewoon stoïcijns aangehoord en alleen in mijn maidenspeech een paar keer gezegd: ‘Voor een voorbeeld van intolerantie verwijs ik u graag naar de bijdrage van de heer Bosma.’

Denkt u dat het toeval is dat Bosma dat moment had uitgekozen voor zijn betoog?

‘Nee, hij wist dat ik daarna mijn maidenspeech zou houden, want dat stond aangekondigd op de sprekerslijst. Ik denk wel dat hij zich er ongemakkelijk bij voelde dat ik me niet door hem uit de tent had laten lokken, want elke keer als ik tijdens mijn toespraak naar hem verwees en hem daarbij aankeek, kreeg hij toevallig net een berichtje op zijn telefoon.’

Vraag Van Ginneken wat haar belangrijkste inspiratiebronnen zijn in haar politieke werk en de voormalig ict-ondernemer, organisatieadviseur en voorzitter van patiëntenorganisatie Transvisie begint al snel over de PVV en Forum voor Democratie. ‘Thierry Baudet is in wezen mijn politiek inspirator’, zegt ze.

‘Tijdens zijn campagne voor de provincialestatenverkiezingen in 2019 deed hij voortdurend polariserende uitspraken over vrouwen. Dat heb ik een tijdje met lede ogen aangekeken, tot hij ook nog ging beweren dat vrouwen zich teveel met hun carrière bezighouden en te weinig met het zorgen voor nageslacht. Vrouwen zijn broedkippen, dat was eigenlijk wat hij zei. Toen dacht ik: nu is het klaar met die onzin, ik ga me ermee bemoeien. Het verlangen om de politiek in te gaan sluimerde al een tijdje, maar Thierry heeft me het laatste zetje gegeven.’

Baudet heeft zich sindsdien vaker op deze manier uitgelaten. Werkt dat nog steeds inspirerend of raakt u er soms ook moedeloos van?

‘Soms wel, als ik erover nadenk dat wat hij allemaal zegt niet op zichzelf staat. Zou alleen hij dit soort uitspraken doen, dan kon je nog denken: tja, we hebben allemaal een dorpsgek nodig. Maar intolerantie en haat zijn breed verspreid. Niet alleen op sociale media, maar ook gewoon op straat. Als ik de omvang daarvan tot me laat doordringen, word ik heel verdrietig. De enige manier om me er niet door te laten verlammen, is door het probleem voor mezelf op te delen in kleine brokjes: wat kan ík als Kamerlid doen om een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft? En dan hoop ik maar dat anderen de andere brokjes oppakken.’

Hoe is het om in de Tweede Kamer te zitten met politici die u als mens, met de keuzes die u heeft gemaakt, afwijzen?

‘Ik heb in mijn leven geleerd om kritiek zo min mogelijk persoonlijk op te vatten. Dus als Wilders het heeft over ‘gendergekkigheid’, dan beschouw ik dat niet als een aanval op mij. Ik maak me er wel zorgen om, omdat ik weet dat er veel trans mensen in Nederland zijn die daar een knauw van krijgen en er de hoop door verliezen dat ze ooit normaal mogen gaan meedoen in de maatschappij. Nu al worden trans personen zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd dan niet-trans personen, en doen ze zeven keer zo vaak een zelfmoordpoging.’

Toen Van Ginneken bij D66 solliciteerde als Kamerlid, drong ze zelf aan op een breed palet aan portefeuilles. ‘Ik wilde voorkomen dat ik bekend zou komen te staan als trans persoon die alleen opkomt voor transrechten.’ Toch is haar inzet op dat vlak onmiskenbaar. Niet alleen door het amendement dat ze indiende, maar ook al simpelweg door te zijn wie ze is in Den Haag. ‘Kort na mijn verkiezing kreeg ik een mailtje van een moeder van een trans jongen. Ze schreef me hoe moeilijk het transitieproces van haar zoon verliep en dat ze lange tijd bang was geweest dat er geen goede toekomst voor hem was weggelegd, maar dat ze door mijn Kamerlidmaatschap weer hoop had gekregen. Zoiets raakt me.’

Van Ginneken ziet nog veel mogelijkheden om de positie van trans personen te verbeteren. Een wettelijk recht op transitieverlof bijvoorbeeld. ‘Mensen die in transitie gaan hebben tijd voor zichzelf nodig. Voor hun medische behandeling of omdat hun relatie is stukgelopen en ze moeten verhuizen. Dan is het heel fijn om, net als bij zwangerschapsverlof, drie maanden niet hoeven te werken. Bedrijven als Ikea en Unilever hebben dat al in hun arbeidsvoorwaarden opgenomen, maar ik zou willen dat het wettelijk wordt vastgelegd.’

