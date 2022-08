Julia van der Kaaij (100): ‘Het valt toch best mee hoe oud ik eruit zie?’

De 100-jarige Julia van der Kaaij-Nieuwenburg. Beeld Aurélie Geurts

Julia van der Kaaij is net uit bed geholpen en heeft nog niet ontbeten als we om 11 uur in de ochtend hebben afgesproken. Het verpleeghuis waar zij sinds 1,5 jaar woont, kampt met personeelstekort. Haar dochter zorgt ervoor dat ze even later tiptop ten tonele verschijnt en alsnog haar ontbijt krijgt geserveerd. Ze kent haar moeder haar hele leven als een chique dame, die geen dag zonder make-up de deur uitgaat.

Hoe zou u uzelf typeren?

‘Ik kijk graag de kat uit de boom. Als het goed voelt, ga ik er helemaal voor en wil ik graag iets voor de ander doen. Ik hield van feestjes en artiesten imiteren, zoals Tina Turner, en was altijd de laatste gast die vertrok.’

Mist u die tijd?

‘Nee, dat is voorbij. Wel mis ik te kunnen doen waar ik zin in heb. Tot mijn 90ste heb ik auto gereden en ging ik er vaak op uit, ook in mijn eentje. Iets gebruiken bij Van der Valk. Ik genoot van de vrijheid van het autorijden.’

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘In een goed, warm gezin. Ik had twee oudere broers, Johan en Jacob. We hadden het vrij goed, zeker voor die tijd, waarin veel mensen het niet zo breed hadden. We woonden in een herenhuis in Den Haag, hadden een auto en aten elke dag vlees, zoals rosbief en rollade, en op zondag was er altijd taart met slagroom. Ik kon krijgen wat ik wilde: poppen, een poppenwagen, boeken, een fiets, nieuwe kleren, álles. Voor mij was dat allemaal heel normaal, maar nu zou je zeggen dat ik verwend werd. Aan de armoedige kleding van de kinderen op school zag ik dat zij het niet zo goed hadden thuis. Ik herinner mij nog dat ik op schoolreisje ging met de bus. Mijn vader reed langs met de auto en zwaaide. De andere kinderen in de bus keken met grote ogen uit het raam: een auto!’

Hoe kwam het dat jullie het zo uitzonderlijk goed hadden?

‘Mijn vader was meubelmaker en had een eigen bedrijf, met zo’n twintig mensen in dienst. Hij deed goede zaken. Hij had ook verstand van antiek, daar handelde hij in.’

Bleven de zaken ook floreren tijdens de crisis in de jaren dertig?

‘Nee, een paar jaar voor de oorlog is de meubelzaak failliet gegaan. Dat trok mijn vader zich vreselijk aan. De mensen kochten geen meubels meer en rekeningen die nog openstonden, werden niet betaald. Al toen de zaken slechter gingen, zei mijn moeder: ‘Je hebt dure krachten in dienst, gooi er een paar uit.’ Maar dat kon mijn vader niet over zijn hart verkrijgen. Na zijn faillissement verhuisden we naar een kleinere woning en werd de auto verkocht. Ik heb het niet zo gemerkt dat ons leven minder luxe werd, we aten nog steeds elke dag vlees. Na het faillissement is mijn moeder een wasserette aan huis begonnen. Ze was altijd een statige vrouw, die heel mooi gekleed ging. In de wasserette kon dat niet.’

Van wie heeft u het meest geleerd?

‘Mijn vader zei altijd: ‘onderzoek alles en behoud het goede’. Hij was de baas in huis, zo mocht ik geen korte sokjes dragen en mijn haar kort laten knippen. Die sokjes deed ik toch aan, als ik mijn vader zag, deed ik ze snel uit. Op een dag liet mijn moeder een kapper aan huis komen en mocht ik een pony laten knippen, en een stuk van mijn lange haar. Toen mijn vader eraan kwam, hield ze hem buiten de deur totdat de kapper klaar was. Van mijn moeder heb ik het meest geleerd, eigenlijk alles: mij netjes te gedragen, te kleden en ook koken. Ze had een koksopleiding gevolgd en kon koken als de beste: wildgerechten, zoals hazenpeper, de fijne keuken met hapjes, pudding met bessensaus, en ook Indisch. Ze kookte voor rijke gezinnen, en voor barones Van Egeren. Soms mocht ik mee naar de villa van de barones in het bos in Den Haag. Dan zat ik netjes op een stoel, mijn benen stijf tegen elkaar.’

Welke gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog heeft blijvende indruk op u gemaakt?

‘Met mijn twee schoonzussen ging ik op een avond in de Hongerwinter in het donker naar het Haagse Bos om een boom te halen voor de stook. Dat was verboden. We duwden een kinderwagen met ons mee, waarin een grote zaag was verstopt. We hadden net een boom omgezaagd, toen ik ineens vlakbij een jongen zag vallen. Hij was neergeschoten. Ik begon hard te gillen. Ik was ook geraakt, in mijn knie. Het bloed spoot als een fontein door mijn lange jas heen. We probeerden, terwijl ik in de kinderwagen zat, met hier en daar aanbellen een dokter te vinden. Dat lukte niet, waardeloos. Uiteindelijk ben ik in een ambulancewagen naar ziekenhuis Zuidwal gebracht. In die buurt was net een bombardement geweest, ik zag overal op straat en in het ziekenhuis gewonden liggen. Ik kon snel geopereerd worden. Eerst dachten ze dat mijn been eraf moest, maar gelukkig bleek dat mee te vallen. De kogel werd eruit gehaald. Die heb ik een tijdje bewaard in mijn tasje en later aan de vader gegeven van de jongen die ook was beschoten.’

