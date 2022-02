Jongeren met een felgekleurd windjack en een iPad willen altijd geld zien

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week collectanten met een iPad.

Er stond een jongere aan mijn voordeur met een felgekleurd windjack en een iPad en ze had me al gezien dus ik kon me niet verstoppen.

Aanbellers zijn te verdelen in verschillende categorieën: je hebt de groep ‘meteen opendoen’ (familie, bezorgers en buren met pakketjes voor mij), en er bestaat een grijs gebied waarin het openen van de deur afhankelijk is van mijn stemming (bezorgers met pakketjes voor anderen, onbekenden zonder windjack). Tot slot zijn er de mensengenres waarvoor ik de deur liever überhaupt niet opendoe: figuren met een mening en een fakkel (brandend), clowns en jongeren met een felgekleurd windjack en een iPad.

Jongeren met een felgekleurd windjack en een iPad willen namelijk altijd geld zien, geld voor stroom of een kabelabonnement of geld voor een goed doel.

In het stukje van vandaag, lieve medegedupeerden, wil ik me concentreren op de collectanten. Vroeger gebeurde dat met een collectebus, en dan niet door een jongere in een felgekleurd windjack, maar door een oudere in een vocht- en winddoorlatende jas in gedekte kleuren. Collectebussen zijn prima. Een fantastische uitvinding. Je stopt er zo veel of weinig geld in als je op dat moment voor het betreffende doel kunt missen, wenst de collectant succes en een prettige dag, sluit je voordeur en kunt de rest van de dag met de pootjes omhoog genieten van het enorm fijne gevoel dat je deugt.

Maar nu is er de collecte-iPad, en de iPadcollectant wil dat ik maandelijks automatisch een bedrag overmaak. En als ik zeg dat ik maar één keer wil geven, nu, hier, dan kan dat ook volgens de collectant, heus, wat is uw naam en adres, vullen we het samen even in, kijk, hier uw rekeningnummer, heel goed, en als u de automatische overschrijving vóór volgende maand stopzet – en dat kan heel eenvoudig op de website – heeft u één keer gegeven en zit u verder nergens aan vast, wilt u hier dan even tekenen?

Die collectant weet ook wel dat dat opzeggen er niet van komt.

En dan nog. Bij een collectebuscollecte zijn er twee mogelijkheden: ik geef geld en ik voel dat ik deug, of ik geef niks en voel me een gierig egoïstisch rotmens.

Bij de iPadcollecte zijn de opties eigenlijk allemaal gelijk:

* ik doneer helemaal niks en voel me een gierig egoïstisch rotmens

* ik zet mijn donaties na één keer stop en voel me een gierig egoïstisch rotmens

* of ik stop ooit, na weken, maanden of een jaar, met mijn donaties. Dan krijg ik vervolgens elk kwartaal een brief in de bus met de boodschap dat ik met een klein bedrag per maand al heel veel kan betekenen en foto’s van zielige Afrikaanse kindertjes/varkens die me gewond en smekend aankijken/een baby-orang-oetan die zich met een beschuldigende blik in de ogen vastklampt aan de laatste boom van het tropisch regenwoud/iets met oorlog dat ook hartverscheurend en schuldgevoelopwekkend is vastgelegd.

Dan voel ik me dus óók een gierig egoïstisch rotmens, en dat vier keer per jaar, want zolang je niet verhuist, opnieuw begint met periodieke schenkingen of sterft, blijven ze die brieven sturen.

Laat gewoon een paar keer per jaar iemand langs de deuren gaan met een analoge collectebus, lieve goede doelen. Het werkt prima. En het geeft mij voor een schappelijk prijsje een hele dag het gevoel dat ik deug.