Ook heeft ze minister Weerwind van Rechtsbescherming gevraagd of het haalbaar is om het burgerlijk wetboek in inclusievere taal op te stellen. ‘Nu spreekt de wet bijvoorbeeld nog van ‘vader en moeder’. Die terminologie sluit sommige mensen buiten. Je zou beter kunnen zeggen: ouder 1 en ouder 2.’

Ondertussen probeert Van Ginneken haar eigen werkomgeving een stukje inclusiever te maken. Als lid van de Bouwbegeleidingscommissie voor de renovatie van het Binnenhof pleit ze voor de aanleg van genderneutrale – zelf spreekt ze liever van ‘genderinclusieve’ – toiletten.

Hoe reageerden de andere commissieleden op dat voorstel?

‘Sommigen waren het ermee eens en bekenden dat ze er zelf niet aan hadden gedacht. Anderen zeiden: ‘Is dat nou wel nodig?’

Zeiden ze ‘Is dat nou wel nodig?’ of ‘Mieter op met je gendergedram’?

‘Uh, iets daar tussenin. Eén lid merkte op dat het wel een erg politiek item was. Toen zei ik: het mag geen politiek item zijn want we hebben een grondwet waarin staat dat in Nederland niemand mag worden gediscrimineerd. Inmiddels is het voorstel aangenomen om te onderzoeken op welke plekken op het Binnenhof het technisch mogelijk is om genderinclusieve toiletten te plaatsen. Ik heb een concepttekening gezien waarbij er op elke verdieping eentje aanwezig is. De besluitvorming moet nog plaatsvinden, maar daar ben ik alvast erg tevreden over.’

Ze heeft wel heviger weerstand moeten overwinnen de laatste jaren. In de eerste plaats in haar persoonlijke leven. Sinds ze, na eindeloos met zichzelf te hebben geworsteld, op haar tweeënveertigste besloot voortaan als vrouw verder te gaan, diende zich een periode aan vol obstakels en diepe dalen. Haar relatie liep op de klippen, ze verloor het contact met haar zoon, en ze werd regelmatig lastig gevallen op straat. ‘Ik ben nooit in elkaar geslagen, zoals sommige trans personen in mijn omgeving, maar wel op een heel nare manier achtervolgd, bedreigd, en in een hoek geduwd. Dat had zomaar anders kunnen afgelopen. Vooral aan het begin van mijn transitie ben ik heel vaak bang geweest als ik de deur uit ging.’

Voelt u zich nog steeds onveilig op straat?

‘Nee, nu denk ik: ik heb alle recht om hier te lopen en ik laat me niet beperken. Ik voel me inmiddels een stuk zekerder over mezelf en dan wordt de wereld om je heen vanzelf minder bedreigend.’

Lisa van Ginneken komt van ver: ‘Nu denk ik: ik heb alle recht om hier te lopen en ik laat me niet beperken’ Beeld Ernst Coppejans

Door uw transitie heeft u uw zoon zo’n vijf jaar niet gezien. Hoe is het om te moeten kiezen tussen je kind en jezelf?

‘Dat was een duivels dilemma. Mijn zoon had het heel moeilijk met de situatie. Omdat ik eerlijk wilde zijn tegenover mezelf en tegenover hem, heb ik mijn transitie doorgezet. Daarbij heb ik geprobeerd erop te vertrouwen dat onze band zich weer zou herstellen, in de wetenschap dat die kans statistisch gezien niet groot is. Ik heb er veel verdriet van gehad dat hij zo lang geen contact met me wilde. Maar goed, we zijn er nog. Sinds enige tijd zien we elkaar weer. Dat is heel fijn. We gaan binnenkort samen een paar dagen op vakantie.’

Toen u in 2016 naar Thailand ging voor een geslachtsbevestigende operatie, hield u daarover een vlog bij voor De Telegraaf, waarin u de meest emotionele momenten en intiemste details over uw lichaam deelde. Waarom wilde u dat?

‘Ik wilde laten zien hoe ingrijpend zo’n proces kan zijn en dat het niet iets is waar mensen simpel toe besluiten. Want dat is hoe er vaak over wordt gedacht: je wordt wakker, je voelt je ineens vrouw, dan ga je in transitie. Dat is echt totale kul. Zelf had ik veel twijfels over mijn operatie. Ik vond een tatoeage eigenlijk al een verminking van het lichaam en nu stond ik op het punt mijn lijf nog veel ergere dingen aan te doen. Daarbij heb ik veel steun ervaren van Percia West, een Britse schrijfster en trans vrouw. Zij heeft me doen inzien dat zo’n medische ingreep niets afdoet aan de prachtige ordening van de natuur, maar dat je je lichaam juist geweld aandoet als je ontkent wie je werkelijk bent.’

U bent 42 jaar lang door het leven gegaan als een hoogopgeleide, witte heteroman. Mist u dat wel eens?

