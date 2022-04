Johannes van der Harst (100 jaar): ‘De mens kan een nucleaire oorlog overleven, er is dus hoop’

‘Werken voor de vrede, daar draaide mijn leven om.’ Beeld Linelle Deunk

Met pretoogjes en soms schaterlachend geeft Johannes van der Harst een inkijkje in zijn lange leven, dat maandag op de kop af 100 jaar duurt. Dat vindt hij zelf ook erg lang. Een groot deel van zijn leven was hij maatschappelijk zeer actief. Zijn baan bij Shell vond hij maar bijzaak. Zo zette hij zich als lid van de kerkeraad van de hervormde kerk in voor toenadering tussen hervormden en gereformeerden, en later ook met moslims en boeddhisten. In de jaren tachtig trok hij als vredesactivist ten strijde tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland, en liet zich tijdens een protestactie tegen de apartheid in Zuid-Afrika aan een hek vastbinden. Na de val van de Muur trok Van der Harst door Oost-Europa om banden met inwoners en steden te smeden. Zijn oudste zoon noemt hem een ‘vredesapostel’.

In het lichte en ruime appartement in een Haags verzorgingshuis zijn, waar je je ook bevindt, boeken over filosofie en geschiedenis, binnen handbereik. Aan de wand hangt een portret van de theoloog en filosoof Erasmus. De fraaie antieke muziekstandaard met werken van Bach erop, herinneren aan zijn overleden vrouw, die violist was.

Hoe heeft u het voor elkaar gekregen 100 jaar te worden?

‘Rustig doorleven, geen uitersten opzoeken en je niet overmatig hechten. Als je zegt: ‘Ik kan niet leven zonder mijn vrouw, als zij dood gaat, val ik in een diep gat’, dan ben je verkeerd bezig. Dat moet je niet hebben. Mijn vrouw is twee jaar geleden overleden en het klinkt misschien onaardig, maar ik heb het sindsdien nog steeds goed naar mijn zin.

‘Mijn vrouw was fysiek sterk, maar de laatste jaren was het afgelopen met haar geest. Ze was heel muzikaal en speelde viool. In de levensverhalen van sprekers op haar begrafenis kwam mijn naam niet één keer voor. Het ging alleen over muziek.’ (schaterlach). ‘Dat trok ik mij niet aan, ik ben nu eenmaal een nuchter mens. En hoewel ik nuchter ben, heb ik de godsdienst niet helemaal weggegooid. Er is iets wat boven de mens uitstijgt. Onze voorouders hebben daar een invulling aan gegeven en dat hoeven we niet los te laten, want dan heb je helemaal niks meer.’

Hoe deed u dat, ruim 60 jaar getrouwd zijn zonder u al te veel aan uw vrouw te hechten?

‘Door een beetje op afstand te blijven. En mijn eigen gang te gaan. Dat is een kwestie van karakter, denk ik.’

Hij drinkt van zijn thee, en blijft een moment in gedachten verzonken. De warme drank brengt een herinnering naar boven. ‘Mijn moeder was fel tegen echtscheiding. Zelf was ze jong weduwe geworden – met twee kleine kinderen, ik was 2 jaar – en is dat altijd gebleven. Haar broer Piet was getrouwd met tante Jaantje, maar werd verliefd op Els, dochter van de familie Jansen, een groot thee-exporteur met theeplantages in Indonesië. Ik vond Els een aardige vrouw, want toen ik in 1943 mijn studie natuurkunde onderbrak en besloot onder te duiken bij familie in Ommen om aan de Arbeidseinsatz te ontkomen, regelde zij extra voedselbonnen voor mij, zodat ik genoeg te eten had. Oom Piet scheidde tot weerzin van mijn moeder van Jaantje en trouwde met Els. Als man zijnde denk je: het bloed kruipt waar het niet gaan kan.’

Wat mist u het meest van wat u nu niet meer kunt?

‘Fietsen, zwemmen en tennissen, en de gezelligheid die daar bij kwam kijken. Ik mis alle contacten van de clubjes waar ik lid van was, zoals de tennisclub en de filosofieclub. Ze zijn allemaal dood. Alleen Jos, het jongste lid van onze filosofieclub, leeft nog. Hij komt nog eens in de drie weken op bezoek en neemt de natuurkunde-tijdschriften mee waarop ik geabonneerd ben. Je contacten op deze leeftijd moet je bij jongeren zoeken. Ik heb gelukkig twee lieve zoons die vaak langskomen.

‘Het leven is lastiger door wat ik allemaal niet meer kan. Bewegen gaat moeizaam, lopen kan ik niet meer. Om bij de eettafel te komen ben ik vijf minuten bezig met mijn rolstoel. Zo langzamerhand mag mijn leven ophouden. Ik ben wel klaar.’

Hoe ziet uw gemiddelde dag eruit?

‘Ik heb het erg druk. Ik heb de gewoonte te ontbijten. En dat ontbijt komt steeds later, daarna komt de koffie en als ik die op heb, is het alweer lunchtijd. In de middag ga ik rusten. Na het avondeten om 17 uur kijk ik het nieuws en dan begint mijn vrije tijd. Die breng ik lezend door, vaak wel tot 1 uur in de nacht. Nu lees ik dat dikke, ingewikkelde boek dat op het tafeltje naast jou ligt: De uitvinder van de natuur, het avontuurlijke leven van Alexander von Humboldt. Een heel bijzondere man, die op zijn reizen naar onder andere Zuid-Amerika de natuur die hij zag exact beschreef. Hij heeft als eerste de grote eenheid in de natuur opgemerkt, dat alles met elkaar samenhangt. Het was een intelligente man. Alles wat hij las, kon hij onthouden. Zijn schoonzus zei dat hij daarom wel gek zou worden, maar dat is niet gebeurd.

