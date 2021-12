‘Jingle bells, jingle bells’, hield de robotsoldaat knarsend vol

Op de Albert Cuyp was de sfeer bepaald kerstig te noemen. De uitbater van de onderbroekenkraam zong niet onverdienstelijk met Mariah Carey mee, de concurrerende kipverkopers ‘Chris kip’ en ‘Benny’s chicken’ (allebei ‘de beste kip van de stad’) hadden hun pluimveelijkjes feestelijk omlijst met complete plastic naaldwouden, en een straatmuzikant speelde Winter Wonderland op een uitgewoonde gitaar.

‘Priscilla bonbons’ (‘best chocolate in town’) had zelfs een levensgrote tinnen soldaat uit De notenkraker voor de ingang staan, een robot die met sinister malende onderkaak Jingle Bells zong. Naast hem stonden twee vrouwen van een jaar of 40 te praten. De ene was een grote, struise Surinaamse in een lange jas van roomwit nepbont die haar prachtig stond. Haar hoofd was kaalgeschoren en ook dat stond heel goed. Als blanke vrouw hoef je het niet te proberen, want dan lijk je op Sugar Lee Hooper (of, als je slank bent, op een ontpruikte etalagepop).

De andere vrouw had lang, geblondeerd haar en een bleek, pezig gezichtje met harde, gitzwarte Oostblokwenkbrauwen. Ze zei: ‘Ik vind het zo ontzettend overdreven, die hele toestand met Marco Borsato. Ze maken hem kapot.’

‘Nou, maar als ie het wél gedaan heeft...’, begon de Surinaamse. De ander onderbrak haar: ‘Die man kan alles krijgen wat-ie wil. Dan ga je toch niet aan een kind zitten? Shit, m’n bloemen...’ Ze verschikte iets aan een bos amaryllis, die boven op haar overvolle boodschappentas balanceerde. ‘Dashing through the snow...’, zong de robotsoldaat metalig.

‘Je weet het niet, met mannen’, sprak de Surinaamse. Het leek me een houdbare stelling. De blonde knikte, en vervolgde: ‘Nou ja, ze zijn zwak, hè. En als zo’n meisje dan al vrouwelijke vormen heeft... dan moet zo’n man ook maar raden hoe oud ze is, hè? Ik geef het je te doen, hoor. Ik heb een nichtje van 13, die lijkt wel 20. Die komt zó alle clubs in. Ik zeg nog tegen mijn zus...’

‘Marco Borsato wist best hoe oud dat meisje was’, zei de Surinaamse streng. ‘Hij kende haar al haar hele leven. Ik heb het in de krant gelezen’. ‘Echt?’, vroeg de blonde beteuterd. De Surinaamse knikte. ‘Jingle bells, jingle bells’, hield de robotsoldaat knarsend vol.

‘Ja, maar weet je’, vervolgde de blonde. ‘Marco is een Italiaan. Die zijn nou eenmaal wat emotioneler. En als zo’n man dan gewoon een keer hartelijk een arm om zo’n kind heen slaat, dan heet het gelijk misbruik. Dat is toch niet eerlijk?’

De Surinaamse lachte even, kort en hard. ‘Nou’, zei ze afrondend, ‘wat ga je koken vanavond?’

De blonde glimlachte. ‘Kip’, zei ze. ‘Kip is altijd goed.’