‘Tja, ik zeg soms: ik heb vrijwillig mijn mannelijke privileges uit het raam gegooid. Ik heb nu ineens last van seksisme. Ik word minder serieus genomen, mensen zijn regelmatig verbaasd als blijkt dat ik ergens verstand van heb. Ook wordt het belangrijker gevonden hoe ik eruitzie. Soms speel ik een beetje met mijn nieuwe genderrol. Als er iets met mijn auto is bijvoorbeeld, en ik aan een man vraag of hij me kan helpen. Dan is het meteen: ‘Natuurlijk mevrouwtje!’ Ik zou me ook kunnen voorstellen dat ik ooit nog eens tegen een glazen plafond op zal botsen. Ik kijk ernaar uit!’

Van Ginneken zat koud een week in de Tweede Kamer toen ze een pakketje kreeg toegestuurd van Civitas Christiana, een fundamentalistische katholieke organisatie die strijdt tegen abortus, euthanasie en lhbti-rechten. Op de website van de organisatie werd ze al eens omschreven als ‘een man die zich in 2016 liet verminken in Thailand en zich nu vrouw waant’. Het pakketje, dat een boek bevatte waarin werd geageerd tegen seksuele diversiteit in het onderwijs, was gericht aan ‘de heer’ Lisa van Ginneken. ‘Dat zijn momenten waarop ik even denk: gaat het ooit nog wel goedkomen? Ik wil niks afdoen aan de geloofsovertuiging van deze mensen, maar de agressie waarmee ze mij mijn ruimte proberen af te nemen vind ik stuitend.’

Toch zijn het niet de christenfundamentalisten van wie de transgender gemeenschap het meest te vrezen heeft, zegt Van Ginneken. Noch van radicaal-rechtse partijen als de PVV en Forum voor Democratie. ‘Waar we nu in het debat het meeste last van hebben zijn de fanatieke conservatieve feministen.’

Ze doelt op de groeiende groep ‘genderkritische’ feministen die al enige tijd een felle strijd voert tegen een door het kabinet aangekondigde wetswijziging, waarbij mensen boven de zestien zonder verklaring van een psycholoog mogen bepalen welke letter er in hun paspoort komt te staan.

Een van de kritiekpunten van deze feministen is dat ze zich straks niet meer veilig voelen in een vrouwentoilet of vrouwenkleedkamer als iedereen zich als vrouw kan identificeren. Hebben ze niet een punt?

‘Mannelijke verkrachters die een vrouwenkleedkamer willen binnendringen, kunnen dat nu ook al, daar hoeven ze hun paspoort niet voor te laten zien. Wel kan ik me goed voorstellen dat het superongemakkelijk is voor een vrouw die in het verleden te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag van mannen, als er in een kleedkamer ineens een trans vrouw binnenkomt die nog mannelijke geslachtsdelen heeft. Maar dat is geen situatie die je moet oplossen door van een hele groep in de samenleving fundamentele rechten af te pakken. De oplossing is dat je in gesprek gaat: ‘Ik voel me hier ongemakkelijk bij, wat kunnen we hieraan doen?’ Die trans persoon voelt zich ook heel ongemakkelijk, weet ik uit ervaring. Ik heb dit soort situaties vaak genoeg meegemaakt.’

Hoe denkt u dat het komt dat zo veel mensen zo afwijzend reageren als het gaat over de belangen van trans personen?

‘Ik denk dat de heftigheid van de reacties van deze mensen voortkomt uit het gevoel dat hun iets wordt afgenomen. Dat snap ik niet. Wij willen hun niets afnemen, wij willen alleen ruimte creëren voor anderen, zonder dat dit ten koste gaat van iemand die zich overtuigd man of vrouw voelt. Wat ook meespeelt bij al die afkeer is dat ik als trans persoon, alleen maar door te zijn wie ik ben, vragen oproep over gender, conditionering en stereotypering.

‘De meeste mensen in onze samenleving zijn opgegroeid met een vastomlijnd idee over hoe ze zich als man of vrouw behoren te gedragen. Door de keuze die ik heb gemaakt stel ik dat allemaal ter discussie. Dat leidt bij sommigen tot ongemak. Omdat hun wereld er minder overzichtelijk van wordt, of omdat ze denken: ik voel me ook niet prettig bij genderstereotypering, maar ik heb nooit gedurfd er iets van te zeggen, en nu sta jij dat hier in alle openheid te doen.’

Het maatschappelijk debat over trans personen en intersekse personen voelt soms ook ongemakkelijk door de radicale opstelling van sommige lhbti-activisten. Wie kritiek durft te uiten op transgenderrechten, krijgt onmiddellijk een woedende twittermeute over zich heen.

