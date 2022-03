Journalist en schrijver Peter Heerkens was een ‘gids in Letterland’, maar vooral een mens om van te houden

Journalist Peter Heerkens van het Haarlems Dagblad had een voorliefde en talent voor het menselijke verhaal, maar minstens zo vermaard was hij als eindredacteur. Tot ver na zijn pensioen wendden oud-collega’s zich nog tot hem met de vraag of hij ‘effe naar hun stukje’ wilde kijken. ‘Mijn gids in Letterland’, noemde columnist Joost Prinsen hem.

Heerkens, zoon van een ondernemer uit Tilburg, begon als sportverslaggever bij Het Nieuwsblad van het Zuiden. Wielrennen was zijn grote liefde, liefst zestien keer versloeg hij de Tour de France. In 1972 vertrok hij naar het Haarlems Dagblad, waar hij eerst als chef sport werkte en later als chef bijlagen, waarbij hij ook reportages maakte en eindredactiewerk deed.

Aan de overgang naar het bijlagenkatern lag een conflict met zijn hoofdredacteur ten grondslag. Die vond dat de sportredacteuren van het Haarlems Dagblad als verslaggevers van de GPD (Geassocieerde Pers Diensten, red.) te vaak in het buitenland verbleven en te weinig in de regio. Heerkens op zijn beurt vreesde het lokale suffertje te worden en vertrok met knallende ruzie – een zeldzaamheid, want hij was geen man van het conflict.

Tranen achter glas

De overstap bleek een gouden greep, want zijn human-interestverhalen bereikten nu een veel groter publiek. Eind jaren tachtig verbleef hij een half jaar in een verzorgingstehuis. Ten tijde van een kil overheidsbeleid tekende hij het wel en wee van patiënten, verplegers en de directie op. De verhalen werden gebundeld in het boek Tranen achter glas.

Als chef stond hij te boek als uitermate zorgzaam voor zijn personeel. Befaamd waren de boerenkoolavonden bij hem thuis en de smartlappenfeestjes in café Het Groenewoud. Hij stond zowel boven als tussen zijn redacteuren. Of zoals vriend en collega Govert Wisse zegt: ‘Peter was een autoriteit zonder een autoriteit te willen zijn.’

Als chef sport moest hij ook geregeld op bezoek bij HFC Haarlem, als de krant weer eens te negatief over de club had bericht volgens het bestuur. ‘Hij wist altijd de plooien wonderbaarlijk snel glad te strijken’, zegt Wisse. ‘Hij hoorde die mensen aan, zette tien bier op tafel, en aan het einde van de avond gingen ze als vrienden voor het leven uit elkaar.’

Op Karakter

De combinatie van een gezinsleven – hij was vader van drie kinderen – en een onregelmatige baan vroeg veel organisatievermogen. Tijdens de Tour de France liet hij zijn gezin veelal een week voor het einde al naar Frankrijk komen. Daar installeerden zij zich op een camping, waarna hij direct na de finish in Parijs bij hen aansloot. Bas: ‘Dan kweet hij zich vol overgave in zijn vaderlijke taak. Hele zomers hebben we gekampeerd.’

Na zijn pensioen was zijn agenda voller dan ooit. Hij zat in talloze eetclubs, deed vrijwilligerswerk voor de Alzheimerstichting en schreef het boek Op Karakter, over het wielergekke Brabantse dorp Sint Willebrord.

Net na zijn zeventigste kreeg Heerkens de diagnose COPD, een progressieve longziekte. Steeds vaker had hij last van ademhalingsproblemen. Half februari haalde Wisse hem op voor een uitje. ‘Hij liep toen al een paar jaar met een rollator, later kwam er een zuurstoffles bij. Van zijn appartement naar mijn auto was het twintig meter. Maar toen ik hem iets vroeg, zei hij: ‘Wacht effe...’ Hij moest tien minuten bijkomen voor hij kon antwoorden.’

Heerkens overleed op 26 februari, 80 jaar oud. Op zijn begrafenis in de Nieuwe Kerk in Haarlem was Wisse een van de sprekers. Zijn eerste zin luidde: ‘Indachtig Peters advies dat het belangrijkste boven aan een artikel behoort te staan, heb ik om te beginnen in hoofdletters opgeschreven: PETER, JE WAS EEN MAN OM VAN TE HOUDEN.’