‘Ik lees dus veel. Ik heb een abonnement op Trouw, maar de krant lees ik steeds minder. Al het nieuws lijkt op elkaar. Alleen Poetin zorgde even voor variatie, maar die berichten beginnen ook steeds meer op elkaar te lijken.’

Hoe ziet u de oorlog in Oekraïne?

‘Er zit iets heel geks bij de Russen. Ze moeten per se alles anders doen dan het Westen. Ze voelen zich achtergesteld en willen zich bewijzen als grootmacht. De machthebbers denken dat zij de enige zijn die het bij het rechte eind hebben en dat wij in het Westen gek zijn. Landen die tussen Rusland en de Navo-landen in liggen, zoals Oekraïne, hebben een moeilijke positie. West-Europa grijpt nu niet in, uit angst dat Rusland ook ons zal aanvallen.’

Is die angst terecht?

‘Ja, ik denk van wel. Poetin hoopt dat het Westen ingrijpt, want dan kan hij zeggen: ze vallen ons aan. Daar moet het Westen zich niet toe laten verleiden, want hebben we een Derde Wereldoorlog. Dat is gevaarlijk omdat de kans bestaat dat Rusland nucleaire wapens gaat gebruiken.

‘Ik heb natuurkunde gestudeerd en tijdens die studie leerde ik al hoe gevaarlijk radioactiviteit is voor het leven op aarde. Maar vandaag heb ik een ontdekking gedaan. Het zit zo: we zijn nu bezig te leren leven met radioactiviteit. Dat is de volgende stap in de ontwikkeling van de mensheid. Het zal nog wel tienduizend jaar duren voordat het mogelijk is, maar het begin is er. Ik geloof dus niet dat een nucleaire oorlog een einde aan het leven op aarde zal maken. Mocht het zover komen dat er kernwapens worden gebruikt, dan is er dus nog hoop voor de mens.’

Hoe heeft u dat vandaag ontdekt?

‘Ineens kwam die gedachte in mij op. Dat is de creativiteit van mijn denken. Dat er in de besmette omgeving van Tsjernobyl weer planten groeien, bewijst dat de natuur met die radioactieve straling leert leven. Na een nucleaire ramp is het niet meer één doffe ellende. De natuur blijkt sterker dan radioactiviteit.’

Johannes van der Harst in 1933. Beeld Linelle Deunk

Wat dreef u om tijdens de Koude Oorlog actief te worden in de vredesbeweging?

‘Ook toen was er een reële dreiging van een nucleaire oorlog, tussen Rusland en Amerika. Als natuurkundige was ik goed op de hoogte van het gevaar van radioactieve straling. Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) werd opgericht om tegen oorlog en kernwapens te strijden. Ik dacht: daar moet ik bij zijn. Ik ging vergaderen en demonstreren in Amsterdam en Den Haag, tegen de plaatsing van 48 kernwapens in Nederland. Ik werd voorzitter van de Haagse afdeling van het IKV. Toen de regering na die massale demonstraties niet door de knieën gingen, voerden we een handtekeningenactie, met briefkaarten die we huis-aan-huis bezorgden. We haalden 3,75 miljoen handtekeningen op.’

Hij tuurt naar een verjaardagskaart op de salontafel, met een goudkleurige ‘100’ erop. ‘Die is van Tanya uit Canada. Ik ontmoette haar tijdens mijn eerste reis naar de toenmalige Sovjet-Unie. Al na een paar minuten vroeg ze mijn adres. Dat vond ik een beetje raar, maar ik gaf het toch maar. Een paar weken later stond ze met haar man bij ons in Den Haag op de stoep. Ze waren gevlucht en wilden bij ons intrekken. Ik zat eerlijk gezegd niet te wachten op een langdurig verblijf in ons huis. Gelukkig had ze familie in Canada. Toen heb ik ervoor gezorgd dat ze na een paar weken die kant op konden, en daar hebben ze een nieuw leven opgebouwd. Zo waren wij voor hen de poort naar een leven in vrijheid.’

Als activist tegen de apartheid in Zuid-Afrika was u bepaald geen watje, begreep ik van uw oudste zoon.

(schaterlach) ‘Hij hoort graag het verhaal dat ik mij bij een actie tegen Shell, die actief was in Zuid-Afrika, liet vastbinden aan een hek. Niet aan het hek van Shell zelf, maar van een overheidsgebouw ernaast. Ik hoopte dat niemand van Shell mij zou zien, want ik werkte daar bij de chemische tak. De goden waren mij gelukkig goed gezind. Het was 1981, een jaar later ging ik met pensioen. Op die leeftijd ga je kennelijk gekke dingen doen.

‘Ik heb mijn hele loopbaan bij Shell gewerkt. Mijn baan vond ik altijd van secundair belang. Werken voor de vrede, daar draaide mijn leven om. Ik zal eens aan mijn zoons vragen hoe zij de toekomst zien. Daar heb ik eigenlijk nog nooit met ze over gesproken. Het zijn geboren optimisten. Ik moet het er toch eens met ze over hebben.’