‘Dat is mij ook opgevallen. Het is een onderdeel van de cancelcultuur. Mensen die iets verkeerd zouden hebben gedaan, worden meteen op alle vlakken gediskwalificeerd. Ze mogen niet meer meedoen in de samenleving. Dat vind ik niet okay.’

Op de universiteit van Maastricht legde een groep activisten de website van het universiteitsmagazine drie dagen plat omdat de redactie had geweigerd de formulering ‘mensen die menstrueren’ te gebruiken.

‘Ik snap welke belangen deze groep voor ogen heeft. Ik deel die visie helemaal. Maar ik ben niet zo radicaal dat ik een website zou platleggen. Ik ben meer van de dialoog. En ik vind dat je het grotere geheel moet zien. We zitten in een proces met vele stappen. Als je het vergelijkt met hoe er tien jaar geleden over trans personen werd gesproken, zijn we nu echt een stap verder.’

Stand-upcomedians als Dave Chapelle en Ricky Gervais kwamen onder vuur te liggen omdat ze grappen maakten over trans personen. Wat vindt u daarvan?

‘Natuurlijk mag je grappen maken over trans mensen, zolang het maar een goede grap is. Juist omdat genderidentiteit zo’n beladen onderwerp is, is het makkelijk om er reuring mee te creëren in een zaal. Ik heb een optreden van Ricky Gervais gezien waarbij hij Caitlyn Jenner (voormalig topatleet en trans vrouw, red.) in de zeik nam. Bij de eerste grap dacht ik: moet kunnen. Toen er vervolgens nog een grap kwam, en nog een, vond ik het goedkoop en ondermijnend worden. Maar bij een goed opgebouwde cabaretvoorstelling, waarin allerlei archetypen voorbij komen, ga ik echt niet meteen op mijn achterste benen staan als er ook een grap over trans personen voorbij komt.’

Een goedlachse Lisa van Ginniken. Beeld Ernst Coppejans

Krijgt u weleens van lhbti-activisten te horen dat u te genuanceerd bent?

‘Ja, zeker, ik word daar wel eens op aangesproken. Dan leg ik uit dat ik geloof in evolutie, niet in revolutie. Misschien komt het door mijn ervaring als organisatieveranderaar, maar ik denk dat een cultuurverandering tijd nodig heeft. Je kunt dat proces wel bespoedigen door wetten en regels te veranderen, maar er zit een grens aan wat je van je omgeving mag verwachten.’

Hoe gaat u zelf met mensen om die fundamenteel anders denken over genderidentiteit?

‘In het algemeen ontstaat er vanzelf meer begrip door met iemand het gesprek aan te gaan. Zelfs op Twitter, waar ik me liever niet meer begeef omdat ik er altijd anti-transgendervuilspuiterij over me heen krijg. Ik heb iemand wel eens een persoonlijk bericht gestuurd, die na elke tweet van mij een commentaar plaatste waarin hij naar mijn zogenaamde mannelijkheid verwees. Ik vroeg hem: waarom doe je dat? Er ontstond een onbeholpen gesprekje waarbij we elkaar aan het einde niet in de armen zijn gevallen, maar waarin ik wel heb kunnen delen dat het kwetsend en onnodig was wat hij deed. Hij heeft het daarna nooit meer gedaan.’

Wat zou u tegen Martin Bosma zeggen als u een persoonlijke ontmoeting met hem zou hebben?

‘Dan zou ik hem vragen: ‘Martin, even van mens tot mens, en vergeet nou even dat je van Wilders de opdracht hebt gekregen om je achterban te bedienen: waar zit jouw angst nou eigenlijk? Hoe tast ik jouw mannelijkheid aan? Kun je me dat uitleggen, want ik snap het niet.’ Nu ik erover nadenk: misschien moet ik hem maar eens bellen om hem dat te vragen (lacht).’

Uw vader heeft uw transitie niet meer meegemaakt. Hoe zou hij daarop hebben gereageerd als hij nog zou hebben geleefd, denkt u?

‘Ik denk dat hij een procesje had moeten doorgaan, omdat mijn transitie hem zou confronteren met zijn eigen vooroordelen. Maar ik denk dat hij uiteindelijk heel trots zou zijn op wat ik allemaal heb bereikt. Mijn vader was een product van zijn generatie. Het was een ontzettend lieve man, die ook vond dat we allemaal wat verdraagzamer naar elkaar moeten zijn, maar die tegelijkertijd een geconditioneerde onverdraagzaamheid in zich droeg naar mensen zoals ik. Dat die dingen bij hem hand in hand konden gaan, heeft mij geholpen om niet verzuurd of verbitterd te raken. Dankzij mijn vader ben ik staat om over mensen die zich negatief uiten over trans personen te denken: ook in hen zit liefde. Alleen geven ze die liefde niet aan mij, op dit moment.’