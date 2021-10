Joy maakte haar datingprofiel wat oppervlakkiger om niet gretig te lijken

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (27) schrijft erover in klare taal. Deze week: de datingapp.

Op sommige datingapps moet je antwoord geven op de vraag: ‘Wat zoek je?’ Je hebt dan keus uit: Ik weet het nog niet, Iets wat niet bindend is, Serieuze relatie of Huwelijk. Laatst vertelde ik aan een vrouw op een fotoshoot dat ik op mijn profiel voor ‘Serieuze relatie’ had gekozen. ‘Nee joh, ben je gek!? Dat is veel te intens. Zo wil je toch niet iets opbouwen met iemand? Dat er de hele tijd het gewicht van een serieuze relatie boven je hoofd hangt. Als ik nu tegen jou zou zeggen: ‘Hey Joy, zullen we een keer iets gaan drinken? Ik ben namelijk op zoek naar een serieuze vriendschap.’ Dan zou dat je toch afschrikken?’ Ik schrok van haar directheid. ‘Maar als ik ‘Ik weet het nog niet’ kies, dan denken mensen toch dat ik...’ Ze onderbrak me. ‘Als je ‘Ik weet het nog niet’ kiest dan begin je lekker casual. Mensen moeten echt ophouden met de ware liefde zo te idealiseren. Je moet vooral niet te veel moeite in je profiel steken. Dat komt echt thirsty over.’

Ik klapte dicht. Ik kende haar niet, we hadden elkaar net ontmoet. Maar toch begon ik ineens te twijfelen aan mijn aanpak. Zou ik mijn toekomstige partners afschrikken omdat ik ze liet weten dat ik naar ze op zoek was? Die avond veranderde ik mijn status in ‘Ik weet het nog niet’. Ook veranderde ik mijn vrij uitgebreide biografie naar een paar emoji’s en een stomme Engelse zin die ik alweer vergeten ben. Zelfs mijn foto’s veranderde ik op aanraden van een vriendin. Mijn profiel werd oppervlakkig. ‘Vrolijke meid, kan ook best sexy kijken en heeft hbo gestudeerd. Werkt als acteur bij ITA en schrijver voor Volkskrant ­Magazine.’ Daarmee hoopte ik dat ik me zou onderscheiden van de andere oppervlakkige profielen. Zo van: ‘Hé, ik heb ook diepgang.’

De matches die ik vervolgens kreeg waren even oppervlakkig als mijn profiel en de openingszinnen eveneens. ‘Nice ass. Vuur-emoji.’ Mijn god. ‘Hoi.’ ‘Hi knappie.’ ‘Cute ben je hoor.’ ‘Mooie ogen hebbie.’ Zelfs ik zei soms iets weerzinwekkend walgelijks als: ‘Wauw, met zulke ogen moet je me niet te lang aankijken hoor, haha Hartjesogen-emoji.’ Ik werd gereduceerd tot mijn gezicht en mijn lijf en dat deed ik andersom ook. Kijk, ik vind datingapps sowieso kut, maar als je duidelijk maakt dat je hier niet bent voor ONS’s (One Night Stands), dan word je vijf van de tien keer ten minste wel benaderd als een mens met een functionerend brein dat capabel is een conversatie gaande te houden.

Na een week met lege gesprekken, die mij een korte piek van bevestiging gaven met mensen waarvan ik eigenlijk al direct wist dat het nooit wat zou worden, verwijderde ik mijn profiel. Na een week met lege gesprekken die mij bevestigden in mijn overtuiging dat het met deze mensen nooit wat zou worden – iets wat ik eigenlijk al direct wist – verwijderde ik mijn profiel.Even later pakten mijn handen mijn mobiel en navigeerden ze naar de plek waar net nog het icoontje van de datingapp stond. Ohja, shit. Dat deed ik natuurlijk niet meer. Het was stil, donker. Ik dacht aan een getrouwde collega die zei dat je nooit moet zoeken naar liefde. Het komt wanneer het komt. Ja, dat zeggen alle mensen met een geliefde. Ik snap ook heus dat die app niet de beste plek voor liefde is, maar is het dan echt zo erg om er voor uit te komen dat je op zoek bent naar een relatie? Naja, op zoek... ik sta ervoor open. Bovendien wil ik helemaal geen oppervlakkig persoon daten. Ik wil romantiek, diepgaande gesprekken en samen kunnen lachen tijdens de seks, enzo. Maakt dat me thirsty? Misschien. Maar als dat zo is, kom ik daar liever eerlijk voor uit.