Heeft u nog last gehouden van die gewonde knie?

‘Ik kon nooit meer rennen en op mijn hurken zitten. Op mijn bruiloft lukte het niet te knielen. Ik deed mijn best deze beperking te camoufleren en vroeg altijd: kun je zien dat ik iets aan mijn knie heb? Dat wilde ik niet. Ik ben een beetje ijdel.’

Julia van der Kaaij-Nieuwenburg met haar dochter Julia. Beeld Aurélie Geurts

Wie is uw grote liefde?

(Zonder aarzeling:) ‘Met wie ik verloofd ben geweest, Wim.’

Haar dochter, die bij het interview aanwezig is, schrikt op: ‘Wát? En pappa dan?’

De 100-jarige vertelt onverstoorbaar verder: ‘Wim was een vriend van mijn broer, een bink om te zien: groot en sterk. Het is heel erg misgegaan. Hij overvleugelde mij. Ik keek te veel tegen hem op en werd wat onderdanig, terwijl ik dat van nature helemaal niet ben. Ik leerde ervan dat de buitenkant helemaal niks zegt. Toen ik de verloving verbrak, bleef Wim maar huilen. Op een gegeven moment kwam mijn moeder erbij en zei tegen hem: ‘Zou je niet eens naar huis gaan?’

‘Na de bevrijding ben ik tijdens de straatfeesten versierd door Piet. Met hem ben ik getrouwd. Hij was een makkelijke jongen in de omgang, hield van gekkigheid en van watersport. Hij was timmerman, uit een boom van mijn vader maakte hij een boot waarmee we elk weekend gingen varen.’

Wat is het beste besluit dat u ooit heeft genomen?

‘De relatie met Wim uitmaken. En ook het contact met mijn jongste broer Jacob verbreken. Ik heb halverwege de jaren zestig afstand van hem genomen en hem daarna nooit meer gezien.’

Waarom verbrak u het contact met uw broer?

‘Daar had hij het zelf naar gemaakt. Hij heeft mijn man heel slecht behandeld, zijn gedrag was schadelijk voor mijn gezin. Nadat Piet was hersteld van een maagoperatie, bood mijn jongste broer hem een baan aan in zijn verwarmingsbedrijf. Dat aanbod nam Piet aan. Maar Jacob vernederde hem keer op keer, hij heeft hem gek geouwehoerd, mijn man werd er psychisch ziek van. Piet kon daardoor niet meer werken en heeft twee jaar thuis gezeten. Omdat zijn ziekte schadelijk kon zijn voor mijn dochter, bracht ik haar een tijdje onder bij mijn familie.’

Haar dochter, ook met de naam Julia, krijgt het bij die laatste zin te kwaad. Ze vertelt over een lange reeks vernederingen, tot een poging tot vergiftiging van haar vader met rattengif aan toe. ‘Hij overleefde omdat hij bijna geen maag meer had.’ Over haar moeder zegt ze: ‘Ik bewonder haar zo. Ze is gaan werken en heeft mijn vader erbovenop geholpen. Intussen zorgde ze ervoor dat het thuis gezellig was en er veel mensen over de vloer kwamen. Tot op de dag van vandaag is ze altijd positief gebleven. Zó’n sterke vrouw.’

De 100-jarige Julia luistert geduldig terwijl haar dochter de beerput opent en haar moeder bejubelt. En zegt zodra er een stilte valt: ‘Het is een vreselijke tijd voor haar geweest.’

U werd dus kostwinner, wat bent u gaan doen?

‘Ik was 44 jaar en ging zes dagen in de week werken voor het cosmeticamerk Orlane. Daarvoor moest ik een opleiding volgen, om alle ingrediënten van de crèmes en parfums te leren, inclusief de Latijnse namen. Bij grote warenhuizen, zoals de Bijenkorf, adviseerde ik klanten over deze producten, natuurlijk om ze te verkopen, zoals B12-crèmes van wel 400 gulden per potje. Heerlijk werk was het, ik werd omringd door allemaal leuke jonge collega’s. Mijn man kon na twee jaar ziekte weer aan het werk bij een ander verwarmingsbedrijf en ik ben tot mijn 64ste blijven werken in de cosmetica.’

Hoe is het voor u, die zichzelf ‘een beetje ijdel’ noemt, om ouder te worden?

‘O, helemaal niet erg. Het valt toch best mee hoe oud ik eruit zie? Ook als je oud bent, kun je er verzorgd uitzien. Ik ben nog steeds ijdel en maak mij nog elke dag op – of tegenwoordig laat ik het doen, want ik heb last van artrose.’

Wat vindt u van cosmetische ingrepen om er jonger uit te zien?

‘Waardeloos, zo onecht. Dat is toch helemaal niet nodig?’

Als u terugkijkt op de afgelopen 100 jaar, is er dan iets wat u liever anders had willen doen?

‘Het is goed zoals het is gegaan. Je weet nooit hoe het leven loopt. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. Ik heb altijd gedaan wat mij op dat moment het beste leek.’

Julia van der Kaaij-Nieuwenburg als 18-jarige, foto genomen voor haar verloving met Wim. Ze maakte het later uit omdat hij haar te veel overvleugelde. Beeld Aurélie Geurts