John de Mol heeft niet de juiste les geleerd en Julia Fox gaat door Kanye Wests wasstraat

John de Mol in 2018, in de laatste uitzending van het RTL-programma Late Night met Humberto Tan. Beeld ANP / Anneke Janssen

Bel

Een bijzonder moment in de geschiedenis: John de Mol die zichtbaar zenuwachtig is. Het gebeurde in Boos, het YouTubefilmpje die je al nogal lang wist dat zou komen. 1 uur en 21 minuten over mannen die mogelijkerwijs hun macht langdurig hebben misbruikt. Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, een Voice-regisseur en Ali B, in Boos ronkend omschreven als ‘de eerste rapper met een wassen beeld’.

John de Mol was nerveus, dat zag je aan de manier waarop hij zijn BNN-Varabekertje vasthield. Hij had het over ‘evalueren’, ‘werkgroepen’ die hij zou oprichten, met ‘veel vrouwen’ erin, en alle ‘persoonlijke mea culpa’s’ die hij bij mensen zou gaan langsbrengen.

Maar toen Hofman vroeg wat de les was uit de Voicederrie, zei De Mol alsmaar dat vrouwen nu ‘hopelijk hadden geleerd wat eerder aan de bel te trekken’. Zelfs na aansporingen van Hofman kwam De Mol niet op de ándere les: dat mannen hopelijk hadden geleerd, of beter nog, al die tijd hadden moeten weten, dat je geen dickpics stuurt aan kandidaten, dat je ze niet aanrandt of verkracht en dat je, als ze nog kinderen zijn, niet aan hun billen mag zitten.

Van Borsato, Rietbergen en B gaan we misschien later nog horen. In het programma zat nu alleen een overgeleverd citaat van Ali B, iets wat hij ooit aan de telefoon had gezegd tegen een door hem begeerde kandidate nadat ze uit The Voice was gestemd: ‘Hee, superklote. Wat een kutprogramma.’

Dat is nou eens heel erg waar.

Julia Fox (links) en Kanye West in Greenwich Village, New York City, 4 januari 2022. Beeld GC Images

Wasstraat

Dat man-vrouwverhoudingen nog steeds middeleeuws kunnen zijn, bewijst Kanye West, of anders in ieder geval nu.nl, met deze kop over West: ‘Julia Fox wordt klaargestoomd voor een relatie met Ye, maar wie is zij?’

Een zeker Eliza Doolittle-gevoel overvalt je als je dit leest: mocht je in een relatie verzeild raken met een rijke, machtige, beroemde en behoorlijk malle (gekke mag uw sterrenkijker van sommige lezers niet meer zeggen over Kanye West) man, dan dien je daarvoor ‘klaargestoomd’ te worden.

West, die officieel nog niet helemaal gescheiden is van Kim Kardashian, heeft dus een nieuwe relatie met Julia Fox, die volgens het introductieartikel (op dezelfde pagina van nu.nl: ‘Wie is Jeroen Rietbergen?’) actrice is. Maar ze is natuurlijk ook veel meer dan actrice: ze ontwerpt ook kleren en maakte schilderijen met haar eigen bloed.

Dat alles is heel apart en eigen, maar dat schijnt helemaal niet de bedoeling te zijn als je verkering krijgt met West. Hij heeft de garderobe van Fox compleet vernieuwd en haar in een fotoshoot gecast. Volgens de nieuwssite doet hij dit met al zijn liefdes. Even door de West-wassstraat halen.

Het opvallende is dat op het lange cv van Julia Fox ook staat dat zij dominatrix is geweest. Dat wordt nog een fascinerend machtsspel tussen haar en de bazige West. Trouwens, dat pleit wel voor hem: hij wil zijn vrouwen klaarstomen en omvormen maar kiest per ongeluk altijd heel pittige types uit.