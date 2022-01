Joran (Job) Hoekstra Beeld Privéarchief

Joran, die ze in haar columns in De Gelderlander Job noemde om zijn privacy te beschermen, was door een zeldzame chromosoomafwijking verstandelijk en lichamelijk beperkt. Hij kon lopen noch staan. Hij praatte, maar op zijn eigen manier. Zijn ouders hadden aan een half woord genoeg om hem te begrijpen.

Joran, die enig kind was, had de gave alles leuk te maken, schreef Haverkamp in haar laatste column over hem. ‘Regen is leuk. Nat worden is leuk. Afdrogen is leuk. Als ik me slecht voel, als de dag te druk was, als iemand onaardig tegen me heeft gedaan, als ik me zorgen maak over de toekomst met jou, hoef ik maar tegen je aan te kruipen en mijn gemoed wordt milder.’

Vaak lag Joran met zijn hoofd op haar schoot en aaide Annemarie hem. ‘Hij maakt zich niet druk, waarom zal ik moeilijk doen, dacht ik dan. Hij had geen idee van gisteren en morgen. Van de grote, boze buitenwereld had hij geen weet. Zijn enorme onschuld was weldadig.’

Kern van het leven

Dat Joran ook veel betekende voor anderen, bleek uit een reactie van een lezer: ‘Hoe toepasselijk in deze woelige tijden van verdeeldheid en geweld. Plak die column op bushokjes en reclameborden. Lees hem voor in de klas. Agendeer hem in de Tweede Kamer. Job raakte in alle eenvoud de kern van het leven.’

Hij ging naar een school voor kinderen met een verstandelijke (en soms ook lichamelijke) beperking. Liever bleef hij een dagje thuis. De lockdowns waren een genot voor hem, geen verplichtingen en zijn ouders de hele dag in de buurt. Dat hij met zijn lage spierspanning en beknelde longen extra risico liep om covid-19 te krijgen en een longontsteking levensgevaarlijk voor hem zou zijn, ging aan hem voorbij.

Hij was vrolijk, zelfs als hij ziek was. Als zijn iPad werd afgepakt, kon hij mopperen. ‘Echt boos worden kon hij niet, iets je kwalijk nemen, het zat niet in hem’, zegt Annemarie. Joran, die functioneerde op het niveau van een 3-, 4-jarige, bladerde het liefst in SpongeBob-boeken, keek Disneyvideo’s op zijn iPad of luisterde naar liedjes uit zijn favoriete films. Ook ging hij graag in bad. En hij werd graag geknuffeld. ‘Een 17-jarige die in zijn hoofd nog een peuter is, heeft veel knuffels nodig.’

Bureaucratie

Annemarie (schrijfster en hoofdredacteur van Vox, het magazine van de Radboud Universiteit in Nijmegen) en Rob Hoekstra (groepsleider op een buitenschoolse opvang) hadden liever een gezond kind gehad. Laat dat duidelijk zijn, zegt Annemarie. ‘Ik heb me er nooit bij kunnen neerleggen. Ook bijna achttien jaar worstelen met de bureaucratie als we weer eens iets voor hem moesten regelen, kon me opstandig en verdrietig maken.’

Vrijdagnacht 19 november brachten Annemarie en Rob hun zoon naar het ziekenhuis. Hij had griep, het leek beter te gaan, maar opeens had hij het vreselijk benauwd. Het bleek een longontsteking, geen corona. Anderhalve dag later overleed Joran in de armen van Annemarie en Rob. Hij werd 17 jaar.

Toen ze in hun lege huis terugkwamen, was Annemarie het liefst tegen hem aangekropen. Hij zou zijn armen om haar heen hebben geslagen en op zijn manier hebben gevraagd waarom ze verdrietig was. ‘Omdat mijn zoontje is overleden, liefie’, zou Annemarie hebben gezegd.

Joran had er niets van begrepen, maar zou hebben gezegd dat alles goed zou komen.