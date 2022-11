Dat de sandalen van Steve Jobs op een veiling meer dan 218.000 dollar opbrachten; dat is het soort nieuws waarover je geschokt zou moeten zijn, maar het niet bent, want je bent gewend geraakt aan gekte.

Ik kwam een foto uit 1979 tegen, waarop Steve Jobs samen Steve Wozniak (het nerd-brein achter Apple) staat afgebeeld. Jobs draagt op die foto inderdaad die sandalen, met daarin heel dunne versleten sokjes, waar zijn lange tenen bijna doorheen steken.

Steve Wozniak draagt een zwart pak, en nette leren schoenen. Hij is zo te zien aan het programmeren, terwijl Steve Jobs kijkt of de foto wel goed wordt genomen.

Nu is de vraag: waar zijn de schoenen van Steve Wozniak? Want die schoenen staan wat mij betreft voor de noeste arbeid, zonder oog voor pr. Zij representeren de anonieme doeners. Kunnen die schoenen misschien ook eens geveild worden? Of wil niemand die hebben?