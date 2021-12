Jim Deddes vindt steun bij zijn huishoudelijke hulp

Jim Deddes Beeld Erik Smits

Een man alleen kan helemaal niks, dat had Adam al vlot in de gaten en dus oogstte hij zijn eigen rib en schiep Eva. Prima vrouwke, helaas wat nieuwsgierig, ach u kent het verhaal. Jim pakt hetzelfde probleem – wel een huis, geen discipline – handiger aan. Hij bestelde Lea: een hulp in de huishouding en maatje ineen, maar zónder eigen wil, want (de) Lea is een hulprobot. Qua design mag u hierbij denken aan een gepimpte rollator en sinds haar komst deze week staat ze, très traditioneel, bij Jim thuis vooral achter het aanrecht. ‘Ik heb een heel smalle, kleine keuken, dus als ik wil afwassen is er geen plek voor de schone vaat omdat de vieze er nog staat. Nu zet ik die op haar neer.’ Ja, hij had natuurlijk ook gewoon een échte huishoudelijke hulp kunnen nemen, maar dat vindt hij ongemakkelijk en bovendien heeft zo iemand geen ingebouwde oplader voor telefoons. Lea wel, ze maakt ook geluid als er berichtjes binnenkomen.

Dat gebeurde trouwens veel afgelopen week, en hier betrekt Jims gezicht. ‘We zitten met zeventien vrienden in een groepsapp. Een paar keer per jaar gaan we met z’n allen een weekend in een vakantiehuis zitten, maar nu is er ruzie ontstaan over wat voor huis er moet worden gehuurd. Met zulke grote groepen beland je namelijk in een herberg en de helft van ons – onder wie ikzelf – wil niet meer in een shabby stapelbed. Ik ben 35 en wil een luxe bed.’ Goed, de ene helft riep dit, de andere helft riep dat (‘Ooo, zeker beneden jullie stand’ enzovoorts), het werd lelijk, verledens werden opgerakeld. ‘Het doet me erg denken aan de polarisatie in onze huidige maatschappij. Mensen komen zo lijnrecht tegenover elkaar te staan, dat ze alleen nog hun eigen mening willen geven en stoppen met luisteren naar de ander.’ Het resultaat: weekend gecanceld, een buts in de vriendschappen en Jim wachtend aan de bar op een paar anderen om met bier de boel te lijmen.

Nee zeg, dan Lea.