Joelen om de enige echte Michelle Obama in de Ziggo Dome

Ze was er en wist de afgeladen Ziggo Dome te raken. ‘Michelle Obama is niet alleen de vrouw van. Ook zelf is ze een enorm krachtige vrouw.’

‘Het enige wat ons beperkte, was ons ras’, zegt Michelle Obama woensdagavond in de Ziggo Dome, nadat ze met Girl on Fire van Alicia Keys is opgekomen. ‘Mijn familie wist wat het was om onderschat te worden door onze huidskleur.’

Haar begeleider op de middelbare school zei dat ze, ondanks een indrukwekkende cijferlijst, geen ‘Princeton-materiaal’ was. ‘En toch kwam je op Princeton’, zegt de interviewer, journalist Isha Sesay. ‘Ik kwam er ondanks haar’, zegt een ontspannen Obama, zittend in een blauwe leunstoel, met vileine grijns tegen een joelende zaal.

Het bezoek van de voormalige first lady van de Verenigde Staten aan Amsterdam is onderdeel van een tournee ter promotie van haar boek Becoming. Wereldwijd is ‘Mijn verhaal’, zoals de Nederlandse titel luidt, inmiddels bijna tien miljoen keer verkocht, waarmee het op weg is de bestverkochte memoires aller tijden te worden. Die sterrenstatus is woensdag ook zichtbaar: waar de Ziggo Dome twee dagen eerder nauwelijks halfvol was bij het optreden van ’s werelds grootste popster Drake, zijn nu bijna alle tienduizend stoeltjes bezet.

Een aantal daarvan heeft het agentschap van Obama weggegeven aan mensen die zich inzetten voor hun gemeenschap. Zoals Stephany Biezen (46), oprichter van Going Social, een stichting die projecten organiseert en daarbij mensen met een migratieachtergrond en vrouwen betrekt. De 27 kaarten die Biezen heeft gekregen, heeft ze aan gekleurde vrouwen gegeven.

‘Ik vind Barack Obama heel interessant’, zegt Biezen, ‘maar Michelle is zo mogelijk nog interessanter. Ze heeft altijd Afro-Amerikanen betrokken bij haar bezigheden, zoals toen ze bij een advocatenkantoor werkte. Ze is niet alleen de vrouw van. Ook zelf is ze een enorm krachtige vrouw.’

Qua leeftijd en huidskleur is het een gemêleerd publiek, dat woensdagavond naar de Ziggo Dome is gekomen. Qua geslacht niet: vrouwen vormen de overgrote meerderheid. Nadat Obama haar jeugd en familie heeft besproken, komt de positie van vrouwen aan bod. ‘Tegen vrouwen wordt al gauw gezegd: denk niet te groot, wees niet te luidruchtig.’ Dat moeten we juist doen, zegt Obama, anders krijgen we nooit een kans. De zaal juicht.

Vooraf was het de vraag of president Trump, de opvolger van haar man, ter sprake zou komen. Het ‘T-woord’ was ten strengste verboden toen journalist Antoinnette Scheulderman Michelle Obama interviewde voor het tijdschrift Linda.

Maar zondagavond, tijdens Obama’s stop in Londen met talkshowhost Stephen Colbert, refereerde ze meermaals aan hem, weliswaar zonder hem bij naam te noemen. Ze vergeleek Amerika met een worstelende tiener, van wie Trump de gescheiden vader is. Het leidde tot boosheid onder gescheiden vaders.

Ebba Ooijman (18), een scholier uit Deventer, is ook niet geïnteresseerd in Obama’s mening over Trump. ‘Ik vind haar eigen leven spannender. Ze was arm. Uit het niets is ze succesvol geworden.’

Obama praat uitgebreid over ‘this guy’, Barack. Over hun eerste zoen (bij een ijsje), en over hun eerste ontmoeting, bij een advocatenkantoor in Chicago. Voordat Barack Obama daar aankwam, gaven collega’s tegenover Michelle hoog op over deze veelbelovende jurist. Maar zwarte mensen worden onderschat, zegt Obama, dus zodra ze ook maar iets kunnen, worden collega’s al snel enthousiast.

‘Ik dacht: ik bepaal wel hoe indrukwekkend hij is. Misschien kan hij normaal praten.’