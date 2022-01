Omdat erg verschillende mensen hetzelfde geboortejaar kunnen hebben, ben ik geen liefhebber van het etiketteren van generaties. Vooral bij de geboortegolfgeneratie gebeurt dat vaak. Toch bleef ik hangen bij het nieuws dat de meestgebruikte emoji in apps, het gele bolletje met tranen in de ogen van het lachen, typisch een emoji van boomers is. Jongeren mijden die lach-huil-smiley als de pest, die weten als ze er eentje zien: een appende vrouw met hennarood geverfd haar / een kerel met dun wit haar in een staart.

Ik keek op WhatsApp en bleek daar met slechts één boomer te hebben geconverseerd, maar daar was-ie nog ook: de smiley met tranen. Emojipedia, ‘de Wikipedia voor emoji’s’, noemt het ‘algemeen bekend’ dat huilen van het lachen voor ‘boomers’ is. Die hebben daar alle reden toe, met hun prima pensioenen, hun huizen in Frankrijk en tevredenheid over hun protestverleden.

Ik betwijfel het, want veel boomers zijn helemaal niet zo rijk of zelfvoldaan. Wat ik wél enigszins typerend vind voor die generatie, is een bepaalde ongeremdheid of spontaniteit in de expressie van ideeën en emoties. Mijn vader is van 1940, zijn jongste zus van 1946. Als ik die tante in één emoji zou moeten karakteriseren, dan kom ik uit bij die lach-huilsmiley.

Toen ik een kwarteeuw terug voor het eerst over de Volkskrant-redactie liep, zaten daar nog veel boomers. In mijn herinnering praatten en lachten die allemaal precies zo als mijn tante: luid en immer vrijuit. Het werd stil toen ze met pensioen gingen, maar je kunt raden hoe die zich tegenwoordig digitaal uitdrukken.

U zegt: bovenstaande is puur anekdotische bewijsvoering. Zeker. Maar check hoeveel boomers in uw telefoon al hebben gehuild van lachen, of, als u een boomer bent, hoe vaak u die smiley met tranen al hebt gebruikt.