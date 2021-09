Kaag, kangoeroes en drie lange dunne mannen

Donald Trump kon met geen enkele Europese leider goed opschieten, behalve met Boris Johnson. Volgens een nieuw boek over de oud-president kwam dat niet zozeer door gedeelde overtuigingen, maar door wederzijdse herkenning: allebei witte man, allebei te dik, allebei ‘crazy hair’. Vanuit dat comfortabele gevoel konden ze fijn met elkaar praten, onder meer over de werking van de galblaas en de verbazingwekkende kracht van kangoeroes.

Zo simpel kan politieke goodwill blijkbaar zijn. Dat lijkt me slecht nieuws voor de beoogde doorstart van de oude coalitie. Sigrid Kaag heeft te maken met drie lange dunne mannen, van wie er twee een voorliefde hebben voor iets te jongensachtige gympen en T-shirts. Segers zie ik zich met lichte tegenzin ook wel in een paar All Stars wurmen.

Herkenning kan een goede basis zijn voor levendige conversatie, maar die zal telkens stokken als Kaag aanschuift. De vreemde eend, die het altijd maar wil hebben over ‘de inhoud’. Alsof kangoeroes niet interessant genoeg zijn.