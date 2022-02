Niets was in mijn jongensjaren zo bepalend voor mijn beeld van Echte Mannen als de ridder. En bij die ridder hoorde een paard, fier en briesend, zo groot dat je een trapje nodig had om erop te komen.

Onzin, lees ik nu, nota bene in mijn eigen krant. Een middeleeuws paard was gemiddeld maar 1,40 meter hoog. Zeg, een stevige ezel. Dus Don Quichot torende helemaal niet uit boven zijn dienaar Sancho Panza, zijn paard Rocinante zou nu op een kinderboerderij staan. Ivanhoes voeten sleepten gewoon over de grond tijdens het bestormen van al die kastelen. En voortaan zie ik Lancelot door de bossen trippelen op my little pony, wier manen hij daarna langdurig borstelt aan de Ronde Kaptafel.

Zonder zijn ros is de ridder ontmand, het rolmodel aan gruzelementen. Jonkvrouwen redden, brandschatten, plunderen, hoe dan, met je pony? Was dit ‘wetenschappelijk onderzoek’ (ik leen even de aanhalingstekens van Thierry Baudet) echt nodig? Ik hoop op Kamervragen.