Jip van den Toorn kwam deze week uit de kast als cartoonist en kickbokst zich een ongeluk

Jip van den Toorn met haar hond. Beeld Ivo van der Bent

Jip van den Toorn woont de helft van het jaar in Berlijn, maar moet regelmatig voor werk in Nederland zijn, en zwerft dan volleerd van plek naar plek. ‘Hond, iPad, schone onderbroek mee.’ Klaar is Kees. Ze zoekt al een tijdje naar een eigen huis in Amsterdam. ‘Maar ja...’ Maar ja. Dit is natuurlijk geen plek voor een huizenoproep. (Heeft u een huis voor een cartoonist? Tekening in ruil voor de gouden tip.)

Dealen met al die meningen

Deze week logeert Van den Toorn bij haar moeder, waar ze een feestje organiseerde om samen te kijken naar haar finale van De slimste mens. ‘Ik heb mezelf als cartoonist ge-out door mee te doen. De meeste mensen wisten niet eens dat ik een vrouw ben.’ Inmiddels wordt ze continu herkend, en iedereen vindt wat. Dat is soms grappig (‘een vrouw mailt me iedere keer dat ik ‘kut’ zeg op tv’), meestal leuk (‘ik sloot mezelf buiten deze week, de slotenmaker herkende me en gaf toen korting’) en soms is het ronduit stom, de dingen die ze allemaal krijgt toegeworpen. Zo’n storm aan reacties vergt wat meningdiscipline: niet focussen op de stomme, maar ook niet op de lovende meningen. ‘Ik heb besloten dat als ik waarde hecht aan al de likes, ik de negatieve reacties ook serieus moet nemen, dus nu probeer ik álle meningen maar naast me neer te leggen.’

Ondertussen is ze druk met het afronden van haar boek over crises (‘groot en klein’), en dat brengt ons bij de vraag: wat was háár crisis afgelopen week? ‘Dat boek waar ik aan werk afmaken, maar daarvoor heb ik helemaal niet de juiste spanningsboog.’ Elke week twee beeldcolumns maken, alla, want er zit maar vier dagen tussen ‘bedenken, tekenen en eindigen in de kattenbak’. Dit boekproject duurt nu al een jaar. ‘De ene dag voelt het als een klompje goud, dan weer als een klompje prut’, maar de deadline nadert – november in de winkel! – en ‘ik denk toch dat ik er straks voor duizend procent achter sta.’ Meer dan genoeg.

Bewegen is loslaten

Voor deadlinestress en meningen bestaat gelukkig een remedie: ‘Ik dans en vecht veel. Zowel in Berlijn als in Nederland kickboks ik me een ongeluk, want bewegen is loslaten. Klink ik gek?’ Nee hoor. Grenzen verkennen, tegenstanders uitdagen, actie, reactie, enzovoort. Kickboksen en satirische cartoons: ze lijken verdacht veel op elkaar.